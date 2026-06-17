La respuesta de Lionel Messi cuando le preguntaron si va a jugar un séptimo Mundial tras hacer historia ante Argelia

Lionel Messi respondió si habrá un séptimo Mundial

El futuro de Lionel Messi en la selección argentina volvió a ser tema de consulta tras su actuación histórica en el debut de Argentina en el Mundial 2026. Luego del triunfo por 3-0 ante Argelia en Kansas City, donde el capitán marcó los tres goles y alcanzó el récord de 16 tantos en Copas del Mundo, la pregunta sobre su continuidad en el próximo torneo mundialista se instaló entre periodistas y aficionados.

Consultado por la prensa al finalizar el encuentro, Messi fue claro sobre la posibilidad de disputar un séptimo mundial. “No, no, eso sí que no", soltó con una sonrisa dibujada en su rostro tras una actuación brillante que acaparó las portadas de todos los medios y los elogios de distintas figuras del ámbito deportivo. La próxima cita máxima será en 2030, en España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay. El rosarino iniciaría la competencia con 42 años, pero a días de cumplir 43.

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Prosiguiendo con su respuesta, soltó: “Como vengo diciendo acá, la verdad que estamos bien, estamos para competir, como este grupo siempre demostró que compite, que no se relaja, sea cual sea el rival. Siempre intenta de ser protagonista. Hoy el primer tiempo no fue fácil. Cada vez más difícil competir. Se viene viendo en el mundial, que son todos los partidos muy, muy parejos, que nadie te regala nada. Competiremos y lo intentaremos hasta donde nos dé”, afirmó el delantero.

La jornada marcó varios hitos para Messi. El rosarino, que cumplirá 39 años la próxima semana, se convirtió en el primer futbolista en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo y el más veterano en anotar tres goles en un mismo partido del torneo. Además, igualó la marca histórica de Miroslav Klose como máximo goleador en mundiales y sumó su partido número 200 con la selección nacional.

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El debut de Argentina en esta edición del torneo mostró un equipo sólido, que reafirmó su carácter competitivo. “Estamos bien, estamos para competir”, insistió Messi ante los periodistas, subrayando la mentalidad del grupo dirigido por Lionel Scaloni. El capitán remarcó la dificultad creciente de los partidos y el nivel parejo que caracteriza a la competencia, señalando que el compromiso del plantel sigue vigente. “Siempre intenta de ser protagonista”, sostuvo el futbolista.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

El desarrollo del encuentro ante Argelia evidenció las exigencias del fútbol actual. El primer gol de Messi llegó a los 17 minutos, seguido por dos definiciones en la segunda etapa, lo que permitió al equipo iniciar la defensa del título mundial con una victoria contundente. El capitán argentino vivió un momento especial al convertirse en el goleador más longevo con un triplete en el certamen.

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La agenda del combinado albiceleste marca que su próxima presentación dentro del Grupo J será el lunes 16 de junio, a las 14 (hora de Argentina), cuando se mida ante Austria en Dallas Stadium. Luego, el 27 de junio, cerrará su participación en la fase de grupos ante Jordania, también en el Dallas Stadium. Vale destacar que en el otro partido de esta zona el conjunto europeo se impuso por 3-1 ante el asiático.

Otro de los focos que estuvo sobre Lionel Messi tras su estelar actuación fue durante la entrevista por haber sido la figura del encuentro. La primera pregunta a la Pulga estuvo vinculada a las razones detrás de por qué lloró tras marcar el primer tanto de su colección a los 16 minutos en los Estados Unidos. “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, deslizó sin profundizar en los motivos precisos de esta singular situación.

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El 10 anotó los tres goles de la Albiceleste contra Argelia

A continuación, reveló quién es el histórico deportista que lo inspira en este momento de su carrera, donde atraviesa sus últimos años como futbolista profesional: “A mí me gusta jugar al fútbol, desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, soy muy parecido en ese sentido, siempre quiero dar el máximo, me identifico de esa manera y si estoy bien para hacerlo, lo intentaré”.

“Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa, he llegado más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal, me sentí muy bien, todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico”, concluyó el 10 sobre este presente, que lo tiene como vigente campeón del mundo, y bicampeón de América con un notable rendimiento, a pesar de que en los próximos días cumplirá 39 años.

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