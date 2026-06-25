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Los goles del triunfo de Costa de Marfil ante Curazao, que le dieron el pasaje a la segunda ronda de un Mundial

El equipo africano superó 2-0 al centroamericano y quedó segundo en el Grupo E. Aguarda por Francia o Noruega en los 16avos de final

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Los mejores momentos del triunfo de Costa de Marfil ante Curazao

Costa de Marfil venció 2-0 a Curazao por la tercera y última fecha del Grupo E del Mundial 2026 en el encuentro disputado en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia. El equipo africano quedó segundo en su zona y se clasificó a los 16avos de final del torneo que se lleva a cabo en Norteamérica.

Los Elefantes lograron meterse por primera vez en los playoffs. En sus tres presentaciones anteriores quedaron eliminados en la primera ronda, en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En su primera presencia mundialista tuvieron como baluarte al ex delantero Didier Drogba, aunque perdieron 2-1 ante la selección argentina que era dirigida por José Néstor Pekerman. Llegaron a su cuarta Copa del Mundo con el objetivo de poder quebrar esa barrera y avanzar a la segunda ronda. Por eso, la victoria de este jueves fue histórica.

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El equipo dirigido por Yan Diomande llegaba con 3 puntos tras el 1-0 ante Ecuador y la caída 2-1 frente a Alemania, por lo que un empate le alcanzaba para avanzar, pero confirmaron su clasificación a la segunda ronda del Mundial al vencer a Curazao.

Los goles de Costa de Marfil fueron convertidos en dos ocasiones por Nicolas Pepe, que adelantó rápido a su equipo ya que abrió el marcador a los 7 minutos tras una asistencia de Yan Diomande. La segunda conquista fue en el complemento (64 minutos) el pase decisivo fue de Ibrahim Sangaré.

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La definición de Nicolas Pepe para su segundo gol ante Curazao (REUTERS/Pilar Olivares)
La definición de Nicolas Pepe para su segundo gol ante Curazao (REUTERS/Pilar Olivares)

Curazao, en su primera participación mundialista bajo la conducción de Dick Advocaat, terminó la fase con solo un punto, conseguido en el empate sin goles ante Ecuador. Con poco más de 150.000 habitantes, es el país menos poblado en disputar un Mundial y venía de un debut adverso: una derrota 7-1 ante Alemania, que ya había asegurado el primer puesto de la zona.

En el otro partido del grupo, Ecuador sorprendió a Alemania al ganarle 2-1. El equipo conducido por Sebastián Beccacece empezó en desventaja y logró dar vuelta el resultado en un encuentro con clima de final. La histórica victoria del Tri lo dejó como uno de los diez mejores terceros y también se metió en los 16avos del final luego de una primera ronda en la que el entrenador argentino fue el centro de las críticas.

De momento, salvo Canadá-Sudáfrica, aún no se conocen las llaves completas de los 16avos de final. Costa de Marfil jugará contra el segundo del Grupo I, y puede ser Francia o Noruega, que se enfrentarán este viernes y son los dos primeros de la zona con 6 unidades. Por ahora los galos están arriba por diferencia de gol. Por eso deberán esperar Alemania, Costa de Marfil y Ecuador para conocer sus rivales.

El Mundial 2026 que se lleva a cabo en Canadá, Estados Unidos y México es el primero con 48 selecciones y estrenó un formato en el que se agregó una instancia de playoffs, los 16avos de final. El certamen está finalizando su primera ronda.

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