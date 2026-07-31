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Javier Milei se reunió con el presidente de Corea del Sur y busca avanzar en un acuerdo de libre comercio

El Presidente lo recibió en su despacho de la Casa Rosada esta mañana. La visita del mandatario surcoreano está centrada en una posible flexibilización del intercambio comercial y el desembarco de capitales

Javier Milei y Lee Jae-myung esta mañana en Casa Rosada
Javier Milei y Lee Jae-myung esta mañana en Casa Rosada
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El presidente Javier Milei recibió esta mañana en la Casa Rosada a su par surcoreano Lee Jae Myung en el marco de una visita de este último enfocada en comercio e inversiones. Se trata de un momento en que la República de Corea busca avanzar en un acuerdo de libre comercio con el Mercosur y expandir su presencia en sectores de la economía argentina.

La visita coincide con una decisión para ese vínculo económico: el Gobierno argentino aprobó el acceso de la surcoreana Posco, empresa siderúrgica, a beneficios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones para ampliar su proyecto de litio Sal de Oro, con una inversión de USD 207,9 millones.

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Lee fue recibido ayer por la noche por el canciller argentino Pablo Quirno, quien subrayó en redes sociales que se trata de la primera visita a la Argentina de un mandatario surcoreano en 22 años. El encuentro bilateral con Milei se realizó a las 11 en la Casa Rosada y participaron los cancilleres de ambos países, además de las delegaciones oficiales.

Corea del Sur busca comercio, minerales y cadenas de valor con el Mercosur

La reunión entre Milei y Lee estuvo centrada en el fortalecimiento de la relación bilateral y en la identificación de oportunidades de cooperación e inversión, de acuerdo con la agenda oficial difundida por Presidencia de la Nación. La visita también se inscribe en la estrategia del Gobierno argentino de ampliar vínculos y favorecer la llegada de capitales.

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Buenos Aires es la última escala de la gira sudamericana de Lee. Antes pasó por Brasilia, donde se reunió con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y luego por São Paulo, donde participó en un foro empresarial. También visitó Chile, donde mantuvo un encuentro con el presidente José Antonio Kast.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung (i), posa junto a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras una reunión bilateral este lunes, en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung (i), posa junto a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras una reunión bilateral este lunes, en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges

Durante su paso por Brasil, Lee y Lula acordaron impulsar la reanudación de las negociaciones para un eventual acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y el Mercosur. Ese interés no es nuevo: Seúl ha manifestado desde hace tiempo su intención de acercarse al bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Lee dijo días atrás, en una entrevista con la agencia de noticias EFE: “Los países del Mercosur son líderes mundiales en agricultura, producción de alimentos, energía y minerales críticos. Corea del Sur es líder mundial en manufactura avanzada, tecnologías digitales, construcción naval, baterías e innovación. Al aunar estas fortalezas, podemos crear cadenas de valor resilientes que beneficien a ambas regiones”.

El litio argentino aparece como un punto de la agenda

El mandatario surcoreano vinculó ese objetivo con el actual escenario internacional. Dijo que, frente al proteccionismo, las tensiones geopolíticas, las disrupciones en las cadenas de suministro y la inseguridad energética, los países necesitan “socios fiables y un comercio basado en reglas claras y confianza mutua”.

También sostuvo que el avance de la inteligencia artificial y de la manufactura avanzada vuelve cada vez más relevante el acceso a minerales críticos de Sudamérica. El litio figura entre los intereses de Corea del Sur y Lee lo definió como una “consideración estratégica” para su país.

En la Argentina, esa definición tiene una traducción inmediata en la inversión de Posco en litio. La compañía ya cuenta con proyectos en el noroeste del país, y la ampliación de Sal de Oro quedó incorporada al régimen de beneficios para grandes inversiones aprobado por la administración de Milei.

Quirno definió la cita presidencial como “una oportunidad histórica con una de las economías más dinámicas del mundo para ampliar el comercio, las inversiones y los proyectos conjuntos”. Antes de la reunión en el despacho presidencial, Milei se sacó una foto con su par en el Salón Blanco de la Casa Rosada. La última actividad conjunta fue un breve encuentro entre las delegaciones en el Salón Eva Perón.

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