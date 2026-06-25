La fiebre por el partido entre Estados Unidos y Turquía: cómo viven la previa los hinchas en Los Ángeles y qué esperan en el SoFi Stadium

El partido entre Estados Unidos y Turquía en el SoFi Stadium se juega con una previa de celebración en Los Ángeles

La previa del partido entre Estados Unidos y Turquía en el SoFi Stadium ha generado una atmósfera particular en Los Ángeles, marcada por una tranquilidad inusual y un clima de celebración anticipada entre los seguidores locales. El encuentro, programado para las 23:00 (hora de Argentina) de este jueves 25 de junio, representa el cierre de la fase de grupos para ambos equipos, pero con realidades deportivas opuestas: mientras la selección estadounidense ya tiene asegurado el primer puesto del Grupo D, el conjunto turco llega eliminado del torneo tras dos derrotas consecutivas.

El contexto previo al partido ha sido definido por la comodidad con la que el equipo local afronta este compromiso. Estados Unidos se impuso con claridad ante Paraguay (4-1) y Australia (2-0), lo que le permitió clasificarse a los dieciseisavos de final sin depender del resultado de esta última jornada. Esta situación de privilegio ha relajado la presión y modificado la expectativa habitual de la hinchada, que por primera vez en mucho tiempo puede disfrutar de la previa sin angustias ni cálculos. En contraste, Turquía no pudo sumar puntos en sus presentaciones anteriores, sellando de forma prematura su despedida de la competencia.

PUBLICIDAD

Estados Unidos llega al cierre del Grupo D con el primer puesto asegurado tras sus victorias ante Paraguay y Australia

Los hinchas estadounidenses, conscientes de que el duelo ante Turquía no condiciona el futuro inmediato de su selección, viven la jornada con una mezcla de entusiasmo y serenidad. La posibilidad de que el equipo masculino logre tres victorias en un solo Mundial —algo inédito en la historia del fútbol estadounidense— ha impulsado celebraciones espontáneas y un ambiente festivo que trasciende el ámbito estrictamente deportivo. Grupos de aficionados han organizado watch parties para disfrutar el partido en comunidad, reforzando el carácter de evento social que suele acompañar a estos hitos deportivos.

La efervescencia se ha visto reflejada en las redes sociales, donde han proliferado nuevos cánticos y consignas creadas por los propios seguidores para alentar a su equipo. La creatividad de la hinchada se expresa también en la venta de bufandas, disfraces patrióticos y accesorios temáticos, elementos que contribuyen a consolidar una atmósfera de fiesta colectiva. El clima previo se caracteriza por la ausencia de la tensión que suele acompañar a los partidos definitorios, reemplazada en esta ocasión por una expectativa lúdica y despreocupada.

PUBLICIDAD

Un aspecto que ha empañado parcialmente el entusiasmo de los aficionados es la organización y distribución de las entradas. Diversos grupos de hinchas han denunciado problemas con la asignación de ubicaciones por parte de la FIFA, señalando que muchos fueron relegados a las secciones más altas del estadio, lejos de la acción principal. Esta situación ha generado malestar entre quienes esperaban una experiencia más cercana al campo de juego, especialmente tratándose de un evento con tanta carga simbólica para el fútbol local. Las quejas han circulado en foros y redes, donde los fanáticos han pedido mayor consideración y soluciones para futuros partidos.

Los hinchas de Estados Unidos viven la previa con serenidad ante la chance de lograr tres victorias en un Mundial por primera vez

Pese a estas dificultades, la agenda de actividades y puntos de encuentro previos al partido se mantiene firme y bien coordinada. El epicentro de la previa será el tradicional tailgate organizado por el grupo American Outlaws en los estacionamientos permitidos junto al SoFi Stadium. Este asado comunitario, que comenzará alrededor de las 15:30 (hora local), unas tres horas y media antes del inicio del partido, reunirá a cientos de hinchas en un ambiente de camaradería y entusiasmo. Aquí se realizarán los característicos “hype circles”, donde los asistentes forman círculos con tambores y entonan cánticos para animar la espera y alimentar el espíritu de grupo.

PUBLICIDAD

La oferta previa incluye la venta de bufandas conmemorativas, disfraces y otros objetos de identidad nacional, que circulan entre los asistentes como símbolo de pertenencia y apoyo al equipo. Las actividades están diseñadas para todos los públicos, permitiendo que familias, grupos de amigos y visitantes ocasionales se integren a la fiesta futbolera sin distinciones. Las restricciones de acceso y estacionamiento impuestas por la FIFA para este torneo no han impedido que los puntos de encuentro estén debidamente señalizados y coordinados para facilitar la llegada y permanencia de los hinchas.

El festejo tras Estados Unidos vs Turquía continuará en el LA Fan Fest, en Santa Monica Pier y en bares temáticos de Los Ángeles

Una vez finalizado el partido, el festejo se trasladará a diferentes puntos icónicos de Los Ángeles, donde la comunidad futbolera tiene previsto prolongar la celebración. Uno de los principales centros de reunión será el LA Fan Fest, ubicado en Union Station, en pleno centro de la ciudad. Allí, los aficionados que utilicen el transporte público, especialmente los trenes como el Pacific Surfliner, se congregarán para continuar con los cánticos y las celebraciones masivas, aprovechando la cercanía y las facilidades del lugar.

PUBLICIDAD

Para quienes prefieren el mar como escenario de festejo, el Santa Monica Pier ofrece el Michelob ULTRA Pitchside Club, un festival oficial sobre el muelle que incluye pantallas gigantes, música en vivo y barras para recibir a los seguidores en la noche angelina. Esta alternativa suma atractivo a la oferta de celebraciones, permitiendo que el entusiasmo de la hinchada se extienda hasta la costa californiana.

La red de bares temáticos y oficiales de las agrupaciones locales también se prepara para una noche de alta concurrencia. Estos establecimientos, distribuidos en el área metropolitana, se convertirán en refugios para quienes deseen prolongar la fiesta hasta la madrugada, consolidando un circuito de celebración que abarca toda la ciudad.

PUBLICIDAD