El Quinteto Negro La Boca vuelve a tocar en Buenos Aires con material inédito e invitados sorpresa

El Quinteto Negro La Boca, formado en 2008 en el barrio porteño homónimo, acumula cuatro Premios Gardel con una propuesta que fusiona el bandoneón rioplatense con el rock, el punk, el ska y la música urbana

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Con cuatro Premios Gardel en su haber y un reciente galardón a Mejor Canción de Tango en la edición 2026 por “La Marcha de la Bronca” —junto a León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso—, el Quinteto Negro La Boca vuelve a un escenario porteño para celebrar ese reconocimiento y adelantar material nuevo. El show se realizará el viernes 7 de agosto en Casa Colombo (Gallo 557, CABA), con la promesa de invitados sorpresa.

La banda nació en el barrio de La Boca a mediados de 2008 como una apuesta por recuperar la influencia de la música negra en la tradición rioplatense. Su primer disco, Tango Contaminado (2010), ya adelantaba esa vocación de cruce: tangos y milongas convivían con chacareras y composiciones propias, con letras de contenido político que incluían un homenaje al anarquista Severino Di Giovanni con texto del escritor Osvaldo Bayer. Con el tiempo, el grupo amplió ese mapa hasta abarcar el rock, el punk, el ska, el reggae, el blues, el rap y la música urbana, sin abandonar el bandoneón como eje sonoro.

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El Quinteto Negro La Boca anuncia su próximo show porteño, donde promete invitados sorpresa y adelantos de nuevo material

A lo largo de seis discos de estudio, QNLB construyó una trayectoria que combina experimentación y compromiso. El más reciente, Cicatrices, les valió dos estatuillas en los Premios Gardel 2024: Mejor Canción de Tango y Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango, con la “Oda a las Huelgas Patagónicas” como pieza central. El año anterior, en 2023, ya habían obtenido el mismo galardón en la categoría canción. El cuarto Gardel llegó en mayo de 2026, con “La Marcha de la Bronca”, una versión coral del clásico contestatario de Pedro y Pablo adaptada al compás del tango rioplatense.

La formación actual del grupo reúne a Pablo Bernaba en voz y bandoneón, Ámbar Mica en voz, Oscar Pittana en bajo, Gastón Ruiz en guitarra eléctrica, Guillermo Borghi en piano y teclado, y Ernesto Zeppa en batería. El grupo atraviesa lo que sus integrantes definen como un proceso de metamorfosis estilística, con un sonido que acentúa la oscilación entre géneros y profundiza una identidad propia que no responde a un único registro.

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A lo largo de su carrera, QNLB colaboró con artistas de universos muy distintos: el Chango Spasiuk, Nonpalidece, 2 Minutos y Alejandro Mondelo de Las Pastillas del Abuelo, entre otros. Esa apertura hacia músicos de otras tradiciones es parte de la lógica del grupo, que concibe la fusión no como recurso estético sino como postura.

[Fotos: prensa QNLB]