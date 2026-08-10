República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

En fotos: El camarón protagoniza un concurso y festival para elegir el mejor plato en “Saborea Sánchez” de República Dominicana

El encuentro dedicado a la gastronomía de la zona incluyó clases magistrales, música en vivo y espacios para emprendedores, en una apuesta por celebrar la identidad local y atraer más turismo regional

Samaná, festival en República Dominicana
El Ministerio de Turismo anunció el segundo día de Saborea Sánchez en Samaná (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Guardar
Samaná, festival en República Dominicana
La jornada del domingo en el municipio de Sánchez puso al camarón como eje de una cita dedicada a la cocina local, con concursos, degustaciones, talleres, música en vivo y feria artesanal (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Samaná, festival en República Dominicana
El evento gastronómico en la provincia de Samaná incluyó merengue típico, atabales y folclore, mientras los asistentes recorrerán degustaciones y actividades de cocina centradas en el camarón local (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Samaná, festival en República Dominicana
El festival Saborea Sánchez y la apuesta dominicana por convertir la gastronomía local en motor turístico (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Samaná, festival en República Dominicana
La cita culinaria en el municipio de Sánchez, en la provincia de Samaná, sitúa al camarón como emblema productivo y cultural, en una estrategia que busca atraer visitantes y mover el comercio local (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Samaná, festival en República Dominicana
Con talleres, presentaciones de merengue típico, atabales y una feria artesanal, la iniciativa del Ministerio de Turismo apunta a integrar gastronomía y tradiciones, en un intento por ampliar el atractivo de la zona (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Samaná, festival en República Dominicana
La programación que combina competencia culinaria, degustaciones y formación técnica abre una ventana para posicionar un producto de origen, pero también plantea la necesidad de encadenamientos estables entre pesca, restaurantes y emprendimientos (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Samaná, festival en República Dominicana
La cocina, los productos locales y la cultura popular en Samaná, una fórmula para diversificar la oferta turística regional (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Saborea Sánchez realizó su segundo día con el camarón como estrella de la fiesta gastronómica (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Saborea Sánchez realizó su segundo día con el camarón como estrella de la fiesta gastronómica (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
El encuentro gastronómico apostó por una experiencia completa con música en vivo, feria de emprendedores y clases de showcooking, todo alrededor de la propuesta culinaria que busca atraer visitantes a la región (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
El encuentro gastronómico apostó por una experiencia completa con música en vivo, feria de emprendedores y clases de showcooking, todo alrededor de la propuesta culinaria que busca atraer visitantes a la región (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Samaná, festival en República Dominicana
Música para poner a bailar a todas las edades caracterizan el evento (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
Samaná, festival en República Dominicana
La propuesta oficial combina cocina tradicional, espectáculos culturales y espacios para emprendedores con el objetivo de poner en valor la oferta del territorio y ampliar el movimiento económico en la provincia (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

Temas Relacionados

Festivalfestival culturalSamanáSaborea SánchezMinisterio de TurismoRepública Dominicanacamarón dominicano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras apuesta por atraer más inversión al agro con nueva estrategia para fortalecer la producción hasta 2030

Esta hoja de ruta busca aumentar la inversión, elevar la productividad y modernizar uno de los sectores más importantes de la economía nacional.

Honduras apuesta por atraer más inversión al agro con nueva estrategia para fortalecer la producción hasta 2030

Gobierno de El Salvador destaca el arrastre económico del turismo y proyecta mayor expansión para el cierre de 2026

La previsión oficial se sostiene en el alza de 28% hasta junio, en 95,000 llegadas del exterior durante agosto y en 3.2 millones de desplazamientos dentro del país

Gobierno de El Salvador destaca el arrastre económico del turismo y proyecta mayor expansión para el cierre de 2026

Ministerio de Educación dominicano activa una capacitación nacional que busca cambiar el arranque del ciclo 2026-2027

La jornada comenzará este lunes y busca reforzar prácticas pedagógicas y la actualización profesional antes del ciclo lectivo 2026-2027, con un alcance estimado de más de dos millones de alumnos en todo el país

Ministerio de Educación dominicano activa una capacitación nacional que busca cambiar el arranque del ciclo 2026-2027

Fallece destacado beisbolista nicaragüense en trágico accidente laboral en España

Tras dejar a tres hijos en la orfandad, sus familiares inician una campaña de recaudación para repatriar su cuerpo, al tiempo que esperan el informe de la investigación policial y una respuesta formal por parte de la empresa donde laboraba el nicaragüense

Fallece destacado beisbolista nicaragüense en trágico accidente laboral en España

Los recados mayas de Guatemala buscan el reconocimiento mundial de la Unesco

La iniciativa oficial vincula la cocina ancestral con el desarrollo local y la visibilidad del país, mientras 25 integrantes de la Red de Cocineras Tradicionales participaron en un encuentro para consolidar el expediente

Los recados mayas de Guatemala buscan el reconocimiento mundial de la Unesco

TECNO

Temblor en Colombia: cómo activar la alerta sísmica en Android de Google y iPhone

Temblor en Colombia: cómo activar la alerta sísmica en Android de Google y iPhone

Juegos gratis para PC: seis títulos disponibles ahora en Epic Games Store

El manifiesto de Mark Zuckerberg sobre la superinteligencia: ni despidos masivos ni monopolios

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy lunes 10 de agosto

Cómo convertir un antiguo PlayStation en la máquina arcade de los 90

ENTRETENIMIENTO

Murió Tedde Moore, la actriz de la maestra de Ralphie en “Una historia de Navidad”

Murió Tedde Moore, la actriz de la maestra de Ralphie en “Una historia de Navidad”

Monica Barbaro reveló por qué abandonó la danza para dedicarse a la actuación: “Nunca eres suficiente en el ballet”

Tras 11 años de trayectoria, Jeongyeon abandona JYP Entertainment, ¿qué pasará con TWICE?

Amistad renovada y encuentros privados: Jennifer Aniston y Brad Pitt vuelven a acercarse a más de 20 años de su divorcio

Broadway rompe su récord de ingresos y la temporada cierra con 1.910 millones de dólares

MUNDO

La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”

La confesión en vivo de un ex diputado en la TV de Tailandia: “Le disparé y está muerto”

Conmoción en Tailandia: un ex diputado mató a tiros a un funcionario por una deuda y se entregó a la policía

Cómo la IA está quebrando al Estado británico

Ucrania volvió a golpear una refinería en lo profundo del territorio ruso: mil kilómetros al este de Moscú

Los pueblos más aislados del mundo: dónde viven y por qué mantienen distancia del exterior