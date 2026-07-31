Costarricense Rebeca Grynspan toma ventaja en la carrera por dirigir la ONU tras primera votación del Consejo de Seguridad

Rebeca Grynspan lideró la primera votación indicativa del Consejo de Seguridad de la ONU, un resultado que la coloca como la principal aspirante a suceder a António Guterres al frente del organismo. REUTERS/Eduardo Munoz

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La costarricense Rebeca Grynspan dio un importante paso en su aspiración de convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de encabezar la primera votación de sondeo realizada por el Consejo de Seguridad, un mecanismo que marca el inicio del proceso para elegir a la persona que sustituirá al portugués António Guterres cuando concluya su segundo mandato el próximo 31 de diciembre de 2026.

La exvicepresidenta de Costa Rica y actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) recibió la mayor cantidad de evaluaciones favorables durante la denominada “votación indicativa”, celebrada a puerta cerrada entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad.

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En esta primera ronda, los Estados miembros calificaron de manera anónima a cada uno de los siete candidatos mediante tres opciones: “recomendar”, “desaconsejar” o “sin opinión”. Aunque el resultado no es vinculante, sí permite medir el nivel inicial de respaldo político de cada aspirante y, sobre todo, identificar cuáles candidaturas tienen posibilidades reales de avanzar en la competencia.

Según fuentes diplomáticas citadas por agencias internacionales como AFP, Reuters y Al Jazeera, Grynspan obtuvo el mayor número de menciones favorables, ubicándose por delante de la exministra de Relaciones Exteriores de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, y del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.

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La lista de aspirantes también incluye a la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, la diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa, el exrepresentante ugandés ante la ONU Olara Otunnu y el expresidente de Senegal Macky Sall.

La exvicepresidenta de Costa Rica recibió el mayor número de menciones favorables entre los siete candidatos que participan en la carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas. REUTERS/Eduardo Munoz

No obstante, el proceso está lejos de concluir. Expertos en diplomacia internacional advierten que podrían incorporarse nuevos candidatos durante las próximas semanas, mientras continúan las rondas de consultas entre los Estados miembros y, especialmente, entre las cinco potencias con derecho de veto: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido.

Precisamente, el respaldo o rechazo de cualquiera de esos cinco países suele definir el desenlace de la elección, independientemente del apoyo obtenido en las votaciones preliminares.

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El sistema de votaciones indicativas comenzó a utilizarse a inicios de la década de 1980 para evitar bloqueos prolongados entre candidatos. Sin embargo, organizaciones y especialistas en gobernanza internacional han cuestionado el mecanismo por la falta de transparencia que rodea todo el proceso, ya que las preferencias de los países permanecen en secreto y las negociaciones suelen desarrollarse mediante intensas gestiones diplomáticas.

En esta ocasión, además, existe una expectativa adicional. Diversos Estados consideran que ha llegado el momento de que, por primera vez desde la creación de Naciones Unidas en 1945, una mujer ocupe la Secretaría General del organismo.

A ese impulso se suma la tradición no escrita de rotación geográfica, según la cual corresponde a América Latina y el Caribe presentar al próximo titular de la ONU, aunque esa práctica no siempre ha sido respetada en procesos anteriores.

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Costa Rica confía en sus posibilidades

Semanas antes del inicio formal de las votaciones, el Gobierno de Costa Rica ya manifestaba optimismo sobre las opciones de Grynspan.

En una entrevista concedida el pasado 3 de julio a Teletica.com, el canciller Manuel Tovar aseguró que la candidatura costarricense reunía las condiciones necesarias para liderar una profunda transformación dentro de Naciones Unidas.

“Tiene altas posibilidades”, afirmó entonces el jerarca, quien sostuvo que Grynspan posee una combinación de experiencia política, conocimiento interno del sistema multilateral y capacidad para conducir procesos de negociación en escenarios internacionales complejos.

El gobierno costarricense aseguró que la ONU necesita un liderazgo fuerte ante los desafíos globales actuales. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

“Nosotros genuinamente sentimos que ella es la candidata que mejor reúne las condiciones para liderar la ONU hacia donde tiene que llegar. La ONU se ha desviado de su mandato a lo largo de los años. Se ha convertido más en una agencia de empleo que en un organismo llamado a resguardar la paz y la seguridad internacional. Requiere una reforma profunda, y eso puede ocurrir con alguien que conoce la organización desde adentro como doña Rebeca”, expresó Tovar.

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Aunque liderar la primera votación constituye una señal alentadora para Costa Rica, el camino hacia la Secretaría General de Naciones Unidas apenas comienza. Las próximas rondas de consultas y votaciones serán determinantes para definir si Rebeca Grynspan logra convertir ese respaldo inicial en un consenso suficiente para convertirse en la primera mujer y la primera costarricense en dirigir el organismo multilateral más importante del mundo.