Estados Unidos

El curioso método antiestrés de la selección de Estados Unidos en el Mundial: cachorros de refugio y terapia animal para enfrentar la máxima presión

Tras el 4-1 ante Paraguay en la primera fecha, el plantel sumó una visita de tres perros rescatados en su base de Irvine, con aval de Mauricio Pochettino y apoyo de Purina

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Primer plano de un hombre con barba que sostiene un perro de pelaje gris y blanco, con ojos azules, frente a una bandera estadounidense y árboles
Mauricio Pochettino avaló la presencia de perros en la selección de Estados Unidos, mientras la federación impulsa en Atlanta una presencia de mascotas más permanente (Instagram)

La Selección de Estados Unidos, que cerrará su participación en el Grupo D esta noche ante Turquía, incorporó cachorros a su rutina del Mundial tras vencer 4-1 a Paraguay, en una iniciativa avalada por el entrenador Mauricio Pochettino que el plantel podría repetir en las rondas eliminatorias para reducir el estrés y reforzar la convivencia interna, según The Athletic.

La visita ocurrió en la base de entrenamiento de Irvine, California, en la mañana posterior al debut. Mientras una parte del plantel cumplía los trabajos habituales de recuperación física, otro grupo de futbolistas se relajó con Bud, Dew Drop y Bloom, tres cachorros mestizos de terrier nacidos hace nueve semanas.

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La actividad reunió a figuras como Christian Pulisic, Matt Freese, Chris Richards y Giovanni Reyna. El encuentro surgió en parte de una acción de marketing con Purina, primer socio oficial de cuidado de mascotas de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, aunque la empresa y la federación indicaron a The Athletic que ya hay “conversaciones activas” para organizar una nueva sesión si el equipo avanza en el torneo.

Qué pasó con los cachorros y qué planea la federación

Los perros fueron llevados al centro por Wags and Walks, una organización sin fines de lucro que busca reducir la eutanasia en refugios locales y promover la adopción de perros rescatados.

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Bud y Dew Drop ya fueron adoptados, mientras que Bloom, que pesa 5 libras a los dos meses de edad, todavía espera un hogar.

Hombre levanta cachorro. Grupo de personas. Pantalla exterior con partido de fútbol (Brasil vs Marruecos). Vista al mar, palmeras y cortinas blancas
La selección de Estados Unidos incorporó cachorros a su rutina del Mundial tras vencer a Paraguay y evalúa repetir la iniciativa en las rondas eliminatorias (US Soccer)

La presencia de perros en entornos de alto rendimiento ya no es excepcional en el fútbol. El artículo recordó que en 2023 el técnico del Arsenal Mikel Arteta incorporó un labrador chocolate llamado Win, del que dijo en la web del club que ayudó a que la ciudad deportiva se sintiera más parecida a un entorno familiar.

Arteta sostuvo: “Todavía hay cosas en el club que se pueden hacer para conectar con las personas. Para cuidar más a la gente, para mostrar amor”.

También explicó por qué eligió a la perra: “La escogí con mucho cuidado y es la representante perfecta de lo que somos ahora. Es una de los nuestros. Es algo que te cambia el ánimo así”, dijo, en referencia a un chasquido de dedos.

“Te da todo su amor y, de repente, sientes la energía del lugar. Es simplemente hermoso y para mí esas cosas son muy importantes”, agregó el español.

El propio Pochettino fue descrito por la publicación como un amante de los perros. Durante su etapa en Chelsea solía ser visto en caminatas de 90 minutos con Sansa, su rhodesian ridgeback, y antes del triunfo ante Australia en la Universidad de Washington, en Seattle, publicó en Instagram una historia en la que levantaba a Polo, un border collie de cuatro meses que pertenece a Nick Mortell, director de césped y mantenimiento del campus.

En la nueva base de entrenamiento de la federación en Atlanta, ya está en marcha un proceso para establecer “una presencia de mascotas más permanente”. El plan apunta a que pronto haya un perro fijo de la federación para recibir a empleados y jugadores en el complejo.

La federación también comercializa productos para mascotas, entre ellos camisetas para perros de la selección a USD 19,99.

Purina, que también patrocina al club de la MLS St. Louis City, colaboró antes en la identificación, certificación y entrenamiento del primer perro del equipo, Petey, elegido entre seis candidatos por su temperamento tranquilo y su capacidad para adaptarse a grupos numerosos y multitudes.

Qué estudios se citan sobre el efecto de los perros

Dos hombres, uno con camiseta blanca y otro con camiseta blanca y roja, acarician tres cachorros, uno claro y dos oscuros, dentro de un cercado de metal
Christian Pulisic, Matt Freese, Chris Richards y Gio Reyna participaron de la sesión con Bud, Dew Drop y Bloom, tres cachorros llevados al centro de entrenamiento (US Soccer)

La justificación de estas iniciativas no se limitó a lo simbólico. Kerri Rodriguez, profesora asistente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Arizona, publicó recientemente un estudio que mostró que la interacción con perros es “eficaz para reducir la frecuencia cardíaca y los síntomas de ansiedad durante experiencias estresantes”.

Rodriguez explicó a The Athletic que, en situaciones de tensión, los perros fueron más eficaces para reducir la frecuencia cardíaca que la compañía de otra persona, como un amigo o un familiar.

Creemos que esto se debe a que los perros ofrecen apoyo sin juzgar: muestran su amor de forma incondicional, y eso puede tener un efecto muy fuerte durante el estrés”, afirmó.

La investigadora añadió que los perros también funcionan como disparadores neutrales de conversación entre personas. “Lo que sabemos por la investigación es que los perros son muy buenos para iniciar conversaciones de forma neutral.

Pueden derribar barreras entre las personas y realmente ayudar a fomentar un mejor ambiente de equipo”, dijo. Según su explicación, la prueba permite afirmar “con confianza” que los perros alteran la química del cerebro y del cuerpo, con posibles efectos sobre la oxitocina y el cortisol.

Annie Valuska, especialista en comportamiento animal de Purina, señaló a The Athletic que humanos y perros han coevolucionado durante miles de años.

Al describir el llamado circuito de la oxitocina, sostuvo: “Cuando las personas miran a los ojos de un perro, se libera en nosotros la hormona oxitocina. Esa es la hormona del abrazo. Son esas sensaciones cálidas y agradables. También se libera en los perros, así que ellos también sienten ese bienestar por su relación con nosotros y sabemos que forman vínculos muy profundos”.

Katherine Houpt, que trabajó en el Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Medicina Veterinaria de Cornell University, añadió que los cachorros generan una respuesta particular en las personas por sus rasgos infantiles.

Purina y la Federación de Fútbol de Estados Unidos mantienen conversaciones activas para organizar una nueva sesión con perros si el equipo avanza en el torneo (IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi Mio)
Purina y la Federación de Fútbol de Estados Unidos mantienen conversaciones activas para organizar una nueva sesión con perros si el equipo avanza en el torneo (IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi Mio)

“Es porque se parecen a los bebés”, dijo. “Eso significa que tienen un hocico muy corto o la cara plana y una cabeza más redonda. Por eso es probable que la gente se sienta más reconfortada por un cachorro que por un pastor alemán adulto o un galgo”.

Otros casos en equipos de alto rendimiento

El recurso ya apareció en otros equipos estadounidenses de alto rendimiento. Equipos de natación y gimnasia de Estados Unidos contaron con perros de terapia durante pruebas olímpicas, y la selección femenina de fútbol realizó el mes pasado una sesión de yoga con cachorros organizada por Purina.

Rodriguez citó además otro estudio según el cual solo 10 minutos de interacción con un perro de terapia pueden reducir el cortisol en estudiantes universitarios. “Los exámenes finales no son exactamente lo mismo que un partido del Mundial”, dijo.

“Pero muestra patrones similares en el sentido de que los perros son una gran distracción y ofrecen un momento para estar presente y sentirse relajado en un momento de estrés extremo”.

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