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“¿Y si le ponemos ánimo, Marcelo?”: los gestos de Bielsa en la sesión de fotos de Uruguay para el Mundial que causaron furor

El DT rosarino fue tendencia en las redes sociales luego del Media Day de la Celeste

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El director técnico se hizo viral por sus poses durante el set fotográfico de FIFA

La selección de Uruguay se ilusiona con hacer un gran Mundial en Estados Unidos y uno de los principales argumentos es que cuenta con la experiencia como director técnico de Marcelo Bielsa. El Loco dirigirá su tercera Copa del Mundo (ya lo hizo con Argentina y Chile) y buscará darle un salto de calidad a la Celeste, que ya cuenta con dos títulos de la FIFA, conseguidos en 1930 y 1950.

El entrenador rosarino fue uno de los personajes más virales en la previa del debut de su seleccionado en la competencia luego de que se generaran diversas repercusiones en redes sociales por sus gestos en el momento del Media Day de Uruguay. En la producción fotográfica organizada por la FIFA, Bielsa causó furor ya que se tomó con demasiada seriedad una jornada distendida.

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“¿Y si le ponemos ánimo, Marcelo?“, opinó un usuario en la red social X (ex Twitter) al describir el video en el que se lo ve al DT argentino con la mirada hacia abajo delante de la cámara. “El boicot de Bielsa al Mundial: El Loco salió mirando para abajo a propósito en las fotos oficiales del Mundial”, bromeó otro internauta. “Tiene cara de estar en cualquier otro lugar, menos en el Mundial”, opinó otro.

Un hombre de mediana edad, calvo, con gafas y una camiseta azul marino con la inscripción "URUGUAY", mira hacia abajo sobre un fondo azul con figuras blancas.
El director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, se muestra pensativo durante una sesión de fotos, vistiendo la camiseta oficial del equipo antes del Mundial (captura video)

Otro de los momentos célebres de Bielsa antes de la Copa del Mundo ocurrió cuando la selección uruguaya llegó a Cancún el pasado miércoles para comenzar con la preparación. El estratega rosarino sorprendió con una entrevista que duró 38 segundos: respondió seis preguntas sin desarrollar ninguna, en el Aeropuerto Internacional de la ciudad mexicana.

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El foco principal quedó puesto en el estado físico de Ronald Araujo, que en los últimos días viajó a Madrid para un tratamiento por una lesión. Bielsa fue tajante sobre el defensor del Barcelona: “Normal”, y ante la consulta sobre el efecto del viaje a España añadió: “Veremos con el tiempo”.

Consultado por sus expectativas para el torneo, el entrenador argentino de 70 años resumió: “Mucha ilusión”. Sobre el trabajo previo y la situación de los lesionados, contestó: “Sin inconvenientes”.

El entrenador argentino contó cómo atraviesa el plantel charrúa los últimos días de preparación

En el intercambio, Bielsa también habló del debut ante el seleccionado árabe: “Tuvimos tiempo suficiente para preparar el partido”. Sobre la formación inicial evitó confirmarla: “Lo voy a definir en estos días”.

La delegación sudamericana se instaló en Playa del Carmen, en Quintana Roo. La Celeste integra el Grupo H y debutará el lunes próximo ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami; seis días después enfrentará a Cabo Verde en el mismo estadio y cerrará la fase inicial frente a España, en Guadalajara.

Además de Araujo, Bielsa aguarda la evolución de Giorgian De Arrascaeta, que también arrastra problemas físicos y recibe tratamiento especializado para llegar al torneo en condiciones.

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