El conmovedor mensaje de Di María a sus ex compañeros de la selección argentina antes del debut en el Mundial 2026

Di María y Messi disfrutan en el estadio Lusail con la Copa del mundo en la mano (Photo by Gustavo Pagano/Getty Images)

Ángel Di María le envió un mensaje a la selección argentina antes del debut en el Mundial 2026, este martes, en la previa del partido frente a Argelia en Kansas City: “Estamos con ustedes hasta el fin del mundo”, escribió el rosarino en su cuenta de Instagram, desde el lugar que ocupa por primera vez en su vida adulta: el de hincha.

El posteo del extremo de 38 años, acompañado de una foto grupal del plantel y el cuerpo técnico en ronda, circuló rápidamente entre los seguidores de la Albiceleste y generó una ola de respuestas de los propios jugadores.

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“Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles, con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que se siente ser solamente un hincha. Puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen la tenemos todos los argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo. ¡Vamos, Argentina!”, escribió el referente de Rosario Central.

La publicación tiene un peso simbólico particular: Di María se despidió de la Selección en julio de 2024, tras consagrarse campeón de la Copa América ante Colombia en Miami, en lo que fue su último partido con la camiseta celeste y blanca. Meses después, el Estadio Monumental le rindió un homenaje de despedida. El Mundial 2026 es el primero en 16 años que seguirá desde afuera.

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Una carrera que marcó una era

Di María debutó en la Selección mayor el 6 de septiembre de 2008, ante Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas. Jugó el primer tiempo y fue reemplazado por Sergio Agüero. Desde ese partido hasta la final de la Copa América 2024, acumuló 145 partidos y 32 goles con la Albiceleste, números que solo superan Lionel Messi —con 187 presentaciones— y Javier Mascherano, con 147.

Su trayectoria en el seleccionado no fue lineal. Hubo dos períodos en los que quedó fuera de las convocatorias, y su figura fue cuestionada por sectores del periodismo y la afición. La revalorización definitiva llegó con Lionel Scaloni al frente del equipo técnico, cuando el rosarino se convirtió en una pieza determinante del ciclo más exitoso de la historia reciente del fútbol argentino.

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Los tres momentos que condensan su legado en finales son difíciles de igualar: el gol ante Brasil en el Maracaná para consagrar a Argentina campeona de la Copa América 2021, la actuación en la Finalissima ante Italia en Wembley, y el tanto ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, uno de los partidos más recordados en la historia del fútbol. Con esas actuaciones, Di María se convirtió en el único jugador en marcar en tres finales distintas con la camiseta argentina en torneos oficiales de primera línea.

Fideo también conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y celebró el Mundial Sub 20 en Canadá 2007.

Ángel Di María compartió un emotivo mensaje de apoyo a la Selección a través de su cuenta de Instagram

De protagonista a espectador

El tránsito de figura central a hincha es, para Di María, un territorio nuevo. Cuatro Mundiales —Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022— lo tuvieron dentro del campo. En el de Estados Unidos 2026, seguirá el camino de la Scaloneta desde afuera, con la misma ilusión que, según él mismo escribió, comparte con todos los argentinos.

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El debut de Argentina ante Argelia en Kansas City abre el camino hacia lo que el equipo de Scaloni busca: defender la corona obtenida en Qatar, sin la influencia de Fideo, que en el fútbol local sigue mostrando un muy interesante nivel.