En fotos: El camarón protagoniza un concurso y festival para elegir el mejor plato en “Saborea Sánchez” de República Dominicana

El Ministerio de Turismo anunció el segundo día de Saborea Sánchez en Samaná (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
10 Ago, 2026 09:19 a. m. EST
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La jornada del domingo en el municipio de Sánchez puso al camarón como eje de una cita dedicada a la cocina local, con concursos, degustaciones, talleres, música en vivo y feria artesanal (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
El evento gastronómico en la provincia de Samaná incluyó merengue típico, atabales y folclore, mientras los asistentes recorrerán degustaciones y actividades de cocina centradas en el camarón local (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
El festival Saborea Sánchez y la apuesta dominicana por convertir la gastronomía local en motor turístico (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
La cita culinaria en el municipio de Sánchez, en la provincia de Samaná, sitúa al camarón como emblema productivo y cultural, en una estrategia que busca atraer visitantes y mover el comercio local (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Con talleres, presentaciones de merengue típico, atabales y una feria artesanal, la iniciativa del Ministerio de Turismo apunta a integrar gastronomía y tradiciones, en un intento por ampliar el atractivo de la zona (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
La programación que combina competencia culinaria, degustaciones y formación técnica abre una ventana para posicionar un producto de origen, pero también plantea la necesidad de encadenamientos estables entre pesca, restaurantes y emprendimientos (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
La cocina, los productos locales y la cultura popular en Samaná, una fórmula para diversificar la oferta turística regional (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Saborea Sánchez realizó su segundo día con el camarón como estrella de la fiesta gastronómica (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
El encuentro gastronómico apostó por una experiencia completa con música en vivo, feria de emprendedores y clases de showcooking, todo alrededor de la propuesta culinaria que busca atraer visitantes a la región (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Música para poner a bailar a todas las edades caracterizan el evento (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
La propuesta oficial combina cocina tradicional, espectáculos culturales y espacios para emprendedores con el objetivo de poner en valor la oferta del territorio y ampliar el movimiento económico en la provincia (Foto cortesía Ministerio de Turismo)