Mundial 2026: Katia Itzel García debutó como árbitra central usando los colores de México en el uniforme

Katia Itzel García debutó como árbitra central usando los colores de México (REUTERS/Claudia Greco)

Katia Itzel García debutó en la Copa Mundial 2026 como la silbante central del partido Túnez vs Países Bajos. En el cierre del Grupo F, la mexicana se convirtió en la primera árbitra nacional en participar en una Copa Mundial varonil como jueza central, lo que significó una marca histórica para el futbol mexicano.

Y uno de los detalles que sobresalieron en su aparición en la cancha del Estadio Kansas City fue que Katia Itzel saltó al terreno de juego con un detalle sobresaliente en su uniforme, incluyó franjas tricolor en alusión a su nacionalidad, lo que sobresaltó entre los aficionados. En su actuación, estuvo acompañada de la segunda mexicana Sandra Ramírez, quien también portó el detalle de México en su uniforme.

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Tanto en la camiseta como en el short se pudieron apreciar estas franjas verde, blanco y rojo. Cabe destacar que la FIFA tiene protocolos establecidos para competencias como un Mundial, por lo que la inclusión de la nacionalidad en el uniforme de la silbante causó extrañeza.

Antes de cada partido, hay una reunión de protocolo en la que se revisan y aprueban los uniformes que llevará cada selección participante, incluidos los árbitros. La FIFA puede modificar la combinación de colores en caso de coincidencia o poca visibilidad en la transmisión.

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Katia Itzel García Mendoza fue homenajeada por la FIFA (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

¿Por qué Katia Itzel García vistió con colores de México en su uniforme de árbitra en el Mundial?

El caso de Katia Itzel García Mendoza y su uniforme tricolor se debió a que la FIFA lo aprobó y fue homenajeada, este detalle de su uniforme provino desde la federación internacional para reconocer la trayectoria de la mexicana en su primer juego mundialista. Esta exposición a nivel internacional en su trayectoria le valió para que las autoridades y organizadores del Mundial 2026 le dieran este uniforme con diseño personalizado.

Cabe recordar que las reglas de la FIFA establecen que los árbitros deben usar uniformes oficiales proporcionados por el patrocinador técnico (actualmente Adidas) y aprobados por la FIFA, con colores y diseños predefinidos para toda la competencia.

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Las únicas excepciones pueden ser detalles conmemorativos aprobados por FIFA, como parches especiales para partidos históricos. En este caso, se le dio la posibilidad a la árbitra de la Liga MX que su camiseta llevara esta insignia tricolor.

La egresada de la UNAM llegó al Mundial tras una carrera que comenzó en 2015

La egresada de la UNAM llegó al Mundial tras una carrera que comenzó en 2015 (REUTERS/Bernadett Szabo)

La árbitra estudió Derecho y Ciencias Políticas en la UNAM, una formación que, de acuerdo con sus propias palabras, está ligada a su trabajo dentro de la cancha. En una entrevista previa explicó: “La política hacia las decisiones y al poder, el derecho hacia las decisiones y a la justicia. Estas carreras tienen que ver con lo que hago, porque los árbitros son los que hacen que funcionen las cosas y se respeten las reglas”.

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Su camino comenzó en el arbitraje amateur en 2015 y un año después dio el salto al sector profesional. Cuando arrancó en la Tercera División, de 900 árbitros profesionales en México apenas 30 eran mujeres, en un entorno que ella misma describió como “hostil y fuerte”.

En 2019 obtuvo el gafete FIFA. Después sumó participaciones en torneos internacionales y, en 2024, también hizo historia en la Liga MX al convertirse en la primera mujer en dos décadas en dirigir un partido del máximo circuito varonil en México.

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(REUTERS/Bernadett Szabo)

Ese ascenso también tuvo reconocimiento fuera de la cancha. En 2024 recibió el Premio Nacional de Deportes en la categoría de juez-árbitro y en 2025 fue nominada al galardón a la Mejor Árbitra del Mundo de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol, una distinción que la colocó entre las 20 árbitras más destacadas del planeta.

Nacida el 1 de septiembre de 1992, García Mendoza quedó detrás de la francesa Stéphanie Frappart, quien dirigió en Qatar 2022, y de la estadounidense Tori Penso, que pitó el Chequia vs. Sudáfrica en esta misma edición del torneo. El partido en Kansas City marcó así el primer encuentro varonil mundialista con una mexicana como árbitra central.

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