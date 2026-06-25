Pablo Aimar dio detalles de su estrecha relación con Messi: “Nos hemos acostumbrado a lo extraordinario”

El Payasito subrayó el impacto del capitán en el plantel, la actuación competitiva a los 39 años y su admiración mutua

La carrera de Lionel Messi con la selección argentina sumó un nuevo capítulo de reconocimiento en la voz de Pablo Aimar, uno de los ayudantes de campo más cercanos de Lionel Scaloni y su ídolo cuando era un niño. Durante la concentración previa al enfrentamiento contra Austria en el Mundial 2026, el exjugador y actual integrante del cuerpo técnico compartió declaraciones que reflejaron la admiración y el afecto personal que siente por el capitán albiceleste.

La figura de Messi se engrandece no solo por sus registros sino también por el respeto que genera entre quienes compartieron vestuario y hoy lo acompañan desde el banco. Precisamente, Aimar admitió que la relación con el astro rosarino trasciende el fútbol: “Es alguien a quien, además de toda la admiración, y no solo por lo futbolístico, siento un gran afecto”.

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En la conversación con el sitio oficial de la FIFA, Aimar abordó el significado de haber compartido momentos como compañeros y rivales: “Llegamos a jugar juntos, llegamos a jugar en contra. Es algo que por ahí es medio tácito la relación de mucho afecto, por lo menos de mi parte hacia él”. La referencia del Payasito a este vínculo añade una dimensión humana a la convivencia diaria en la selección, marcada por el respeto mutuo y la historia compartida desde los primeros pasos de Messi en la mayor.

Pablo Aimar destacó el afecto y la admiración por Lionel Messi (REUTERS/Bernadett Szabo)

El elogio no quedó solo en el plano personal. Aimar evocó momentos de orgullo al recordar que Messi lo señaló como una de sus referencias futbolísticas. “En algún momento, cuando era chico, escuché que Zidane había dicho algo parecido de Enzo Francescoli. Yo era chico y dije ‘qué sentirá él, que alguien que juega así al fútbol haya dicho esas cosas tan lindas’. A mí me llena de orgullo haber escuchado en algún momento a Leo decir eso”.

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Durante el Mundial 2026, Messi volvió a dejar una huella imborrable en el debut ante Argelia, donde anotó un hat-trick. Luego sumó dos tantos contra Austria. Para Aimar, la capacidad del capitán argentino para brillar en los escenarios más exigentes es algo fuera de lo común: “Es muy difícil hacer lo que hizo en un partido. Nos hemos acostumbrado a lo extraordinario”. Ese rendimiento, destacó el ayudante técnico, consolida a Messi como referente insoslayable del fútbol contemporáneo.

La pregunta sobre el privilegio de entrenar a Messi y formar parte del equipo que lo ayudó a conquistar la Copa del Mundo encontró en Aimar una respuesta sincera: “Lo que sentimos todos: estar hace varios años en la Selección, tanto en juveniles como en mayores, que es donde queremos estar. Ese sentimiento y esa manera de encarar esta situación haya sido coronada con triunfos, con títulos, con alegría... no sé si hay algo más arriba que esto. Nos hace inmensamente felices”.

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El exRiver resaltó el rol de Lionel Messi en la selección argentina (Twitter)

El vínculo entre Aimar y Messi tiene raíces profundas, que el exjugador explicó años atrás en una entrevista con un medio español Marca. Allí, el Payasito expresó una teoría sobre por qué Messi lo eligió como ídolo en su adolescencia: “En una época, cuando él era adolescente, justo en esa etapa yo en River era muy rápido, gambeteador, miraba siempre para adelante. Supongo que me idolatró por lo vertical, por ese afán de agarrar la pelota y atacar. Y porque nunca perdí esa alegría por jugar al fútbol”.

La continuidad de éxitos de la selección argentina en los últimos años, bajo la conducción de Scaloni y con Aimar como parte fundamental del cuerpo técnico, permitió a Messi sumar nuevos títulos a su palmarés: el bicampeonato de América y la Finalissima, además del Mundial ganado en Qatar. El recorrido mundialista de la Pulga, iniciado en Alemania hace dos décadas, tuvo en exRiver a un testigo y compañero privilegiado. Ambos compartieron cancha en la selección mayor entre 2005 y 2009.

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Durante la concentración en la presente Copa del Mundo, Messi celebró su cumpleaños número 39 y, tras los goles anotados frente a Austria, se transformó en el máximo goleador histórico del torneo con 18 tantos convertidos en seis ediciones. Esta marca resalta la longevidad y el impacto del capitán argentino en los torneos de selecciones.

El capitán argentino recibió los elogios por parte de integrantes del cuerpo técnico albiceleste (Photo by Gustavo Pagano/Getty Images)

El reconocimiento a Messi no solo proviene de Aimar. Roberto Ayala, otro de los asistentes técnicos, sumó sus palabras al elogio colectivo: “No deja de sorprendernos. Ya en aquel entonces, cuando él empezaba su carrera y fue rompiendo récord, fue mejorándose y encontrarlo hoy desde otro lugar es un placer, un privilegio tenerlo y disfrutarlo. Sigue vigente, es increíble lo que transmite. A mí, lo que yo rescato de Leo es lo que ha crecido como capitán. En ese sentido, la trascendencia que tiene en sus compañeros en los mensajes que da para los que vienen y es muy bueno, es un ejemplo. Yo nunca soy de compararlos, sino que he tenido la suerte de estar junto a ellos y disfrutar de su fútbol. Hoy Diego no está y estaría disfrutando que Leo le pasen estas cosas”.

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El presente de Messi en la selección argentina es la consecuencia de un proceso de consolidación personal y futbolística. El capitán, pese a su edad, mantiene la capacidad de marcar diferencias en la máxima competencia, como lo demuestran los cinco goles que suma en los dos encuentros disputados en el torneo. La admiración de sus pares y de quienes lo acompañan en el día a día es el reflejo de una carrera marcada no solo por los éxitos colectivos e individuales, sino también por el afecto y la admiración genuina de quienes comparten su recorrido.

El asistente técnico remarcó la capacidad del rosarino para sostener su nivel y transmitir mensajes en el vestuario en un ciclo exitoso con títulos y alegrías compartidas