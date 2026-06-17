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El llamativo análisis de Arturo Vidal tras la brillante actuación de Messi en el triunfo de Argentina ante Argelia en el Mundial

El volante chileno reaccionó en un streaming ante las conquistas y el nivel de juego del crack rosarino, de quien fue compañero en el Barcelona

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La reacción de Arturo Vidal ante uno de los golazos de Lionel Messi frente a Argelia en el debut en el Mundial 2026

Lionel Messi abrió el Mundial 2026 con un triplete en la victoria de Argentina por 3-0 ante Argelia y, con sus 16 goles en Copas del Mundo, igualó el récord histórico del alemán Miroslav Klose, un impacto que instaló de inmediato el debate sobre la dependencia del equipo de su capitán según lo que planteó el ex compañero del rosarino en el Barcelona, Arturo Vidal.

Desde Chile, el actual mediocampista del Colo Colo siguió el partido en una transmisión en vivo por El Reino de Vidal, espacio en el que reúne 30 mil seguidores en Kick. King Arthur comenzó a transmitir en esa plataforma hace un mes, aunque realiza directos desde hace tres años en Twitch.

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Vidal celebró la actuación del astro argentino. Según sus palabras durante la emisión, Leo sostuvo por sí solo la diferencia sobre Argelia. “Es un extraterrestre. No falla. Es increíble. El único que juega en Argentina es Leo. Juega solo”, sentenció al trasandino.

El ex volante de 39 años no limitó su análisis a los goles. También apuntó al rendimiento general del equipo dirigido por Lionel Scaloni y sostuvo que, a su juicio, el funcionamiento colectivo depende en exceso de la inspiración individual de Messi.

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Los elogios de Arturo Vidal para Lionel Messi por su actuación ante Argelia en el debut en el Mundial 2026

Es el único que se mueve pensando en el arco. Y cómo le pega. Los pasó a todos y le queda Jordania y Austria. Va a hacer nueves goles en tres partidos, Leo”, afirmó el ex jugador del Inter de Milán y la Juventus durante la transmisión, en referencia a los próximos rivales de Argentina en la primera fase.

El primer gol de Messi provocó otra secuencia de elogios del volante. “Golazo, el único que puede marcar la diferencia. Qué terrible ese golazo”, expresó Vidal, y luego insistió: “Qué golazo... (Messi) es de otro planeta”.

La actuación del capitán argentino también despertó discusiones sobre una supuesta jugada de expulsión, aunque el centro de la noche quedó absorbido por los tres tantos del jugador del Inter de Miami. Para Vidal, incluso en el desarrollo del juego hubo una distancia nítida entre Messi y el resto.

“Otra vez, el que más concentrado estaba en el partido. Quién más que tu, Leo. Era el que estaba con más ganas, agarró un rebote dentro del área, imagínate. Es de otro planeta. Argentina la única fe que tiene para pelear el Mundial es con él”, dijo el mediocampista trasandino.

Lionel Messi y Arturo Vidal de Chile en un partido de la Copa América 2021 (EFE/Andre Coelho)
Lionel Messi y Arturo Vidal de Chile en un partido de la Copa América 2021 (EFE/Andre Coelho)

Cabe recordar que por tercer Mundial consecutivo Chile se quedó afuera. No está presente desde Brasil 2014, cuando quedó eliminado por penales ante el local luego de una gran labor que incluyó victoria 2-0 a España, el entonces vigente campeón ecuménico.

El triunfo dejó a la selección dirigida por Lionel Scaloni con tres puntos en el arranque de su grupo. La marca de Messi en la noche del debut lo llevó además a la cima de la tabla histórica de artilleros mundialistas con 16 goles e igualó la marca de Klose en la estadística histórica de los Mundiales.

Argentina debutó con una victoria por 3-0, sumó sus primeros tres puntos y quedó bien posicionada para buscar la clasificación en sus próximos compromisos ante Austria y Jordania.

La expectativa del equipo de Scaloni se traslada ahora al siguiente partido de la fase de grupos que será ante el elenco europeo que se impuso 3-1 en su estreno. El próximo encuentro será este lunes desde las 14:00 y buscará asegurar el pase a la siguiente ronda del certamen que se lleva a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

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