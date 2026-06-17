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Las dos chances que desaprovechó Cristiano Ronaldo y su reacción tras el empate de Portugal ante RD Congo por el Mundial 2026

El delantero no pudo quebrar su sequía goleadora en los Mundiales. Al igual que su equipo, tuvo un discreto debut en el Grupo K

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Una nueva sorpresa se dio en el Mundial 2026, ya que Portugal, con Cristiano Ronaldo en la cancha, no pudo con la República Democrática del Congo e igualaron 1-1 este miércoles por el grupo K en el partido disputado en el NRG Stadium de Houston. El propio delantero de 41 años tuvo una discreta actuación y vivió una gran frustración, ya que no pudo convertir en el arranque de su sexta Copa del Mundo.

CR7 fue titular en el equipo dirigido por Roberto Martínez y se mostró movedizo en el área del elenco africano. Aunque falló dos chances para romper el empate, con el encuentro 1-1, completó una actuación discreta donde no logró marcar la diferencia. Fueron dos jugadas parecidas en las que apareció por la derecha del área y remató desviado. En la primera incluso, le sacó la posibilidad a Bruno Fernandes, que esperó detrás suyo y estaba mejor perfilado.

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Una vez que terminó el cotejo, todas las cámaras buscaron a Cristiano Ronaldo, que a flor de piel dejó en claro su impotencia por el empate inicial de su seleccionado y sin poder convertir.

El portugués alcanzó la marca de seis Mundiales disputados, un registro con el que igualó al argentino Lionel Messi y al mexicano Guillermo Ochoa, quien no ingresó al campo, pero sí integró la lista.

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Todavía hay una marca que el Bicho espera romper y se trata de los cinco partidos consecutivos sin goles en los Mundiales. La última vez que convirtió fue en el estreno del conjunto lusitano en Qatar 2022 ante Ghana.

El actual punta del Al-Nassr lleva ocho conquistas 23 partidos en el certamen ecuménico, todos en la fase de grupo: 1 a Irán en 2006, 1 a Corea del Norte en 2010, 1 a Ghana en 2014, hat-trick a España en 2018, 1 a Marruecos en 2018 y el mencionado a Ghana en 2022.

El equipo europeo se puso en ventaja rápido con el 1-0. Un centro de Pedro Neto encontró a Joao Neves, que definió de cabeza junto a un palo.

El empate llegó antes del descanso: Yoane Wissa, futbolista del Newcastle, marcó de cabeza el 1-1 para el seleccionado africano tras una primera parte en la que RD Congo creció con las proyecciones de Aaron Wan-Bissaka y Arthur Masuaku.

En el complemento, Portugal buscó el triunfo con envíos al área, una fórmula que facilitó el trabajo de la defensa de “Los Leopardos”. RD Congo sostuvo su plan defensivo y tuvo opciones al contraataque, pero sin precisión para exigir a Diogo Costa.

Portugal y RD Congo comparten el Grupo K con Colombia y Uzbekistán, que comenzarán su incursión en la Copa del Mundo desde las 23:00 hora de Argentina.

Este miércoles se termina la primera fecha de la 23ª edición del Mundial que por primera vez tiene tres sedes, Canadá, Estados Unidos y México. Otra innovación importante es que son 48 los equipos participantes lo que obligó a agregar una instancia en los playoffs con la incorporación de los 16avos de final.

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