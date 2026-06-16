“Marcelo Bielsa” descolocó a Tinelli en Infobae Mundial con una insólita conferencia tras el empate de Uruguay

Marcelo Tinelli presentó al falso Bielsa en medio del análisis del empate de la selección uruguaya en el estudio

La figura de Marcelo Bielsa trascendió hace tiempo los resultados y las canchas. Su forma de hablar, las pausas eternas, las reflexiones minuciosas y las respuestas que muchas veces parecen ir por caminos inesperados lo convirtieron en un personaje ideal para la imitación. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en Infobae Mundial, cuando un humorista se metió en la piel del entrenador de Uruguay y protagonizó una conferencia de prensa ficticia que hizo reír a Marcelo Tinelli y a todo el equipo.

La aparición del falso Bielsa llegó en medio del análisis del empate de Uruguay frente a Arabia Saudita en el Mundial 2026.

A partir de ahí comenzó un intercambio que simuló una rueda de prensa posterior al partido y que rápidamente derivó en una serie de respuestas tan absurdas como fieles al universo bielsista.

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La parodia de Marcelo Bielsa en Infobae Mundial recreó las pausas, los gestos y las respuestas inesperadas del entrenador de Uruguay (Infobae en Vivo)

Consultado sobre los aspectos positivos del encuentro, el imitador sorprendió con una conclusión inesperada: “El equipo, donde más unidos estuvimos, fue en el cooling break”. La frase provocó una inmediata carcajada en el estudio y llevó a Tinelli a remarcar el remate humorístico.

La autocrítica tampoco faltó. Cuando le preguntaron por el planteo del partido, el falso entrenador explicó: “Le dije: arranquemos con perfil bajo. Y bueno, arrancamos por uno a cero abajo”. La ocurrencia sintetizó a la perfección el tono de toda la parodia, construida sobre la exageración de las explicaciones técnicas y las contradicciones que suelen aparecer en los análisis futboleros.

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Los córners, un tema recurrente durante el encuentro, también tuvieron su lugar. Ante una consulta sobre el trabajo previo realizado por el equipo, el imitador respondió con absoluta seriedad: “Fue lo que más se ensayó previo al partido”, mientras en el piso celebraban cada nueva intervención.

Tinelli cerró la participación del falso Bielsa con una frase sobre una intervención de 14 minutos en la que, entre risas, dijo que no dijo nada (Infobae en Vivo)

El sketch fue sumando situaciones a medida que avanzaban las preguntas. Cuando apareció en escena el próximo compromiso frente a España, el falso Bielsa volvió a apoyarse en la confusión y la autocrítica permanente para construir el personaje. “No me quedan dudas que me puse una media de cada una, pero ya lo solucionaremos. Se viene España, hay que estar preparado”, lanzó.

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Las referencias a la obsesión del entrenador por la planificación también fueron parte de la actuación. Ante una consulta sobre los entrenamientos, respondió: “Me llevaron la heladerita con la planificación. Pero bueno, qué más decirte...”, en otra frase que desató las risas de Tinelli, Yiyo Garcilazo y el resto de los integrantes del programa.

Lejos de buscar respuestas concretas, la conferencia avanzó acumulando reflexiones, desvíos y explicaciones que parecían no llegar nunca a una conclusión definitiva, una de las características que más suele asociarse a las conferencias reales de Bielsa.

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La autocrítica del imitador de Marcelo Bielsa incluyó una ironía sobre el planteo del partido y el arranque de Uruguay con el marcador en contra (Infobae en Vivo)

Sobre el cierre, el imitador completó la construcción del personaje con un relato sobre los objetos que supuestamente le había entregado la hinchada a lo largo de los años. Entre ellos mencionó un handy y hasta una pequeña hacha, en una secuencia tan surrealista como efectiva para coronar la actuación.

La despedida llegó con una síntesis que terminó de definir el clima del momento. Entre risas, Tinelli resumió la performance con una frase que provocó una nueva carcajada general: “Habló 14 minutos y no dijo nada”.

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Con este programa, Tinelli volvió a conducir los domingos a la 21 horas, algo que no hacía desde hace 32 años. Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, el Cholo Sotile, Benito SDR y Yiyo Garcilazo.