Los mejores memes del sorprendente empate de Portugal ante RD Congo: las redes no perdonaron a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, en su sexto Mundial, no pudo convertir ninguna de sus dos chances frente al arco de la República Democrática del Congo en Houston (REUTERS/Phil Noble)

El empate 1-1 entre Portugal y la República Democrática del Congo en Houston no tardó en dejar su huella fuera del campo. Mientras el pitido final todavía resonaba en el estadio, las redes sociales se transformaron en un tablero de burlas y reacciones irónicas que tuvieron un destinatario casi exclusivo: Cristiano Ronaldo, quien en su sexta participación en una Copa del Mundo desperdició dos situaciones claras frente al arco y no pudo anotar.

El partido del Grupo K del Mundial 2026 comenzó con el pie derecho para el equipo dirigido por Roberto Martínez: a los 6 minutos, Joao Neves conectó de cabeza un centro de Pedro Neto y puso el 1-0. Pero el seleccionado africano, lejos de replegarse, igualó en la última jugada del primer tiempo gracias a un cabezazo de Yoane Wissa, delantero del Newcastle, tras un tiro de esquina enviado por Arthur Masuaku.

PUBLICIDAD

El arquero Diogo Costa no pudo hacer nada. En el complemento, Portugal tuvo el 75% de la posesión pero careció de profundidad para quebrar la defensa congoleña. Ronaldo tuvo dos chances cara a cara con el arco de Lionel Mpasi, a los 68 y 73 minutos, y en ambas ocasiones remató desviado.

Ese doble fallo fue el disparador de buena parte de los memes. El usuario @metroadelantado publicó un video de un hincha congoleño bailando eufóricamente en las tribunas con el texto: “Mi vieja: ¿Qué es ese ruido? Nosotros en el living viendo a Congo”. La imagen sintetizó el estado de ánimo de los espectadores neutrales que festejaron el punto del seleccionado africano ante uno de los candidatos al título.

PUBLICIDAD

La edad de Ronaldo, que cumplirá 42 años en febrero próximo, fue otro eje central. @NotJoaneFe publicó una foto muy editada del delantero, con arrugas y canas pronunciadas, junto al texto: “LLAMADO A LA SOLIDARIDAD. Se perdió mi abuelo en Houston, está vestido de rojo y responde al nombre de Cristiano. Cada cuatro años tenemos el mismo problema con el nono”.

En la misma dirección, @JeffFcb14 recurrió a la imagen del caracol anciano y exhausto de la serie Bob Esponja para ilustrar “a Ronaldo en el contragolpe de Portugal“, mientras que @marianherrrera optó por el sarcasmo puro al publicar la foto de una estatua Moái de piedra siendo arrastrada con cuerdas y el texto: “Se lo ve ágil a Cristiano”.

PUBLICIDAD

La falta de aporte del delantero al esfuerzo colectivo también tuvo su representación gráfica. La cuenta @Betclic publicó una imagen en la que tres hombres empujan un camión descompuesto, con los nombres de Bruno Fernandes, Vitinha y Joao Neves sobre cada uno de ellos. Sobre la caja del vehículo, sin hacer ningún esfuerzo visible, aparecía un hombre etiquetado como “Ronaldo”. El chiste apunta a que los mediocampistas —entre ellos Neves, autor del único gol luso— cargaron con el peso ofensivo del equipo, mientras el capitán no sumó chances generadas ni disparos al arco en los 90 minutos.

La comparación con sus contemporáneos más directos fue, quizás, la línea más repetida. @SpiderCarp23 publicó la imagen de un futbolista adulto guiando de la mano a un bebé frente a un arco vacío, con el texto: “Messi haciendo 3 goles, Mbappé y Haaland 2 en la primera fecha del Mundial. Mientras tanto los jugadores de Portugal tratando de ayudar a Cristiano Ronaldo para que le haga un gol a Congo”.

PUBLICIDAD

La publicación de @HaterReport fue más directa: una tabla de goleadores con los nombres de Lionel Messi (3 goles), Erling Haaland (2) y Kylian Mbappé (2), con el espacio junto al nombre de Ronaldo en blanco. El video adjunto mostraba un traje vacío caminando solo —un efecto de invisibilidad— como metáfora de la ausencia goleadora de CR7.

Ronaldo llegó a este partido con la posibilidad de convertirse en el primer jugador en anotar en seis ediciones distintas de una Copa del Mundo, un registro que tendrá que esperar. Su próxima oportunidad llegará el martes 23 de junio, cuando Portugal enfrente a Uzbekistán en Houston a las 14:00. Ese mismo día, la República Democrática del Congo medirá fuerzas con Colombia a las 23:00 en el estadio Azteca de México.

PUBLICIDAD

LOS MEJORES MEMES DEL EMPATE DE URUGUAY ANTE ARABIA SAUDITA