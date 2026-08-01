Las ventas de autos 0 km volvieron a caer en julio y se desplomaron 30% en el último año

En julio se vendieron 43.758 unidades 0 km en el mercado argentino, una cifra que es un 30,3% más baja que la de julio de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cierre del registro de ventas de autos 0 km de julio arrojó un resultado de 43.758 unidades en total, entre vehículos particulares y utilitarios livianos y pesados. Así lo dio a conocer este viernes la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), en su informe mensual.

El dato es negativo tanto al compararlo con las cifras del mes anterior como las del mismo mes del año anterior, aunque, en este último caso, vale mencionar que julio 2025 fue el segundo mejor del mes, solo superado por enero, con lo cual, el resultado es el más difícil de igualar o superar.

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De todos modos, las matriculaciones no estuvieron siquiera cerca de ese detalle fino, ya que, tomando números netos, la caída del mercado representa una baja del 7,7% intermensual y una mucho más significativa, y preocupante, de un 30,3% en relación al resultado del año anterior. Con estos números, el acumulado de siete meses de 2026 es de 339.359 unidades en total, que contrastan con los 388.680 de 2025, con lo que la retracción del mercado queda en un 12,8 por ciento.

Con los números de julio, el año sigue retrocediendo frente a la referencia de 2025. Se llevan patentados un 12,8% menos autos que el año pasado. (Freepik)

Si se hace una comparación más precisa, teniendo en cuenta que julio tuvo un día más de registro de ventas que junio, y un día menos en relación a julio de 2025, el patentamiento promedio diario modifica levemente los números.

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Así, los patentamientos del mes arrojan un promedio de 2.083 autos por día, mientras en junio fueron 2.230 unidades diarias, pero en julio de 2025 habían sido 2.823. En términos relativos según este método de medir, la caída de ventas de autos 0 km de este mes fue de un 6,5% en relación al mes anterior y de un 26,2% a nivel interanual. De cualquier modo, julio tuvo cifras negativas para el mercado.

La mirada del sector

“El inicio del segundo semestre mantiene los niveles de patentamiento, con marcas tradicionales que siguen sumando modelos nuevos, las chinas que continúan con una política comercial agresiva y las opciones de financiación con tasas cada vez más convenientes por parte de bancos y las propias terminales. Todos nos estamos adaptando a esta nueva realidad de variedad de modelos y precios y a la electromovilidad, que ya llega al 15% de las ventas y que, en la medida que haya mayor infraestructura, seguirá creciendo”, dijo Sebastián Beato, el presidente de ACARA en el comunicado oficial de la entidad, relativizando la caída de patentamientos.

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Para ACARA, gran parte de los resultados se deben a la cantidad de nuevos autos y marcas que llegaron al mercado argentino este año. (Chinatopix vía AP, Archivo)

El empresario resaltó que “tendremos una segunda mitad del año similar, con una gran competencia y diversidad, algo positivo para los clientes y que obliga a la cadena de valor a hacer un esfuerzo grande para ser rentables ante una oferta que supera una demanda cada vez más selectiva. “Desde el sector concesionario estamos complementando la venta de vehículos con más y mejores servicios asociados, que compensen y diversifiquen la ecuación, un panorama en el que también necesitamos de un estado que estimule la actividad con incentivos fiscales. Esos son los temas en los que estamos trabajando todos para transitar este complejo 2026″, completó Beato.

Los líderes de ventas en julio

En el desglose por marcas, Toyota confirmó la tendencia marcada en junio, cuando había superado a Volkswagen incluso en el acumulado del año el día de cierre de mes, aunque pocas horas después se actualizó la cifra y la marca alemana mantuvo por 270 unidades el liderazgo con seis meses computados.

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En julio la superioridad fue mayo y Toyota no solo fue la marca que más autos vendió, sino que es el nuevo líder del mercado en 2026. Los números señalaron que el total de ventas de la marca fue de 7.102 unidades, equivalente al 17,3% del mercado, pero no fue Volkwagen la escolta sino Fiat, que registró 5.244 matriculaciones contra 5.073 de la marca de origen alemán.

En cuarto lugar quedó Ford con 4.165 unidades, delante de Chevrolet, que sumó 3.704, mientras que Peugeot y Renault quedaron casi empatadas con 2.452 y 2.425 patentamientos respectivamente. Los diez fabricantes con mayores ventas se completaron con Citroën y sus 1.671 unidades, Jeep con 1.086, y Nissan con 999 vehículos vendidos. La mejor marca del resto fue BYD, que totalizó 996 unidades, casi el mismo valor que Nissan.

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Más allá del liderazgo de Toyota, la sorpresa del mes la dio Fiat, que superó a Volkswagen en número de unidades patentadas

En cuanto a los modelos con mayor demanda en julio, la pickup Toyota Hilux fue nuevamente el vehículo que encabezó el ranking con 2.812 unidades, seguida muy de cerca por el Fiat Cronos, de gran desempeño en los últimos días del mes, que alcanzó las 2.122 matriculaciones. El tercer lugar quedó para la pickup Ford Ranger con 1.768, cuarta fue la Ford Territory con 1.564, y quinto el Toyota Yaris Cross, el mejor B-SUV del mes, con 1.339 unidades.

En el sexto lugar hubo otro empate técnico porque entre el Volkswagen Tera y el Peugeot 208 hubo tan solo 9 unidades de diferencia, alcanzando 1.199 y 1.190 vehículos vendidos cada uno. En octavo lugar quedó la pickup Volkswagen Amarok con 1.178 unidades, noveno quedó el Toyota Yaris con 1.101 y décimo fue el Chevrolet Tracker con 1.007 patentamientos, justo el último modelo con números de cuatro cifras, ya que el undécimo, el Chevrolet Onix, registró ventas por 966 unidades.

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