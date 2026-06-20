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El insólito momento que vivió Martín Palermo en un ascensor con un fanático de Haití que no lo conocía, pero le pidió una foto: “Un caradura bárbaro”

La secuencia tuvo lugar en el estadio de Filadelfia donde los centroamericanos se enfrentaron a Brasil. El legendario goleador de Boca está en el Mundial trabajando como comentarista de una cadena de TV

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El curioso momento que vivió Martín Palermo con un fanático haitiano en plena cobertura del Mundial

Un ascensor del estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia se convirtió este viernes en escenario de una escena inesperada que tuvo como protagonista a Martín Palermo durante la previa del duelo entre Haití y Brasil por la Copa del Mundo. El histórico goleador vivió allí un momento singular junto a un fanático haitiano, quien le pidió una foto aunque sin reconocerlo, lo que desató una seguidilla de comentarios entre los presentes y dejó una situación insólita en plena cita mundialista.

El episodio fue registrado por el periodista argentino Luciano Aimar y rápidamente se replicó en redes sociales. La anécdota comenzó cuando el hincha, en el reducido espacio del ascensor, se acercó al ex delantero (que se encuentra en Estados Unidos como parte del equipo periodístico de DSports para la cobertura del certamen) con la intención de retratarse junto a él.

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Quizás al ciudadano haitiano le llamó la atención el atuendo y la credencial que portaba El Loco, y por ello quiso aprovechar la ocasión para conseguir una foto de recuerdo. Lo concreto desconocía por completo su identidad y debió recurrir a su celular para buscar el nombre, tras recibir la sugerencia de que lo googleara.

“Buscá, buscá”, le indicó Palermo al visitante, mientras le mostraba la credencial que llevaba colgada al cuello.

Los goles que Martín Palermo le convirtió a Haití, con Boca Juniors y la selección argentina

Aimar, testigo de la secuencia, filmó la escena y soltó: “Le pide una foto y no sabe el nombre, un caradura bárbaro”. El comentario, lanzado entre risas y sorpresa, marcó el tono distendido del encuentro, en el que también se escucharon frases en inglés y español para intentar que el haitiano reconociera al máximo goleador de Boca Juniors.

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“Best striker ever. Best striker ever. More than two hundred goals”, le explicaron, mientras el fanático respondía con un “congratulations” y le daba la mano a Palermo.

A continuación, el propio Palermo le preguntó al hincha de dónde era. “I’m from Haiti”, contestó el hombre, lo que dio pie a un breve diálogo sobre el pasado futbolístico del Titán. En ese contexto, le consultaron si alguna vez le había marcado un gol a la selección caribeña.

“¿A Haití? Sí, sí. En los partidos amistosos con la selección de Diego jugamos contra Haití”, recordó el ex delantero, en referencia a un amistoso disputado en mayo de 2010, cuando la selección argentina conducida por Diego Maradona superó 4-0 a Haití en uno de los encuentros organizados para observar a futbolistas del torneo local.

Dos futbolistas con camiseta a rayas celestes y blancas se abrazan en un campo de juego. Otro jugador con la misma camiseta se ve desenfocado al fondo
Palermo celebrando su gol contra Haití en 2010 (Fotobaires)

En aquel partido también convirtieron Facundo Bergoglio -por duplicado- y Sebastián Blanco. El gol de Palermo fue a los 41 minutos del primer tiempo, tras conectar de cabeza un centro de Ariel Garcé, otro de los que días después fue incluido entre los convocados para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Pero aunque no lo recordó al momento, esa no fue la única vez que Palermo enfrentó al seleccionado centroamericano. También lo hizo vistiendo la camiseta de Boca Juniors, durante la gira de pretemporada por Estados Unidos en julio de 2007, poco después de haber conquistado la Copa Libertadores de la mano de Miguel Russo.

Aquel amistoso se jugó en Miami y finalizó con victoria por 2-0 para el Xeneize. El histórico goleador anotó un tanto y el restante lo hizo Jesús Dátolo.

Dos jugadores de fútbol en un campo verde. Un arquero con uniforme verde y negro se lanza con un balón. Un jugador con camiseta azul y amarilla sonríe
El goleador también enfrentó a la selección centroamericana con la camiseta de Boca Juniors (Fotobaires)

El ida y vuelta en el ascensor del estadio de Filadelfia continuó entre saludos, risas y datos de color. “Soy de River, pero te quiero”, le confesó el periodista que grabó el video viral, a lo que Palermo respondió con un gesto de gratitud y buen humor. Consultado por la cantidad de goles que convirtió ante el club de la banda roja, el ex goleador respondió con una sonrisa: “Un par, un par”.

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