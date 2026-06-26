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Costa de Marfil, otra selección que hace historia en el Mundial 2026: primera vez que pasa de ronda

Los elefantes cumplieron con el objetivo de superar a Curazao por 2-0 y se quedaron con el segundo puesto del grupo E, por detrás de Alemania

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Costa de Marfil se convirtió en una de las nuevas clasificadas a los dieciseisavos de final como segunda del grupo E - crédito Pilar Olivares/REUTERS
Costa de Marfil se convirtió en una de las nuevas clasificadas a los dieciseisavos de final como segunda del grupo E - crédito Pilar Olivares/REUTERS

El Mundial 2026 se ha caracterizado por las sorpresas protagonizadas por seleccionados que nadie esperaba que destacaran, como es el caso de Costa de Marfil, que dio un golpe en la fase de grupos, en su cuarta participación en el certamen y quedó en la historia de su país.

Por primera vez, los elefantes superaron una fase de grupos en la Copa de la FIFA, un logro que les fue esquivo desde 2006, pese a algunas buenas presentaciones y plantillas con figuras inolvidables como Didier Drogba, pero lo consiguió con una generación que, desde las eliminatorias, dio de qué hablar.

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Ahora los marfileños esperan por su rival en los dieciseisavos de final, el cual se definirá el viernes 26 de junio, y existe la opción de que sea uno de los seleccionados con mayor poder ofensivo en el Mundial 2026, es por eso que el técnico Emerson Fáe se prepara desde ya para el reto.

Hazaña de Costa de Marfil en el Mundial 2026

El cuadro africano llevaba doce años sin asistir a una Copa del Mundo y no quería que su regreso al certamen terminara en fracaso, por eso tuvo una ardua preparación en los amistosos, de los cuales, ganó siete de diez encuentros, uno de ellos frente a Francia por 2-1.

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Con el triunfo 2-0 sobre Curazao, Costa de Marfil se aseguró el segundo puesto del grupo E del Mundial 2026 con seis puntos, producto de dos triunfos y una derrota, cuatro goles a favor y dos en contra, para una diferencia de +2 para ratificar una clasificación histórica.

Costa de Marfil perdió el primer puesto ante Alemania porque perdió el encuentro entre ambos por 2-1 en la segunda fecha - crédito Peter Cziborra/REUTERS
Costa de Marfil perdió el primer puesto ante Alemania porque perdió el encuentro entre ambos por 2-1 en la segunda fecha - crédito Peter Cziborra/REUTERS

En la tercera jornada, los elefantes solo necesitaban una victoria o un empate para asegurar su paso a la segunda ronda, pues le ganaban en el desempate a Ecuador, que amenazaba con esa casilla dos, y tuvo momentos de tensión porque los sudamericanos vencieron a Alemania por 2-1.

En las anteriores tres presentaciones, Costa de Marfil sumó entre tres y cuatro puntos, su mejor actuación había sido en Sudáfrica 2010, cuando le empató a Portugal, y siempre se despedía de los campeonatos del mundo después de la fase de grupos.

Costa de Marfil en el Mundial Brasil 2014
Costa de Marfil en el partido que perdió 2-1 contra la selección Colombia, en la segunda fecha del mundial de Brasil 2014 - crédito Colprensa

Nicolás Pépé fue el héroe de Costa de Marfil contra Curazao, pues marcó las dos anotaciones en el compromiso en San Francisco, donde la plantilla y miles de aficionados en las tribunas celebraron la clasificación.

El próximo rival

Con el tiquete a dieciseisavos de final en el bolsillo, el siguiente reto de los marfileños es convertirse en la nueva selección africana que sea protagonista en la Copa del Mundo, tal como Marruecos en Qatar 2022, cuando llegó a semifinales, o aquellos conjuntos que alcanzaron los cuartos de final.

Costa de Marfil se verá con el segundo del grupo I, el cual tiene a Francia y Noruega como los conjuntos que se pelean por el liderato el viernes 26 de junio, en un encuentro que promete muchas emociones en el estadio de Boston por el nivel de las plantillas y su poder goleador.

Kylian Mbappé revolucionó el Grupo I del Mundial 2026. - Crédito: AFP
Kylian Mbappé revolucionó el Grupo I del Mundial 2026 con cuatro anotaciones ante Senegal e Irak - crédito AFP

Se trata del enfrentamiento de goleadores en la Copa del Mundo, con Kylian Mbappé al frente de los franceses para ganar el título y el récord de máximo artillero en la historia del certamen, y del otro lado aparece Erling Haaland, la joya noruega que suma cuatro anotaciones en dos partidos.

Ese encuentro de los dieciseisavos de final será el martes 30 de junio en el estadio de Dallas, a partir de las 12:00 p. m., y el ganador de esa llave se verá con el vencedor del juego entre Brasil y el segundo del grupo F, entre Japón, Suecia y Países Bajos.

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