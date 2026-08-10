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Volvieron a explotar cajeros en Uruguay: cuatro condenados tras un robo frustrado

La modalidad había sido introducida en Uruguay por delincuentes chilenos en 2017 y quedó prácticamente desactivada tras reforzarse la seguridad de los cajeros. Entre los detenidos hay un trapero

Delincuentes chilenos y uruguayos explotan un cajero automático en Parque Miramar (@elmagafonouy)
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Uruguay atravesó una suerte de deja vu la semana pasada, cuando cinco delincuentes llegaron hasta el barrio residencial Parque Miramar para explotar un cajero automático y robar el efectivo que saliera de allí. Este tipo de robos fue introducido en el país en 2017 por delincuentes chilenos, la misma nacionalidad que tres de los cuatro detenidos el viernes. El otro es un cantante uruguayo con miles de seguidores.

Los cuatro fueron condenados a prisión este sábado a dos años y cuatro meses de cárcel. Los delitos fueron los siguientes: hurto especialmente agravado, asociación para delinquir, receptación, estrago y violación de domicilio.

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La modalidad había sido discontinuada en el tiempo porque como medida de seguridad se dispuso que los billetes salieran entintados después de una explosión.

El robo que hicieron fue de manual por las características que tuvo, según informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Los delincuentes colocaron gas dentro del cubículo donde estaba el cajero automático y con una batería de auto y un interruptor lo hicieron explotar. Pero no pudieron acceder al dinero porque la policía llegó rápidamente al lugar.

Un cajero explotado en Parque Miramar, en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Un cajero explotado en Parque Miramar, en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Los delincuentes llegaron sobre la una de la mañana del viernes 7. Uno de ellos fue el encargado de romper la puerta del cajero, otros dos bajaban la garrafa que pensaban utilizar para la explosión. El momento quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes fueron consignadas por este noticiero.

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El cajero explotó y el dinero no salió, pero quedaron daños importantes en el lugar ubicado en el departamento de Canelones.

Los efectivos que llegaron hasta allí vieron la camioneta en la que se fugaban los ladrones. Hubo una larga persecución a los delincuentes. Los detenidos son tres chilenos (de 35, 37 y 44 años) y un uruguayo (de 28 años). El quinto delincuente está requerido.

Un cajero explotado en Parque Miramar, en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Un cajero explotado en Parque Miramar, en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Esta modalidad de robo había sido introducida a Uruguay por delincuentes chilenos que enseñaron a sus pares locales, que repitieron el modus operandi para robar decenas de cajeros automáticos en 2017.

El detenido uruguayo es un músico de trap

El trapero uruguayo Nahuel One 23 es el único detenido que hay por la explosión del cajero. Su nombre real es Nahuel Montero, consignó el canal 12. Su último tema fue lanzado hace 15 días, en una colaboración con Peke 77. En Instagram, tiene casi 18.000 seguidores.

El trapero uruguayo Nahuel One 23 es el único detenido que hay por la explosión del cajero (@nahue.one23)
El trapero uruguayo Nahuel One 23 es el único detenido que hay por la explosión del cajero (@nahue.one23)

“Tengo mis viajes yo, cuando era más chico andaba en viajes”, dijo Montero, en una entrevista con el streaming Clandestino. En esta entrevista contó que empezó a escribir música siendo adolescente estando internado en una dependencia del Inisa, el centro de reclusión de menores del país.

Montero tenía cinco antecedentes penales siendo mayor y ya había sido vinculado a la explosión de un cajero automático.

Su tema Todo cheto es el más popular con 565.000 reproducciones. Lo compuso junto Nahuel One23, Mesita, Pekeño 77, Anthony MM y Decime Gian.

El “rápido accionar” de la Policía

El Ministerio del Interior destacó el “rápido accionar” que tuvieron los efectivos policiales tras la explosión del cajero en Parque Miramar. El operativo incluyó la incautación de una pistola nueve milímetros, 25 cartuchos y del material que utilizaron para detonar el cajero.

La pistola había sido hurtada a la Policía en 2019.

El jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo, detalló que los tres chilenos detenidos cuentan con antecedentes en su país. Además, algunos de los involucrados registran antecedentes relacionados con este tipo de delitos, dice la información oficial.

Policías uruguayos detienen a tres hombres que explotaron un cajero automático en un barrio residencial de Uruguay (Ministerio del Interior)

“Se pudo determinar que había más integrantes de esa banda que habían participado en la explosión de ese cajero. Se pudo determinar que eran cinco personas”, detalló Quevedo en una conferencia de prensa.

Los chilenos habían ingresado a Uruguay en los primeros días de julio. Alquilaron una casa y un auto en Ciudad de la Costa, cerca de donde cometieron el delito.

El cajero contaba con todas las medidas de seguridad que son exigidas, como el entintado de los billetes, destacó Quevedo. “Lo único que hicieron fue daño”, expresó.

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