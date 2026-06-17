“Es un demente”: el posteo viral de Erling Haaland tras la actuación de Lionel Messi frente a Argelia en el Mundial 2026

Haaland se rindió ante Messi tras su espectacular actuación

En el sexto día del Mundial 2026, Lionel Messi desató una ola de reacciones en todo el planeta fútbol al marcar un hat-trick en la victoria de Argentina frente a Argelia. Su actuación no solo cautivó a los aficionados en el estadio de Kansas City, sino que generó un impacto inmediato en las redes sociales. El delantero Erling Haaland fue otro de los que se sumó a los reconocimientos al astro argentino. En su caso, el noruego utilizó su cuenta oficial de Snapchat para publicar un mensaje que se propagó de manera vertiginosa: “Messi es un demente”. El posteo, acompañado por un ícono de corona, se instaló como tendencia global y reflejó el alcance que tienen las actuaciones del capitán argentino entre los propios futbolistas de élite.

El mensaje de Haaland apareció minutos después del triunfo de la Albiceleste por 3-0, en el debut del Grupo J. Messi, con 38 años y en su sexto Mundial, se convirtió en el máximo goleador histórico de la competición, igualando los 16 tantos del alemán Miroslav Klose. La publicación del noruego, quien también venía de convertir dos goles en su estreno mundialista ante Irak, fue interpretada como una muestra de admiración y respeto hacia el astro argentino.

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El posteo del atacante del Manchester City, quien vestía una camiseta de Noruega en la imagen, se viralizó entre sus más de 2,4 millones de seguidores. La frase “Messi es un demente” sintetizó el asombro y la admiración que despierta la vigencia de Messi, quien celebró sus goles en el estadio de Kansas City junto a sus compañeros y dedicó el logro a su familia. “Esto es para disfrutar con mi familia y esto es para la gente. Gracias a mis compañeros, estamos muy felices y lo disfrutaré con el vestuario, que está unido y es muy fuerte”, expresó el capitán argentino tras el partido.

El psoteo de Haaland en sus redes

En el ámbito deportivo, la exhibición de Messi reavivó el debate sobre su lugar en la historia del fútbol. Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, resumió la sensación del entorno albiceleste: “Leo Messi será el mejor de la historia por siempre”, afirmó tras el encuentro. La noche de La Pulga también tuvo un componente emotivo. Consultado sobre sus lágrimas tras el primer gol, el delantero reconoció: “Lloré por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Le agradezco a todos mis compañeros porque estuvieron como siempre, al lado mío, apoyándome, dándome mucha fuerza para que esté bien”.

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El mensaje de Haaland no resultó una sorpresa entre quienes siguen de cerca la admiración que profesa el noruego por el argentino. En marzo de 2024, Haaland había declarado: “Ganó esos trofeos y ganó también el Mundial. Es el mejor de siempre, en mi opinión”.

La jornada en el Mundial 2026 tuvo como protagonistas a tres figuras: Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé, quienes marcaron goles decisivos en los triunfos de sus respectivas selecciones. La victoria de Noruega por 4-1 ante Irak, con doblete de Haaland, marcó el regreso del combinado nórdico al torneo después de 28 años. El delantero de 25 años abrió el marcador y amplió la ventaja antes del descanso, consolidando el dominio de su equipo en el Grupo I.

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Por su parte, Messi alcanzó los 913 goles en su carrera profesional y llegó a los 200 partidos con la selección argentina, estableciendo una línea de 20 años exactos entre su primer y último gol en los mundiales. El primero lo anotó el 16 de junio de 2006, frente a Serbia, en Alemania.

En la segunda fecha del Mundial, ambos goleadores volverán a la acción: Argentina enfrentará a Austria en Dallas, mientras que Noruega se medirá con Senegal en Nueva York. El Mundial 2026, que ya superó el millón de asistentes en los estadios durante los primeros cinco días, continúa sumando episodios que refuerzan la vigencia de sus grandes figuras y consolidan el respeto entre los protagonistas de la era moderna del fútbol.

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