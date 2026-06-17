River Plate oficializó la llegada de su segundo refuerzo en el actual mercado de pases

El mediocampista uruguayo Mauro Arambarri dejó Getafe y se transformó en refuerzo de River Plate (EFE)

El mediocampista uruguayo Mauro Arambarri estampó su firma este miércoles 17 de junio en el Estadio Monumental de Núñez y quedó oficialmente vinculado a River Plate hasta el 31 de diciembre de 2028. El club presentó al volante de 32 años a través de sus canales oficiales pocas horas después del inicio de la pretemporada, en medio de una profunda reestructuración del plantel.

"Mauro Arambarri es nuevo jugador de River Plate. Este miércoles, el mediocampista selló su vínculo que lo unirá con el Club hasta el 31 de diciembre de 2028“, anunció la institución en un comunicado oficial. El contrato tiene una duración de dos años y medio.

PUBLICIDAD

La operación implicó la adquisición del 100% del pase del futbolista. River compró el 50% de la ficha que estaba en poder del Getafe de España, sumó el 30% perteneciente al club uruguayo Boston River y el 20% restante que era propiedad del propio jugador. El desembolso total ronda los 6 millones de euros, según precisaron fuentes cercanas a la negociación.

Arambarri llega tras ocho temporadas en el Getafe, donde acumuló rodaje en LaLiga. Su incorporación responde a un pedido expreso del entrenador Eduardo Coudet, quien había seguido al volante durante su etapa en el Deportivo Alavés. El uruguayo se perdió la primera jornada de pretemporada —que arrancó este miércoles por la mañana— por los trámites de la firma, pero se sumará a los entrenamientos este jueves 18 de junio. Además, formará parte de la delegación que el sábado 20 de junio viajará a Alicante para el trabajo de pretemporada bajo las órdenes de Coudet.

PUBLICIDAD

Un mercado de pases en marcha

Nicolás Otamendi fue el primer refuerzo de River Plate en el actual mercado de pases (@RiverPlate)

La llegada de Arambarri se enmarca en una agenda de refuerzos que la dirigencia de River, encabezada por Stéfano Di Carlo, lleva adelante en paralelo con la Copa del Mundo. El club ya confirmó dos incorporaciones para el segundo semestre: el propio Arambarri y el defensor Nicolás Otamendi, quien se sumará al plantel una vez que concluya su participación en el torneo con la selección argentina.

El Millonario también aceleró gestiones por otros nombres. El club inició contactos preliminares por Facundo Medina, defensor de 27 años surgido de las inferiores de River que actualmente milita en el Olympique Marsella de Francia y disputa el Mundial con la selección argentina. El interés apunta a cubrir una eventual venta de Lautaro Rivero, por quien el club espera recibir entre 7 y 10 millones de euros. Además, la dirigencia avanza también en negociaciones por Ángel Correa, Giovanni Simeone, Nelson Deossa y Thiago Almada.

PUBLICIDAD

Bajas y reestructuración del plantel

Al mismo tiempo que suma refuerzos, River definió quiénes quedarán fuera de la pretemporada en Alicante. Según informó el club en un comunicado oficial, Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación que viajará a España y deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar en Buenos Aires.

A ese grupo se suman Ian Subiabre y Santiago Lencina, quienes tienen negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones. El defensor Andrés Herrera, cuyo préstamo en el Columbus Crew de la MLS vence el 30 de junio, también quedó fuera de la delegación y tiene conversaciones avanzadas por su transferencia definitiva al club estadounidense. Kendry Páez y Matías Viña tampoco continuarán, ya que la dirigencia resolvió interrumpir sus préstamos con Chelsea y Flamengo, respectivamente.

PUBLICIDAD

El mediocampista Kevin Castaño se reincorporará a los trabajos una vez que su selección concluya en el Mundial, aunque lo hará junto al grupo de jugadores relegados. La misma condición aplica para Matías Galarza Fonda, con la salvedad de que su regreso quedará supeditado a que la opción de compra sobre su pase no sea ejecutada.

Por último, el club informó que cuatro futbolistas que sí viajarán a Alicante fueron declarados negociables, decisión que ya fue comunicada a sus respectivos representantes, aunque River no reveló sus nombres.

PUBLICIDAD

Con Arambarri ya integrado al grupo y el viaje a España pactado para el sábado, Coudet dispondrá del uruguayo como único refuerzo disponible en este primer tramo de la pretemporada, mientras el resto de las incorporaciones previstas quedan condicionadas al calendario mundialista.