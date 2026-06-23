La sorprendente reacción de Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron por Messi tras su gran actuación en el Mundial 2026

🇵🇹🗣️ "¡I'M BACK, I'M BACK!": EL GRITO DE CRISTIANO RONALDO TRAS LA VICTORIA DE PORTUGAL #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/8rQHoSNCgo — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Cristiano Ronaldo marcó un doblete en la goleada de Portugal 5-0 ante Uzbekistán en la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. A sus 41 años, el delantero se convirtió en el máximo anotador de su país en la historia de la Copa del Mundo y mostró su impronta en los festejos de sus tantos.

CR7 abrió el marcador a los 6 minutos luego de un centro desde la derecha de João Cancelo. El punta del Al Nassr saudita remató de primera y no le dio chances al arquero Abduvokhid Nematov.

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En la celebración primero se abrazó con sus compañeros que estaban en el banco de suplentes y luego se acercó el resto. Luego descargó su enojo por no poder convertir en el primer partido pese a tener dos chances claras. Levantó la cabeza, miró hacia la tribuna y dos veces aseguró “he vuelto”. Fue una bocanada de aire y de confianza para el astro lusitano. Asintió con la cabeza y enloqueció al público al efectuar su icónico festejo al salir corriendo hacia la grada, saltar y darse vuelta.

Antes del descanso, a los 39 minutos, otra vez el Bicho apareció y fue para ampliar las diferencias al 3-0 parcial. Metió una corrida como si tuviese dos décadas menos, se abrió a la derecha y tras recibir el pase de Bruno Fernandes definió cruzado. Golazo.

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Sin embargo, luego del partido hubo una reacción que llamó la atención. En la zona mixta, un periodista le preguntó si podía hablar en español a lo que el punta portugués accedió sonriente. Pero apenas le preguntaron por el doblete de Lionel Messi ante Austria, CR7 se negó a responder, miró hacia otro lado y dijo “dale” a otro periodista. “Depende las preguntas”, declaró, y dio por cerrado cualquier polémica.

En diálogo con Sport TV, cuyas declaraciones fueron consignadas por A Bola, cuando se le preguntó si su actuación había sido la mejor respuesta a las críticas tras el partido inaugural, respondió: “¡Siempre!”.

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A Cristiano Ronaldo le mencionaron a Messi en la pregunta... ¡Y NO QUISO RESPONDER!



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Luego se refirió a su equipo: “Estoy muy contento, pero lo más importante es el trabajo que hizo el equipo, la confianza que teníamos. Recibimos muchos golpes durante la semana, sabíamos que iba a pasar, pero el equipo trabajó bien, mejoramos mucho. No hay mal que por bien no venga”,

Más tarde, en sus redes sociales mencionó la victoria de su seleccionado y escribió “estamos aquí”, con dos fotos, una de su conocida celebración y otra de un abrazo en conjunto con sus compañeros.

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Este martes, Cristiano Ronaldo sumó tres marcas personales en los Mundiales tras anotar un doblete con 41 años y 138 días: se convirtió en el jugador de mayor edad en lograrlo, superó a Lionel Messi (38 años y 363 días) y elevó su cuenta como máximo goleador de Portugal en Copas del Mundo. “Para que no se les olvide”, aseguró CR7 al referirse a sus marcas.

El posteo de Cristiano Ronaldo

“Siempre es agradable batir récords, pero lo importante es ayudar a la selección nacional a alcanzar sus objetivos. Ahora se trataba de superar la ronda de clasificación. Con 4 puntos creo que ya lo hemos conseguido. Estoy muy contento”, aseveró. “Dios ayuda a los que trabajan duro. Sabía que mis compañeros también me ayudarían. Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que ya estaba retirado del fútbol, ​​pero seguí adelante, como siempre, porque creo en el trabajo duro. Fue difícil, tengo que admitirlo, pero hemos vuelto".

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Ronaldo sí respondió a la consulta de un hipotético cruce con Lionel Messi en las instancias de playoffs del Mundial: “No sé qué contestarte porque es una pregunta que no tiene mucho sentido, pero sería top. Lo más importante era ganar hoy. Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia la próxima fecha, pero el objetivo ya lo logramos: jugué bien, marqué, ayudé al equipo, el equipo ha estado bien y seguimos“.

"SERÍA TOP"



¡CR7 habló sobre un posible cruce en el Mundial ante Messi!



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Además, el lusitano es el único futbolista en marcar al menos un gol en las seis Copas del Mundo que disputó: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Canadá, Estados Unidos y México 2026. Messi también llegó a media docena de presencias en el certamen ecuménico, pero no pudo marcar en Sudáfrica 2010.

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El registro de longevidad no implica el gol anotado a mayor edad en el torneo: ese dato sigue en poder del camerunés Roger Milla, que marcó con 42 años y 39 días ante Rusia en 1994.

"EL 'HE VUELTO' SOLO PARA QUE NO SE OLVIDEN", Cristiano Ronaldo habló de las críticas y agregó: "Fue una semana difícil. Parecía que ya estaba fuera del fútbol".



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En el apartado de selecciones, Cristiano Ronaldo llegó a 10 goles mundialistas y dejó atrás a Eusebio (9) como el máximo artillero portugués en la historia del certamen.

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A nivel global, el portugués también persigue un objetivo numérico: con goles ante Uzbekistán, alcanzó los 974 tantos en su carrera y quedó a 26 de los 1.000; Messi, señalado como su perseguidor inmediato, figura con 916.

Mundial 2026 - Portugal 5 - Uzbekistan 0

Con su primer triunfo en el torneo, Portugal lidera su zona con 4 puntos, pero aguarda por el choque entre Colombia y República Democrática del Congo, que será hoy a las 23:00 de Argentina. Los cafeteros vencieron en su debut a Uzbekistán, que quedó eliminado de la competencia.

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En la tercera y última fecha del Grupo K, Portugal se enfrentará a Colombia y República Democrática del Congo a Uzbekistán. Ambos encuentros serán este sábado a las 20:30 hora de nuestro país.