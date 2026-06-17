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Mundial 2026: la nueva regla que se aplicó en el opaco empate entre Portugal y RD Congo

El árbitro qatarí Abdulrahman Al-Jassim fue protagonista de una de las acciones destacadas del encuentro entre europeos y africanos, al sancionar una disposición nunca antes vista en la máxima cita del fútbol

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Portugal decepcionó en su debut mundialista y empató 1-1 con la República Democrática del Congo en Houston, por el Grupo K de la Copa del Mundo 2026. En un partido de pocas emociones, ambos tantos se registraron en la primera etapa y en el complemento una de las acciones destacadas tuvo como protagonizada al árbitro qatarí Abdulrahman Al-Jassim, quien aplicó, por primera vez en la historia del torneo, una de las nuevas reglas implementadas por la FIFA.

La situación se dio a los 51 minutos, con el marcador igualado. Lionel Mpasi, el arquero del seleccionado congoleño, demoró en ejecutar un saque desde el arco, dejando finalmente que lo haga uno de sus compañeros. Frente a ello, el juez, atento a las nuevas disposiciones, hizo un conteo con la mano en alto y, superado el límite para reanudar el juego, sancionó un tiro de esquina a favor de Portugal. Desde la transmisión oficial hicieron hincapié en que era la primera vez que se cobraba en la competición.

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La regla, aprobada por la International Football Association Board (IFAB), establece que, una vez que el balón está correctamente ubicado para la reanudación, el ejecutor dispone de cinco segundos para ponerlo en juego. Si se excede ese tiempo, el rival recibe un córner de manera inmediata, tal como les sucedió a los africanos.

Hay que recordar que el antiguo criterio era de amonestación o advertencia. Con el cambio de sanción se busca combatir las pérdidas deliberadas de tiempo y favorecer el juego efectivo.

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El qatarí Abdulrahman Al Jassim aplicó una de las nuevas reglas arbitrales en el empate entre Portugal y RD Congo (REUTERS/Phil Noble)
El qatarí Abdulrahman Al Jassim aplicó una de las nuevas reglas arbitrales en el empate entre Portugal y RD Congo (REUTERS/Phil Noble)

El paquete reglamentario estrenado en Estados Unidos, México y Canadá abarca otras modificaciones. Entre ellas, se encuentra la reducción del tiempo máximo que puede retener el balón un arquero con las manos: ahora dispone solo de ocho segundos, con una cuenta regresiva visible en los últimos cinco. Si el guardameta supera ese límite, el rival también obtiene un tiro de esquina de manera inmediata.

Otra de las novedades afecta a las reanudaciones en saques de banda. Cuando el ejecutor toma la pelota y está listo para ponerla en juego, cuenta con cinco segundos para hacerlo efectivo. Si demora más allá del límite, la posesión pasa automáticamente al equipo contrario. El primero en sancionar esta norma fue el árbitro Facundo Tello, en el duelo entre Canadá y Bosnia.

Las sustituciones también fueron reguladas bajo una nueva lógica. Cuando un futbolista es reemplazado, dispone de diez segundos para abandonar el campo. Si la salida se extiende más allá de ese tiempo, el jugador que ingresa deberá esperar un minuto fuera del terreno antes de poder intervenir.

En tanto, el protocolo médico recibió ajustes para desalentar simulaciones. Tras recibir asistencia en el campo, el futbolista afectado debe permanecer fuera de la cancha durante un minuto tras la reanudación, salvo en casos de conmociones, golpes en la cabeza o lesiones graves.

El flamante reglamento apunta a evitar las pérdidas deliberadas de tiempo (REUTERS/Phil Noble)
El flamante reglamento apunta a evitar las pérdidas deliberadas de tiempo (REUTERS/Phil Noble)

El VAR, por su parte, amplió su radio de acción. Ahora puede intervenir en situaciones de segundas tarjetas amarillas cuando hay error de identidad (en la Copa del Mundo ya se aplicó durante el choque entre Estados Unidos y Paraguay), en decisiones administrativas antes de una reanudación y en la concesión incorrecta de saques de esquina.

Además, por primera vez, podrá recomendar revisión en campo si una infracción previa a un tiro libre o córner tiene incidencia directa en un gol o penal.

Finalmente, la FIFA endureció la postura contra cualquier manifestación discriminatoria y reforzó la autoridad arbitral ante protestas colectivas o abandonos deliberados del campo de juego.

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