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“Estaba acabado”: los alocados festejos en el programa español el Chiringuito por los goles de Lionel Messi

Jorge D’Alessandro y el Lobo Carrasco deliraron con los tres tantos del astro argentino en la victoria por 3-0 ante Argelia en su debut en el Mundial 2026

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Las alocadas reacciones en El Chiringuito ante los goles de Lionel Messi

Durante la transmisión especial realizada por El Chiringuito de Jugones, el partido entre Argentina y Argelia en el debut mundialista de 2026 se vivió con intensidad y emoción entre los panelistas. La cobertura en directo reunió a figuras habituales del programa, como el ex futbolista Jorge D’Alessandro y el ex internacional español Lobo Carrasco, quienes reaccionaron a cada uno de los goles de Lionel Messi con comentarios que rápidamente circularon en redes sociales. El encuentro, disputado en Kansas City, terminó con la victoria de la selección argentina por 3 a 0, con los tres tantos firmados por el capitán albiceleste, quien hizo historia al alcanzar a Miroslav Klose como el máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo.

El primer tanto de Messi desató inmediatamente la admiración de D’Alessandro. Ante la definición del argentino al ángulo, el ex entrenador exclamó: “¡Qué gol, qué gol!” y luego agregó: “¡Dónde la puso, dónde la puso por favor! Por favor, mirá qué rosca al ángulo. Dios mío”.

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En el segundo gol, la emoción se trasladó a Lobo Carrasco. El ex jugador del Fútbol Club Barcelona repitió en cadena: “Messi, Messi, Messi…”, dejando en claro el asombro por la jugada del delantero argentino. D’Alessandro intervino con otra frase que generó repercusión: “Qué vivo, qué vivo”. Acto seguido, profundizó su admiración por el rendimiento de Messi tras los rumores que lo señalaban fuera de ritmo: “Acabado estaba, acabado... Está vivo, está vivo. No estaba de parranda”.

El tercer gol de Messi provocó una celebración desbordada en el estudio de El Chiringuito. Tanto D’Alessandro como Carrasco saltaron de sus asientos, aplaudiendo y gritando tras la nueva conquista del argentino. Entre los festejos, D’Alessandro lanzó otra de sus frases características: “¡Dónde la puso, nene!”. El ex arquero continuó: “Mirá donde la pone, en el nido. Es imposible. Mirá dónde va. Mira la rosca, cómo vuela”.

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Tras el final del partido, D’Alessandro trasladó su análisis a las redes sociales. El ex entrenador empleó una de sus frases más reconocidas para describir el rendimiento de los nuevos referentes de la selección argentina. Acompañando una foto de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández, escribió en su cuenta de X: “¡¡¡Están vivos!!!”, seguido del signo igual, tres emojis de estrellas —en alusión a los títulos mundiales de Argentina— y la frase “Los Ferraris” junto a tres emojis de autos. La referencia a “Los Ferraris” ya se había viralizado durante el Mundial de Qatar 2022 y volvió a cobrar vigencia tras el triunfo ante Argelia.

D'Alessandro ferraris selección argentina
El tuit de Jorge D'Alessandro y las "Ferraris" de Argentina

“El medio campo cambió de estilo. El 4-3-2-1: fuera. El doble pivote: fuera. Brasil juega con Casemiro: fuera. España juega con carrozas en el medio campo: fuera. ¡Ganó el vértigo, el fútbol cambió! El mediocampo de Argentina vuela. ¡Es otro fútbol, presidente!”, exclamó en su momento. “Argentina jugó con tres chicos que vuelan”, remarcó hace cuatro años.

Ese relato, que se convirtió en meme y frase de remeras tras la consagración argentina, prosiguió: “Argentina generó algo diferente. Aunque hubiera perdido, hubiera cambiado el fútbol. Y eso es lo que yo tengo que analizar, sino es una charla picuda. Le comieron la partida con tres volantes que no esperaban. Cuando Mbappé, gracioso, nos dice que el fútbol argentino está obsoleto y es lento, llamamos a Enzo Ferrari y le pedimos que nos mande tres Fórmula Uno colorados y, claro a (Bernie) Ecclestone, porque está Mac Allister que juega en el Brighton”.

El ex futbolista y entrenador argentino que trabaja en El Chiringuito explicó por qué Argentina ganó el Mundial en Qatar

El papel de Jorge D’Alessandro y Lobo Carrasco durante la transmisión reflejó el impacto que genera Lionel Messi con la camiseta de su selección. Para ambos, la actuación del rosarino fue motivo de elogio y sorpresa, y sus comentarios pasaron a formar parte del archivo de reacciones del programa, que suele registrar momentos de alto voltaje emocional cuando se trata de partidos de la albiceleste.

La jornada dejó en evidencia la centralidad de El Chiringuito de Jugones en la cobertura de grandes eventos futbolísticos. El programa, que se emite por la señal Mega y que dirige Josep Pedrerol, logró captar la atención de la audiencia internacional gracias al seguimiento minuto a minuto de un partido clave para el futuro de Argentina en el torneo.

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