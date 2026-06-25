Los memes del histórico triunfo de Ecuador ante Alemania en el Mundial: Beccacece, Pacho, Galíndez y Enner Valencia, los elegidos

La victoria de Ecuador ante Alemania por 2-1 este jueves en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que le dio a La Tri el boleto a los 16avos de final del Mundial 2026, no tardó en desatar una marea de memes y reacciones en redes sociales. Cuatro protagonistas concentraron el humor y el fervor de los usuarios: el técnico Sebastián Beccacece, el defensor Willian Pacho, el arquero Hernán Galíndez y el capitán Enner Valencia.

Beccacece, de silbado a meme viral

Sebastián Beccacece rompe en emoción tras el histórico triunfo de Ecuador ante Alemania. Crédito: REUTERS

Minutos antes del pitazo inicial, una parte de los hinchas ecuatorianos presentes en el estadio había abucheado a Beccacece cuando el locutor anunció su nombre. El técnico argentino arrastraba el peso de una campaña irregular: derrota ante Costa de Marfil y empate sin goles frente a Curazao. Él mismo había dicho en conferencia de prensa que si Ecuador no clasificaba, se iría. Cuando Gonzalo Plata empujó el 2-1 al minuto 77, Beccacece gritó desaforadamente, corrió hacia la tribuna y se trepó para abrazar a su familia. El video se viralizó de inmediato. Las redes lo compararon con todo tipo de personajes de película en modo festejo descontrolado, y la imagen del DT colgado de la valla se convirtió en la postal del partido.

PUBLICIDAD

Pacho, el muro que nadie pudo derribar

Willian Pacho, el muro con el que Ecuador se aferró al triunfo ante Alemania en el Mundial (REUTERS/Jeenah Moon)

Willian Pacho fue otra de las figuras que se adueñó de los memes. El defensor del PSG lideró una línea de tres que neutralizó a Jamal Musiala, Florian Wirtz y Leroy Sané durante gran parte del encuentro. Los usuarios lo retrataron como una pared infranqueable. La actuación del zaguero fue tan consistente que varios medios lo situaron entre los mejores del partido.

PUBLICIDAD

Galíndez y el arco invicto

Hernán Galíndez, otra de las grandes figuras de Ecuador (Reuters/Vincent Carchietta)

Hernán Galíndez recibió el único gol del partido a los dos minutos, cuando Sané definió cruzado ante su salida. A partir de ahí, el arquero del Huracán no volvió a capitular. Contuvo remates de Havertz, despejó centros con autoridad y, en los minutos finales, fue un factor clave para que Ecuador aguantara el resultado. La valla invicta desde el minuto 2 hasta el final le ganó el reconocimiento de los usuarios.

PUBLICIDAD

Enner Valencia y el peso de los años

Enner Valencia, el histórico de Ecuador que disputa su último Mundial (Reuters/Caean Couto)

El blanco de las bromas más filosas fue Enner Valencia. El capitán ecuatoriano, de 36 años, tuvo una actuación discreta: poco contacto con el balón, movilidad reducida y sin incidencia directa en los goles. Los memes apuntaron a su edad. Valencia fue reemplazado al minuto 19 del segundo tiempo por Kevin Rodríguez, y el equipo aceleró a partir de ese cambio.

PUBLICIDAD

Con cuatro puntos y diferencia de gol en cero, Ecuador se clasificó como uno de los ocho mejores terceros del torneo. La Tri espera conocer a su rival para los dieciseisavos de final, mientras las redes ya preparan el próximo capítulo del Mundial para Beccacece y su selección.

Los mejores memes del triunfo de Ecuador ante Alemania: