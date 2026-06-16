Deportes

El conmovedor mensaje de Di María a sus ex compañeros de la selección argentina antes del debut en el Mundial 2026

El extremo, que se retiró de la Albiceleste tras conquistar la Copa América 2024, envió su apoyo vía redes sociales

Guardar
Google icon
messi di maria copa del mundo falsa
Di María y Messi disfrutan en el estadio Lusail con la Copa del mundo en la mano (Photo by Gustavo Pagano/Getty Images)

Ángel Di María le envió un mensaje a la selección argentina antes del debut en el Mundial 2026, este martes, en la previa del partido frente a Argelia en Kansas City: “Estamos con ustedes hasta el fin del mundo”, escribió el rosarino en su cuenta de Instagram, desde el lugar que ocupa por primera vez en su vida adulta: el de hincha.

El posteo del extremo de 38 años, acompañado de una foto grupal del plantel y el cuerpo técnico en ronda, circuló rápidamente entre los seguidores de la Albiceleste y generó una ola de respuestas de los propios jugadores.

PUBLICIDAD

“Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles, con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que se siente ser solamente un hincha. Puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen la tenemos todos los argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo. ¡Vamos, Argentina!”, escribió el referente de Rosario Central.

La publicación tiene un peso simbólico particular: Di María se despidió de la Selección en julio de 2024, tras consagrarse campeón de la Copa América ante Colombia en Miami, en lo que fue su último partido con la camiseta celeste y blanca. Meses después, el Estadio Monumental le rindió un homenaje de despedida. El Mundial 2026 es el primero en 16 años que seguirá desde afuera.

PUBLICIDAD

Una carrera que marcó una era

Di María debutó en la Selección mayor el 6 de septiembre de 2008, ante Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas. Jugó el primer tiempo y fue reemplazado por Sergio Agüero. Desde ese partido hasta la final de la Copa América 2024, acumuló 145 partidos y 32 goles con la Albiceleste, números que solo superan Lionel Messi —con 187 presentaciones— y Javier Mascherano, con 147.

Su trayectoria en el seleccionado no fue lineal. Hubo dos períodos en los que quedó fuera de las convocatorias, y su figura fue cuestionada por sectores del periodismo y la afición. La revalorización definitiva llegó con Lionel Scaloni al frente del equipo técnico, cuando el rosarino se convirtió en una pieza determinante del ciclo más exitoso de la historia reciente del fútbol argentino.

Los tres momentos que condensan su legado en finales son difíciles de igualar: el gol ante Brasil en el Maracaná para consagrar a Argentina campeona de la Copa América 2021, la actuación en la Finalissima ante Italia en Wembley, y el tanto ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, uno de los partidos más recordados en la historia del fútbol. Con esas actuaciones, Di María se convirtió en el único jugador en marcar en tres finales distintas con la camiseta argentina en torneos oficiales de primera línea.

Fideo también conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y celebró el Mundial Sub 20 en Canadá 2007.

Jugadores de la Selección Argentina de fútbol de espaldas formando un círculo en un campo de entrenamiento verde, con un edificio moderno al fondo
Ángel Di María compartió un emotivo mensaje de apoyo a la Selección a través de su cuenta de Instagram

De protagonista a espectador

El tránsito de figura central a hincha es, para Di María, un territorio nuevo. Cuatro Mundiales —Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022— lo tuvieron dentro del campo. En el de Estados Unidos 2026, seguirá el camino de la Scaloneta desde afuera, con la misma ilusión que, según él mismo escribió, comparte con todos los argentinos.

El debut de Argentina ante Argelia en Kansas City abre el camino hacia lo que el equipo de Scaloni busca: defender la corona obtenida en Qatar, sin la influencia de Fideo, que en el fútbol local sigue mostrando un muy interesante nivel.

Temas Relacionados

deportes-internacionalÁngel Di MaríaMundial 2026CopaMundial2026selección argentina Mundial 2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Albiceleste de Lionel Messi abre la defensa de su corona en Kansas City frente a los Zorros del Desierto, que regresan a una Copa del Mundo por primera vez en doce años con Mahrez y Amoura al frente

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Detalles exclusivos de la reunión cumbre que pone paz al automovilismo argentino

César Carman, presidente del ACA, y Hugo Mazzacane, de la ACTC, se juntaron y sentaron las bases para ponerle fin a la grieta

Detalles exclusivos de la reunión cumbre que pone paz al automovilismo argentino

Shaquille O’Neal confesó que tiene apnea del sueño: “Decidí compartir mi experiencia porque es una afección seria”

El exjugador dijo que obtuvo el diagnóstico en 2011 tras un estudio en Harvard y que ahora utiliza un medicamento del grupo GLP-1 junto con cambios de hábitos para ganar energía, descansar mejor y mejorar la claridad mental

Shaquille O’Neal confesó que tiene apnea del sueño: “Decidí compartir mi experiencia porque es una afección seria”

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

En el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, se cierra la primera fecha del Grupo J, en un duelo de selecciones con historias opuestas: los europeos regresan a una Copa del Mundo tras 28 años, mientras que los jordanos disputan su primer partido en la historia del torneo

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argelia, el rival de Argentina en el Mundial 2026: sus antecedentes y quiénes son sus figuras

Con Riyad Mahrez como su estrella, el combinado africano buscará superar su actuación en Brasil 2014

Argelia, el rival de Argentina en el Mundial 2026: sus antecedentes y quiénes son sus figuras

DEPORTES

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Detalles exclusivos de la reunión cumbre que pone paz al automovilismo argentino

Shaquille O’Neal confesó que tiene apnea del sueño: “Decidí compartir mi experiencia porque es una afección seria”

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argelia, el rival de Argentina en el Mundial 2026: sus antecedentes y quiénes son sus figuras

TELESHOW

La emoción de Carolina Baldini por el debut mundialista de su hijo, Giuliano Simeone: “¡Me duele la panza de los nervios!”

La emoción de Carolina Baldini por el debut mundialista de su hijo, Giuliano Simeone: “¡Me duele la panza de los nervios!”

El encuentro de Luck Ra con La T y La M en la previa del debut de la Selección: bromas, champagne y un deseo cordobés

De Valeria Mazza hasta Franco Masini y La Joaqui: famosos argentinos posaron para Vogue en la previa del debut mundialista

La foto que Pablito Lescano y Cecilia Calafell subieron y borraron: ¿reconciliación a un mes de la separación?

El duelo por el Indio Solari hizo que Gaspar Benegas y Baltasar Comotto cancelaran su gira por Estados Unidos en pleno Mundial

INFOBAE AMÉRICA

Turismo aéreo en República Dominicana crece más de 10% en mayo

Turismo aéreo en República Dominicana crece más de 10% en mayo

Bajo la sombra del temporal: El misterio de una turista estadounidense desaparecida en Costa Rica

Senasa mantiene vigilancia en el occidente de Honduras tras detectar brote de influenza aviar en aves silvestres

Corte Plena de Costa Rica rechaza solicitud de nuevo concurso y devuelve nómina de magistrados suplentes a la Asamblea Legislativa

El Salvador impulsa una estrategia para fortalecer el financiamiento climático