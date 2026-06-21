Quién es Deniz Undav, la inesperada figura que clasificó a Alemania luego de 12 años sin pasar la fase de grupos en Mundiales

Deniz Undav festejando el triunfo y la clasificación de Alemania a 16avos de final (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La tarde en la que Alemania selló su regreso a la fase eliminatoria de un Mundial, todos los focos apuntaron a un solo nombre: Deniz Undav.

El delantero del VfB Stuttgart ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo y marcó los dos goles del triunfo por 2-1 ante Costa de Marfil, un resultado que aseguró la clasificación germana tras más de una década sin superar la barrera de la fase de grupos.

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El delantero convirtió por duplicado ante Costa de Marfil (Reuters/John E Sokolowski)

Undav nació en Varel, en el distrito de Frisia, Baja Sajonia, el 19 de julio de 1996. Su historia familiar está marcada por la migración: sus abuelos, de origen kurdo-yazidí, huyeron de la provincia turca de Sanliurfa tras el golpe de Estado en Turquía de 1980. Creció en Alemania, en una familia de cinco hermanos, rodeado de la cultura del esfuerzo y la superación.

El camino profesional de Undav no fue el de una promesa precoz. Dio sus primeros pasos en la temporada 2014-2015 en el TSV Havelse, en la cuarta división del fútbol alemán, y luego pasó tres años más en esa categoría, incluido un ciclo en las Juveniles del Eintracht Brunswick.

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Undav tiene 29 años y está disputando su primer Mundial (Reuters/Scott Kinser)

La primera oportunidad en la tercera división llegó con el SV Meppen, donde anotó 23 goles en 69 partidos, números que atrajeron la atención del Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica. Su primera experiencia fuera de su país fue sobresaliente: registró 45 goles y 16 asistencias en 70 partidos, incluido un póker ante el K.V. Oostende en la liga local.

En enero de 2022, dio otro salto en su carrera. El Brighton & Hove Albion apostó por él y pagó seis millones de euros por su ficha, asegurándose su llegada para mediados de ese año. En “Las Gaviotas” compartió vestuario con dos argentinos, Alexis Mac Allister y Facundo Buonanotte. Pero la experiencia en la Premier League resultó breve: hizo apenas 8 goles en una temporada.

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Undav pasó por el Brighton & Hove Albion (REUTERS/Toby Melville)

El punto de inflexión llegó con su regreso a Alemania. En agosto de 2023, Undav firmó con el VfB Stuttgart, primero a préstamo y luego en un traspaso definitivo. Con el club alemán su rendimiento se disparó: el año pasado celebró el título de la Copa de Alemania (el único en su carrera en la Primera División) y esta temporada volvió a llegar a la final, aunque no pudo repetir la coronación: el Stuttgart cayó 3-0 ante el Bayern Munich. Hasta la actualidad, suma 162 goles y 54 asistencias en 351 partidos.

En la última Bundesliga, se consolidó como uno de los máximos anotadores: marcó 19 tantos y dio 6 asistencias en 29 partidos, solo por detrás de Harry Kane, el máximo artillero del torneo con 36.

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Además, sumó otros tres gritos en la Europa League y tres más en la Copa de Alemania, totalizando 25 goles y 12 asistencias en 46 partidos.

Con el Stuttgart ganó el único título de su carrera (REUTERS/Annegret Hilse)

En medio de todo ello, llegó la esperada convocatoria a la selección nacional. Fue en marzo de 2024, haciendo su estreno en un amistoso ante Francia.

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En la previa al certamen, Undav renovó con el Stuttgart y declaró: “Para mí, también fue importante. Realmente quería quedarme en el club. Ahora puedo centrarme completamente en el Mundial”.

Dos días después, convirtió en la aplastante victoria por 7-1 ante Curazao. Y hoy, el héroe teutón, repitió por duplicado, alcanzando así a Lionel Messi y al canadiense Jonathan David en la cima de la tabla de goleadores del torneo.

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Undav anotó ante Curazao en su debut mundialista (Reuters/Maria Lysaker)

Pero el protagonismo de Undav tiene un dato distinguido. Según OptaFranz, participó en cinco goles en este Mundial, sin ser titular. Solo Roger Milla, con Camerún en 1990, había logrado tantas participaciones saliendo desde el banco.

“El objetivo es ser campeones del mundo. Si ahora digo que sólo queremos llegar a los octavos de final sería un error. Cada uno de nosotros tiene el objetivo de ser campeones del mundo”, dijo Undav antes del debut.

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Sobre su función en el equipo, agregó: “Si juego o entro desde el principio, el objetivo es dar el cien por cien, marcar goles y, por supuesto, seguir la idea táctica del seleccionador nacional. Puedo jugar de ‘9′ o de ’10′. No importa, mi objetivo es marcar goles”.

El centrodelantero alcanzó la cima en la tabla de goleadores de la Copa del Mundo (Reuters/Kevin Sousa)

El delantero recordó los festejos del Mundial 2014, cuando tenía 17 años. “Estaba en casa con mis padres y vimos todos los partidos. Después de las victorias, siempre salíamos en coche y estábamos en las calles llenas de gente. Espero que podamos hacer lo mismo otra vez para los aficionados que están en casa”.

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El calendario añade un guiño del destino: la final de este Mundial de 2026 se disputará el 19 de julio, el día en que Undav cumple años.