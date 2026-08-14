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Honduras: Comisión Liquidadora reporta avance de hasta 96% y más de 5.5 millones de USD millones pagados en prestaciones

La Comisión Liquidadora prevé cerrar durante agosto la mayor parte del proceso correspondiente a nueve instituciones.

La Comisión Liquidadora reportó un avance de entre 95% y 96% en los procesos bajo su responsabilidad. (FOTO: Infobae)
La Comisión Liquidadora reportó un avance de entre 95% y 96% en los procesos bajo su responsabilidad. (FOTO: Infobae)
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La Comisión Liquidadora encargada del cierre de nueve instituciones públicas reportó un avance de entre 95% y 96% en el proceso y confirmó que hasta ahora se han pagado aproximadamente 148 millones de lempiras (unos USD 5.5 millones) en concepto de prestaciones laborales.

Leonel Núñez, miembro de la comisión, explicó que varias de las dependencias bajo su responsabilidad se encuentran prácticamente en la etapa final de liquidación y estimó que durante agosto podría quedar concluida la mayor parte de los trabajos.

“Yo le digo que estaría en un 95 o 96 por ciento en lo que a mí me corresponde. Prácticamente, la liquidación de la Secretaría de Planificación, la Dirección General de Cinematografía, el Instituto de la Memoria Histórica, el Programa de Mártires y otras instituciones ya está en su etapa final”, manifestó Núñez.

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El funcionario recordó que son nueve las instituciones comprendidas dentro del proceso y aseguró que, salvo situaciones imprevistas, la liquidación quedaría prácticamente finiquitada este mes. No obstante, reconoció que algunos trámites administrativos o legales podrían prolongarse hasta septiembre.

Traslado de bienes y pago de acreedores

Núñez aseguró que el traslado de bienes pertenecientes a las instituciones liquidadas se encuentra prácticamente completado, al igual que buena parte de las obligaciones relacionadas con prestaciones y acreedores.

“Prácticamente está el 100 por ciento del traslado de bienes, está casi el 100 por ciento lo que es el pago de prestaciones, está casi el 100 por ciento lo que es pago de acreedores. Así que prácticamente ya por primera vez en la historia, déjeme decirle, una secretaría se está cerrando el 100 por ciento”, sostuvo.

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El proceso implica no solamente la terminación de las relaciones laborales, sino también el traslado y registro de bienes, revisión de obligaciones pendientes y cancelación de compromisos adquiridos por las instituciones antes de su cierre.

De acuerdo con Núñez, el objetivo es entregar completamente saneadas las responsabilidades administrativas y financieras correspondientes a cada dependencia.

Leonel Núñez, miembro de la Comisión Liquidadora, informó sobre los avances registrados en el cierre de nueve instituciones públicas. (FOTO: Hondudiario)
Leonel Núñez, miembro de la Comisión Liquidadora, informó sobre los avances registrados en el cierre de nueve instituciones públicas. (FOTO: Hondudiario)

L 148 millones pagados en prestaciones

Uno de los principales componentes del proceso ha sido el pago de prestaciones laborales a los empleados que pertenecían a las instituciones liquidadas.

Hasta ahora, según las cifras proporcionadas por la comisión, se han desembolsado alrededor de L 148 millones (unos USD 5.5 millones).

Sin embargo, todavía existen recursos pendientes de entregar para alcanzar el cierre completo de las obligaciones laborales.

Núñez indicó que quedarían aproximadamente L 37 millones adicionales (unos USD 1,38 millones) para completar el pago total de las prestaciones correspondientes a las personas incluidas en el proceso.

La comisión espera avanzar con estos desembolsos respetando el derecho de petición y los procedimientos administrativos correspondientes.

158 personas mantienen demandas de reintegro

Dentro del grupo de exempleados involucrados en la liquidación existen 158 personas que todavía no han firmado sus recibos de finiquito, debido a que han interpuesto demandas mediante las cuales solicitan ser reintegradas a sus puestos de trabajo.

La situación mantiene pendiente parte del cierre laboral de las instituciones.

Núñez aseguró que el proceso de liquidación ha procurado respetar los derechos y garantías de los trabajadores y recomendó a quienes todavía no han aceptado sus prestaciones valorar la posibilidad de recibir los montos que legalmente les corresponden.

La existencia de demandas de reintegro implica que algunos expedientes podrían continuar abiertos aun después de que finalice la mayor parte del proceso administrativo.

La Comisión Liquidadora también ha realizado pagos correspondientes a proveedores y otros acreedores de las instituciones cerradas.

Núñez estimó que hasta ahora se han desembolsado más de L 180 millones (unos USD 6.71 millones), aunque durante sus declaraciones situó los pagos realizados en un rango que podría acercarse a los L 200 millones (unos USD 7.46 millones).

“Y referente a los acreedores, pues sí, se han pagado más de 180, 200 millones de lempiras. Sin embargo, lo que se va a dejar de pagar en estos meses es arriba de los 200 millones prácticamente”, explicó.

Los compromisos pendientes forman parte de las últimas obligaciones que deberán ser revisadas antes del cierre definitivo.

Proceso podría extenderse hasta septiembre

Aunque la comisión proyecta terminar durante agosto la mayor parte de sus responsabilidades, Núñez reconoció que algunos asuntos podrían extenderse hasta septiembre en caso de surgir eventualidades.

El funcionario insistió en que las nueve instituciones bajo su responsabilidad se encuentran en una etapa avanzada del proceso y aseguró que tanto el traslado de bienes como el pago de obligaciones laborales y financieras están próximos a completarse.

La Comisión Liquidadora busca cerrar definitivamente las dependencias y dejar concluidas sus obligaciones administrativas, laborales y financieras antes de finalizar el proceso.

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