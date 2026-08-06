Detuvieron a una mujer por engañar a jubilados para comprar electrodomésticos con créditos fraudulentos

La Justicia de Santiago del Estero analiza la posibilidad de que hubiera más víctimas (Gentileza: Diario Panorama)

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Una investigación que permitió identificar una modalidad delictiva que tuvo como blanco a personas mayores de edad en la capital de Santiago del Estero derivó en la detención de una mujer acusada de haber engañado a sus víctimas para que sacaran créditos personales para la compra de electrodomésticos. Aparentemente, les aseguraba que no debían pagar por los productos.

Luego de que la sospechosa fuera capturada por el personal especializado de la Policía de Santiago del Estero, quedó a disposición de la Justicia. Asimismo, confirmaron el secuestro de un teléfono celular que será peritado en el marco de la causa.

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La investigación comenzó a partir de la denuncia de una de las víctimas y estuvo a cargo de efectivos del Departamento de Delitos Económicos, bajo la dirección de la Unidad Fiscal interviniente. Según se informó, la acusada abordaba a adultos mayores con dificultades para expresarse, convenciéndolos de acompañarla a distintos comercios de la ciudad capital.

En los comercios, la mujer persuadía a las víctimas para gestionar créditos personales destinados a la adquisición de electrodomésticos. Según la reconstrucción proporcionada por Diario Panorama, les aseguraba, de manera falsa, que los productos serían gratuitos y que no tendrían que afrontar el pago de las cuotas a futuro.

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El Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero

La maniobra fue detectada gracias a la intervención del personal de un comercio de venta de electrodomésticos. En el momento en el que intentaba concretar el engaño, los empleados advirtieron irregularidades durante una operación comercial y dieron aviso inmediato a los investigadores al notar que no existía vínculo familiar entre la mujer y la persona mayor que la acompañaba.

Después de que se reunieran pruebas que vinculaban a la acusada con otras maniobras similares, las autoridades ordenaron su detención. Asimismo, explicaron que los peritajes a los que será sometido el teléfono celular serán claves para determinar si existen más víctimas.

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A raíz de este caso, desde la Policía de Santiago del Estero se recordó a la comunidad y, especialmente, a los comercios, la importancia de mantenerse alerta ante estas maniobras. Las autoridades destacaron que los delincuentes suelen aprovechar la vulnerabilidad de los adultos mayores para inducirlos mediante engaños a contraer créditos o adquirir bienes bajo falsas promesas de gratuidad.

Buscan a una contadora acusada de estafar a una empresa por más de $1.000 millones

La Justicia de Santiago del Estero ordenó la detención de una contadora tras una denuncia por una presunta defraudación superior a $1.000 millones contra una empresa de La Banda. La medida fue dispuesta por el juez de Control y Garantías Héctor José María Salomón, quien ordenó varios allanamientos, pero la acusada, identificada como N.I.V., no fue localizada.

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La investigación se inició luego de la denuncia de una integrante de la firma perjudicada, de apellido Sánchez, quien indicó que había otorgado a la contadora un poder de administración para gestionar los bienes de la empresa.

Los familiares de la contadora aseguraron desconocer en dónde podría encontrarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la denunciante, la sospechosa habría utilizado esas facultades para vender propiedades y maquinarias de la compañía, así como para gestionar préstamos millonarios en distintas entidades crediticias, sin rendir cuentas ni responder a los requerimientos de información.

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La acusación sostiene que el abuso del poder de administración permitió concretar operaciones no autorizadas y apropiarse de sumas millonarias en perjuicio de la empresa. No obstante, la denuncia fue formalizada bajo la figura de “supuesto delito a establecer”.

Luego de que la fiscal Celia Mussi quedara a cargo de la investigación, dispuso la intervención del Departamento de Delitos Económicos, cuyos especialistas elaboraron informes preliminares sobre las transacciones cuestionadas. Con esos elementos, la funcionaria solicitó la detención de la contadora.

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La defensa de N.I.V., representada por el abogado Manuel Francisco Zavalía, presentó un pedido de eximición de prisión ante el juez Salomón, que fue rechazado. A pesar de esto, Zavalía apeló la resolución, por lo que la situación quedó en manos de un tribunal de la Cámara de Apelaciones.

Los allanamientos se realizaron en un inmueble de calle Misiones y en otros domicilios vinculados a la profesional, pero los resultados fueron negativos. De acuerdo con lo informado por El Liberal, en uno de los domicilios la madre de la sospechosa manifestó desconocer su paradero, situación que se repitió con su pareja y cuñada, quienes afirmaron no tener contacto con ella en las semanas previas.

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