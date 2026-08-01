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Murió un hombre y un joven fue internado en grave estado tras un violento accidente sobre la Ruta 2 en La Plata

El auto en el que viajaban las dos víctimas chocó con la parte trasera de un camión con acoplado. Había otros dos ocupantes que resultaron ilesos

En un trágico accidente en la Ruta 2 murió un hombre y un joven sufrió heridas de gravedad
Lucas Eduardo Giancovich, de 42 años y oriundo de Mar del Plata, murió en el lugar por las lesiones sufridas en el choque sobre la Ruta 2
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Un hombre de 42 años murió y un joven de 21 permanece internado en grave estado tras un violento choque en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 51, en jurisdicción de La Plata. El siniestro fue protagonizado entre un Citroën C3 Aircross y un camión Chevrolet 14.000 con acoplado.

De acuerdo a la información oficial, el automóvil impactó contra la parte trasera del camión, que en ese momento realizaba una maniobra de ingreso a una estación de servicio ubicada sobre la traza vial. El golpe fue de tal magnitud que el Citroën despistó y terminó volcado sobre la calzada.

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La víctima fatal fue identificada como Lucas Eduardo Giancovich, oriundo de Mar del Plata, quien murió a raíz de las lesiones sufridas antes de que pudiera ser trasladado. El otro ocupante, S.E.M., de 21 años y domiciliado en Morón, fue derivado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero con pronóstico reservado, de acuerdo con la información de medios locales como 0221.

La gravedad de las heridas de Márquez obligó a una intervención quirúrgica de inmediato. Durante la operación, el equipo médico le extirpó el bazo; el joven continúa bajo seguimiento en el centro de salud. A la espera del resultado del reconocimiento médico legal, los profesionales aún no determinaron la gravedad definitiva de las lesiones.

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Dos acompañantes que también viajaban en el Citroën resultaron ilesos, según precisaron las mismas fuentes policiales.

El camión era conducido por un hombre de 31 años, oriundo de Winifreda, provincia de La Pampa. Por disposición judicial, el camionero fue sometido al test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Ambos vehículos quedaron secuestrados para la realización de pericias mecánicas y accidentológicas.

En el lugar intervinieron efectivos policiales, personal de AUBASA, Policía Científica y la morgue policial. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 10 de La Plata, que busca establecer con precisión las circunstancias del siniestro.

Un camión se cruzó de carril, chocó con un auto y murieron dos personas

Accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe, murieron dos personas
El choque entre un camión y un auto en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de Monje, dejó dos muertos y una persona herida

Este viernes, en tanto, dos personas murieron tras un choque entre un camión y un automóvil en la autopista Rosario-Santa Fe a la altura de Monje, en la provincia de Santa Fe. El siniestro, registrado en el kilómetro 64,5 de la mano con sentido a Rosario, dejó además una tercera víctima atrapada entre los hierros, que debió ser trasladada a un hospital de la zona.

Marcos Escajadillo, secretario a cargo de Defensa Civil de Santa Fe, explicó en declaraciones a la señal TN que el camión invadió el carril contrario y colisionó con el vehículo particular, y que ambos terminaron fuera de la calzada. “El camión se cruzó de carril e impactó el vehículo, ambos terminaron fuera de la calzada”, precisó el funcionario.

La persona rescatada de entre los hierros fue derivada a un centro médico municipal de Monje, con posibilidad de traslado a otro establecimiento provincial según la evolución de su estado.

El choque también fue ratificado por los Bomberos Voluntarios de Barrancas, de acuerdo con información de Rosario 3, cuyos efectivos trabajaron en el lugar y confirmaron el fallecimiento de dos personas a causa directa del impacto.

La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata, aunque la magnitud del siniestro exigió un corte total de la mano descendente de la autopista. El tránsito quedó interrumpido desde el kilómetro 79 en dirección a Rosario, con demoras significativas para los conductores de la zona.

La causa del accidente quedó en manos del fiscal Julio Lema. El operativo policial fue coordinado por la subcomisaria Jésica Dávila, subjefa de la Comisaría 3 de Barrancas, con la participación de la Comisión DCF San Jerónimo y personal de la Comisaría 5ta de Monje.

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