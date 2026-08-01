Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Salvaje crimen en Mendoza: un chico de 15 años fue asesinado por vecinos con un machete, cuchillos y una bomba molotov

Además, tres jóvenes resultaron heridos, uno de ellos está internado en grave estado. Por el caso, tres hermanos permanecen detenidos mientras se investiga el origen del ataque

Crimen de adolescente de 15 años en Mendoza
Uno de los hermanos detenidos
Guardar

Un adolescente de 15 años murió tras un ataque con machete, cuchillos y una bomba molotov en el barrio La Favorita de la Ciudad de Mendoza. El hecho ocurrió anoche y dejó además a tres jóvenes heridos. Tres hermanos, vecinos del lugar, permanecen detenidos.

Fuentes policiales informaron a Infobae que el episodio se registró cerca de las 21.50 del jueves. En ese momento, la víctima fatal, Joshua Marcos Ángel Garay Quiroga, se encontraba junto a su hermano, A.M. (17), en la casa de la novia de este último. Allí también estaban otros dos amigos, identificados como A.C. (27) y S.C. (22).

PUBLICIDAD

De acuerdo a lo que relataron todos ellos a la policía, los hermanos Elizondo se acercaron al domicilio portando un machete, un cuchillo y una bomba molotov. Y prácticamente sin mediar palabra, intentaron incendiar la casa y agredieron a quienes estaban en el interior.

Durante el ataque, Joshua Garay recibió múltiples heridas profundas por arma blanca en la espalda. Murió en el lugar. Su hermano, A.M., sufrió una lesión en el brazo derecho y en la zona de las costillas. Fue atendido en el Centro de Salud N°300.

PUBLICIDAD

Crimen de adolescente de 15 años en Mendoza
Los heridos recibieron las primeras atenciones en el Centro de Salud N°300 de La Favorita

En tanto, S.C. presentó una herida cortante en el brazo derecho, mientras que el mayor de los cuatro, A.C., resultó con heridas profundas en la espalda y fue trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde permanece en estado crítico.

Tras tomarles testimonios a los heridos, la Policía desplegó un operativo en el barrio y detuvo a los tres sospechosos en las inmediaciones.

Además, durante un allanamiento al domicilio familiar de los hermanos Elizondo, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, dos muestras con aparentes restos hemáticos y un teléfono celular. Los elementos serán analizados en el marco de la causa.

El caso está en manos de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos. Por ahora, la funcionaria judicial trabaja en la reconstrucción de los hechos e investiga si el ataque estuvo motivado por una deuda entre las partes o por un robo reciente, entre otras hipótesis.

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que los Elizondo no están imputados hasta el momento mientras se sigue reuniendo información sobre el caso.

Crimen de adolescente de 15 años en Mendoza
Otro de los Elizondo tras su arresto

En el marco del expediente se supo algo más: según registros del Ministerio de Seguridad y Justicia mendocino, A.C. cuenta con antecedentes por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en 2023 y 2025, amenazas agravadas en contexto de violencia de género en 2023 y tenencia ilegal de arma de guerra en 2020.

Por su parte, S.C. estuvo el año anterior involucrado en una causa por portación ilegítima de arma de fuego.

En tanto, el hermano del fallecido Joshua Garay tenía un pedido de captura vigente solicitado por el Juzgado penal de menores desde febrero pasado.

Temas Relacionados

MendozaHomicidiosBomba molotov

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron al cuidador que maltrató a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata

Nicolás Gastón Cichero está acusado de lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas. Fue trasladado a la Alcaldía Penitenciaria de Batán y este sábado será indagado

Detuvieron al cuidador que maltrató a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata

Ordenaron el secreto de sumario en la causa por lavado narco que investiga a Leandro Pérez, el ex de Vicky Xipolitakis

La medida fue adoptada tras las indagatorias al sospechoso y los otros dos detenidos: un socio suyo y un ex policía de Santa Fe. La Justicia investiga maniobras financieras vinculadas a fondos de origen narco

Ordenaron el secreto de sumario en la causa por lavado narco que investiga a Leandro Pérez, el ex de Vicky Xipolitakis

Habló una ex empleada del geriátrico de Mar del Plata donde un cuidador golpeó a dos ancianas

La mujer reveló que el agresor ya había sido echado de otros hogares de adultos mayores por maltratos. El acusado fue imputado por la Justicia

Habló una ex empleada del geriátrico de Mar del Plata donde un cuidador golpeó a dos ancianas

Detuvieron a un argentino acusado de matar a una mujer en España: habría intentado suicidarse durante el arresto

El crimen ocurrió en Málaga. El sospechoso tiene 60 años y según la investigación, sería el asesino de una ciudadana de origen búlgaro de 45

Detuvieron a un argentino acusado de matar a una mujer en España: habría intentado suicidarse durante el arresto

“Si lo contás va a haber lío familiar”: qué dice la denuncia por abuso sexual contra Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano

La acusación la hizo su prima menor en el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino. El episodio habría ocurrido hace siete años, cuando ella tenía 12 y el 17

“Si lo contás va a haber lío familiar”: qué dice la denuncia por abuso sexual contra Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano

DEPORTES

El misterioso romance de la estrella de Portugal Joao Félix que desató rumores con una influencer argentina

El misterioso romance de la estrella de Portugal Joao Félix que desató rumores con una influencer argentina

Gianni Infantino dio de baja el FIFA Forward Enterprise, el proyecto que generó una crisis en el fútbol: “Esta propuesta no avanzará”

Sorpresa: levantaron la sanción de cuatro años a una estrella del Chelsea por doping positivo y podrá volver a jugar tras 20 meses

Arsenal, Manchester City y un histórico torneo que saldrá de Inglaterra por primera vez en 20 años

La razón que empujó a Estefanía Banini a volver al club que la convirtió en leyenda

TELESHOW

Camilota defendió a Thiago Medina tras la denuncia por abuso sexual: “Va a salir todo a la luz”

Camilota defendió a Thiago Medina tras la denuncia por abuso sexual: “Va a salir todo a la luz”

El mensaje de La Joaqui a Luck Ra en medio de su duelo por su ruptura: “Sin rencores”

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi tras el fallo a su favor: “¿Con qué corazón puede pedir una restitución en Turquía?"

La misteriosa foto de Bizarrap que enciende los rumores de una colaboración con Rosalía

Las vacaciones de Marta Fort en Las Vegas: fotos en bikini, días de piscina y show en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Fueron diseñados para jeques que soñaban con un cuento de hadas turco, pero hoy son ruinas virales: los 732 castillos de Burj Al Babas

Fueron diseñados para jeques que soñaban con un cuento de hadas turco, pero hoy son ruinas virales: los 732 castillos de Burj Al Babas

Costarricense Rebeca Grynspan toma ventaja en la carrera por dirigir la ONU tras primera votación del Consejo de Seguridad

Menos niños en las escuelas: La baja de nacimientos redefine las aulas en Centroamérica

Por qué un cráneo deformado de hace más de un millón de años es una de las pistas más valiosas sobre la evolución humana

Panamá registra 13 muertes de niños por virus sincitial respiratorio