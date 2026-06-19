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Pablo Aimar develó el secreto del cuerpo técnico de la selección argentina y palpitó el duelo con Austria

El ayudante de Lionel Scaloni palpitó el encuentro del lunes ante el combinado europeo por la segunda fecha del Grupo J

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Pablo Aimar analizó a Austria en la previa al segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026 (REUTERS/Pablo Morano)
Pablo Aimar analizó a Austria en la previa al segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026 (REUTERS/Pablo Morano)

La Selección Argentina se prepara para enfrentar este lunes a Austria por la segunda fecha del grupo J en el Mundial 2026 y el foco del cuerpo técnico se centra en la consolidación del grupo y la gestión emocional de los jugadores. Pablo Aimar, principal ayudante de campo de Lionel Scaloni, subrayó en una entrevista con la FIFA que la principal virtud del entrenador es la capacidad para transmitir seguridad y tranquilidad en un entorno de máxima exigencia.

El Payasito describió el próximo duelo ante Austria como un desafío ante un rival físicamente exigente y con una propuesta futbolística distinta a la de Argelia, el primer adversario del seleccionado. “Austria es un equipo durísimo como estamos viendo que son la gran mayoría de los equipos participantes de este Mundial. Con una propuesta diferente que Argelia, quizá con jugadores más físicos pero va a ser igual de duro”, señaló el ex futbolista cordobés.

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El contexto del equipo argentino es distinto al del debut en el Mundial pasado. Tras el triunfo por 3-0 ante Argelia, el ambiente se percibe con mayor serenidad aunque la tensión de la competencia sigue latente. “La alegría por haber empezado bien, algo que no nos pasó en el Mundial anterior, y tranquilidad, aunque nunca es 100 por ciento”, manifestó, recordando lo acontecido en Qatar 2022 con la caída ante Arabia Saudita. Y luego, ponderó al capitán, autor de los tres goles, que le valieron convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales: “Es la confirmación de un nivel de un deportista superlativo”, expresó.

Pablo Aimar elogió a Lionel Messi en la previa al encuentro con Austria (REUTERS/Bernadett Szabo)
Pablo Aimar elogió a Lionel Messi en la previa al encuentro con Austria (REUTERS/Bernadett Szabo)

El cuerpo técnico liderado por Scaloni, y conformado por Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel, se consolidó como un núcleo de trabajo basado en la amistad y la camaradería. “Es una amistad y una cuestión de camaradería entre todos, no solo nosotros cuatro; nos pone muy contentos que a los demás les vaya bien. En el caso que en algún momento cada uno haga su camino, todos vamos a querer que al otro le vaya bien y es lo que nos pasa hoy. Estamos contentos de compartir trabajo y hay un ambiente muy lindo, el camino lo transitamos con amigos”, explicó el ex jugador de River y Benfica.

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Durante la nota, Aimar resaltó la importancia de construir un grupo unido, tanto en lo futbolístico como en lo humano. “Scaloni formó un gran equipo y un gran grupo de personas que van para el mismo lado. Es muy difícil conseguir eso y sobre todo, que creo que es una gran virtud, transmitir seguridad y tranquilidad, que es muy difícil hacerlo”. La gestión de las emociones y el acompañamiento fuera de la cancha son, para el asistente, componentes centrales de este ciclo.

El ex mediocampista también abordó la relevancia de que los futbolistas disfruten la experiencia mundialista más allá del resultado deportivo. “Es importante porque no solo estás jugando lo máximo que podés aspirar, que es un Mundial, sino por lo que estás viviendo. Lo pensamos así e intentamos generar recuerdos lindos más allá de lo deportivo. Obvio que queremos que los resultados salgan bien, pero es importante por el camino. El fútbol puede terminar de una forma u otra y sino perdiste 40 días de tu vida. El buen ambiente es fundamental porque además de competir estamos pasando tiempo de nuestras vidas”, explicó.

En su análisis, Aimar aportó una mirada retrospectiva sobre su paso como futbolista en mundiales y las experiencias compartidas con el resto del cuerpo técnico. “Nosotros como futbolistas jugamos Mundiales y no nos tocó ganarlos, entonces los recuerdos se mezclan un montón y algunos son tristes, no todos son lindos, pero siempre aspirás a jugar un Mundial. Recuerdo llegar a Japón-Corea y tener el sentimiento de decir: ‘Bueno, por fin soy yo el que va a salir en la tele cantando el himno’”.

La Albiceleste, que inició su camino en la Copa del Mundo con un contundente 3-0 ante Argelia, volverá a tener acción este lunes 22 de junio, desde las 14 ante Austria. Luego cerrará su participación en la fase de grupos el 27 de junio, cuando choque ante Jordania en el Dallas Stadium.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO J:

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