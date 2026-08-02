Crimen y Justicia
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“Te amo, pero tenes que pagar las consecuencias”: el duro mensaje de una de las hijas del femicida de Gemma Álvarez

Luego de que Matías Marín fuera detenido el jueves por la noche, la Justicia determinó que cumpla una prisión preventiva de un año

Gemma Álvarez junto al principal acusado, Matías Marín, y la hija que tenían en común (Facebook: Diario Popular San Juan)
Gemma Álvarez junto al principal acusado, Matías Marín, y la hija que tenían en común (Facebook: Diario Popular San Juan)
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Mientras la investigación judicial por el femicidio de Gemma Álvarez, la mujer de 34 años asesinada en San Juan, sigue su curso, la familia de Matías Ezequiel Marín, principal acusado, atraviesa un momento de fuerte conmoción. De hecho, la hija mayor del detenido lamentó lo ocurrido y, pese a que ratificó el amor por su padre, aseguró que debe afrontar las consecuencias.

“Te amo, te amo y te amo, pero tenes que pagar las consecuencias”, aseveró la joven a través de una publicación en redes sociales, luego de que compartiera un video del momento en el que su padre fue detenido el jueves pasado en una vivienda de Villa Obrera, en la localidad de Chimbas.

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Se trató del último mensaje que la hija del acusado realizó en sus perfiles desde que se dio a conocer el crimen. No obstante, el lapso de tiempo que hubo entre el hecho y la detención de Marín, utilizó las plataformas como una vía para comunicar el difícil proceso emocional que vive su entorno.

En una serie de cuatro publicaciones, la joven expresó tanto el amor que siente por su padre como el dolor por la pérdida de Gemma. Uno de los mensajes más destacados fue dirigido directamente a Marín: “Te amo yo, pero ¿qué locura te pasó por la cabeza, pa?”.

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La hija mayor del acusado pidió que cumpla con la condena correspondiente
La hija mayor del acusado pidió que cumpla con la condena correspondiente

En ese texto, pidió respeto para ambas familias, al enfatizar el sufrimiento que atraviesan, especialmente los hijos, afectados de manera directa por la tragedia. “No es por defender lo indefendible, sino que más respeto porque las dos familias estamos pasando un dolor grandísimo, y más por las hijas, que nos duele por Gemma y por nuestro papá”, explicó.

Por otro lado, la joven también dedicó unas palabras de despedida a Gemma, quien fue pareja de su padre durante varios años. “Siempre te voy a querer, extrañar y recordar como la mujer que fuiste con nosotros. Espero que ahora descanses en paz, Gemma de mi corazón”, manifestó.

La hija de Marín se despidió de Gemma en redes sociales
La hija de Marín se despidió de Gemma en redes sociales

En línea con esto, aseguró: “Siempre estarás en mí. Mandá muchas fuerzas a tu familia y principalmente al amor de tu vida, la Luchi”. El mensaje fue ampliamente compartido y conmovió a usuarios por el afecto que transmitió hacia la víctima, lo que evidenció el lazo familiar construido durante la convivencia.

De acuerdo con la información obtenida por Diario La Provincia San Juan, durante la audiencia de control de detención celebrada este viernes, la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) Delitos Especiales solicitó que el acusado permanezca detenido bajo prisión preventiva durante un año.

La hija del acusado pidió respeto por ambas familias afectadas por el hecho
La hija del acusado pidió respeto por ambas familias afectadas por el hecho

De la misma manera, la Fiscalía confirmó que la calificación legal provisoria es homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Este delito contempla, como única pena según el Código Penal, la reclusión o prisión perpetua.

Previo a que se expusiera la imputación y el pedido de prisión preventiva ante el juez de Garantías, Sergio López Martí, Marín solicitó un cuarto intermedio a su defensora, María Filomena Noriega, tras manifestar que sentía una falta de aire. Frente a esto, el magistrado concedió el pedido y lo retiraron de la sala esposado, pero se negó a recibir asistencia médica.

Luego de unos minutos, la audiencia se reanudó con normalidad y las partes continuaron con sus intervenciones. Finalmente, López Martí hizo lugar al requerimiento de la UFI Delitos Especiales, tras considerarse necesaria la medida para evitar riesgos procesales mientras la causa continúa en etapa de instrucción.

La zona en donde fue encontrada la víctima y el auto del acusado (Facebook: San Juan Informa)
La zona en donde fue encontrada la víctima y el auto del acusado (Facebook: San Juan Informa)

Según determinó la Fiscalía, el jueves por la mañana, Marín persiguió a Álvarez cuando se dirigía a trabajar, la encerró con su automóvil sobre la Costanera y descendió portando un cuchillo con el que la atacó. Asimismo, remarcaron que la autopsia reveló que la víctima sufrió 31 heridas cortopunzantes, las cuales le provocaron la muerte en el lugar.

Actualmente, el expediente sumó imágenes tomadas de las cámaras de seguridad que documentaron la persecución y un manuscrito hallado en la vivienda del acusado con la frase: “No aguanto más esta situación, perdón a mi madre y a mis hijas”, y otras pericias. No obstante, el acusado se negó a declarar, lo cual fue otro de los motivos centrales para solicitar su imputación.

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