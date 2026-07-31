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El ministro de Seguridad de Israel dijo que es “inaceptable” el acuerdo de desarme de Hamas

Itamar Ben Gvir consideró que detener los combates contra el grupo terrorista “equivale a aceptar que prepare la próxima masacre”, en referencia a los ataques del 7 de octubre de 2023

El ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir (EFE/Magda Gibelli)
El ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir (EFE/Magda Gibelli)
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El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, consideró este viernes “inaceptable” el acuerdo sobre el desarme del grupo terrorista Hamas en Gaza, que prevé una retirada progresiva de Israel del territorio palestino.

Detener los combates contra el movimiento islamista palestino “equivale a aceptar que Hamas prepare la próxima masacre”, escribió en Telegram, en referencia a los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.221 personas.

Israel debe ganar”, añadió.

Hamas confirmó más temprano el acuerdo para su desarme y aseguró que incluye “la obligación” de Israel “de retirarse de la Franja de Gaza, después del anuncio al respecto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump”.

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El negociador de Hamas, Ghazi Hamad, señaló en declaraciones a medios árabes que el acuerdo incluye “la obligación de la ocupación de retirarse de la Franja de Gaza, abrir los cruces fronterizos y cesar los asesinatos”.

Si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos”, zanjó el responsable de Hamas.

Un soldado israelí en Gaza (Archivo)
Un soldado israelí en Gaza (Archivo)

Agregó que el borrador del pacto ha sido debatido con diversas facciones palestinas y recalcó que el compromiso de la “resistencia con los términos del acuerdo depende del cumplimiento por parte de la ocupación israelí”.

Trump anunció este jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el “desarme total” de Hamas y otros grupos armados palestinos en Gaza, un paso que calificó de “histórico” hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave.

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El mandatario afirmó en su cuenta de Truth Social que “el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas” y que, una vez completado el desarme, “las fuerzas israelíes se retirarán” mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

Asimismo, señaló que el tema del almacenamiento de armas estará bajo la supervisión del Comité Nacional para la Administración de Gaza y que Israel “no tendrá ninguna participación en él”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

El republicano aseguró que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo el control de “un nuevo gobierno palestino” y también agradeció los esfuerzos de mediación de Egipto, Qatar y Turquía, así como el trabajo de su equipo negociador para alcanzar el pacto.

Mientras, mediadores de Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos se reunirán en El Cairo en las próximas horas para ultimar el acuerdo sobre el desarme de las facciones palestinas en la Franja de Gaza e iniciar la segunda fase del alto el fuego, según informaron a EFE fuentes egipcias de seguridad.

Las fuentes indicaron que el acuerdo entre Israel y Hamas se finalizará en los próximos días, añadiendo que el grupo palestino ha aceptado el acuerdo en su totalidad, pero ha solicitado garantías al Consejo de Paz y a los mediadores para que obliguen a Israel a cumplirlo e iniciar la retirada gradual, comenzando con la entrega de armas según lo acordado.

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