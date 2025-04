Lewis Hamilton sorprendió con un cambió de look antes del GP de Bahréin de la Fórmula 1

EL look de Hamilton

El británico Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 y el piloto con más victorias en la historia de la competición (105), ha vuelto a captar la atención, esta vez no por su actuación en la pista, sino por su imagen. Reconocido por transformar el paddock en una auténtica pasarela, Hamilton sorprendió recientemente con un inesperado cambio de look: su cabello, generalmente corto o trenzado y recogido, fue visto suelto en su llegada al circuito internacional de Bahréin, en Sakhir.

El video y las fotografías en las que aparece Hamilton recorriendo el paddock sobre su monopatín con sus rizos al natural no tardaron en viralizarse. Los comentarios no se hicieron esperar: “¡Dios mío, ese pelo!”, “Esos rizos se ven geniales”, “Su pelo, su barba, su todo me encanta”, y “El cabello en modo libre” fueron solo algunos de los cientos de mensajes que inundaron las redes sociales celebrando la nueva faceta del piloto.

Hamilton, nacido en 1985 en el Reino Unido, ha construido una imagen que trasciende las pistas. Conocido por su audaz sentido de la moda, el británico es conocido por combinar prendas de alta costura de Gucci, Louis Vuitton, Bottega Veneta y Loewe con piezas más urbanas en una mezcla única entre lo clásico y lo vanguardista.

Lewis Hamilton llegó con un nuevo look a Bahrein

El diseñador Jaime Álvarez, a cargo de la firma Mans, destacó la influencia de Hamilton en el mundo de la moda masculina: “No hay límites de espacio para crear tendencia”. Según Álvarez, Hamilton ha demostrado ser “valiente y audaz” al llevar las tendencias de las pasarelas a la Fórmula 1, marcando siempre la diferencia: “Le queda todo increíble”.

La última vez que se lo había visto sin trenzas públicamente fue cuando compartió una imagen con sus más de 39 millones de seguidores en febrero 2020. En la foto aparecía con el cabello suelto y en cuero, mostrando sus tatuajes y sus cadenas de oro.

Con respecto a su vestimenta, Álvarez también señaló que, en sus inicios en el circuito, Hamilton parecía “más cohibido, buscando su estilo”, pero hoy en día es reconocido como el piloto más “cool”. “Hace varios años que la imagen aniñada de Hamilton ha dado paso a la de un hombre que sigue la moda”, explicó el diseñador sevillano en diálogo con la agencia Efe, y además admitió que “sería un sueño vestirle alguna vez”.

Cabe recordar que en 2020, Hamilton visibilizó el movimiento Black Lives Matter durante el Gran Premio de Portugal al aparecer con una camiseta y mascarilla en honor al movimiento, en protesta por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. “La moda es una forma de expresarte y decir al mundo cómo eres, sin miedo al qué dirán”, resaltó Álvarez.

Hamilton es un ícono de la moda en el deporte

Desde chaquetas tipo kimono durante el Gran Premio de Mónaco hasta pantalones estampados con la bandera de Brasil, pasando por accesorios como un collar de latón con cristales multicolor, deportivas personalizadas o innovaciones en su cabello, el estilo de Hamilton es una extensión de su personalidad. Sus elecciones incluyen tanto el streetwear como la alta costura, convirtiéndolo en un fenómeno que cruza disciplinas. Su colaboración con Dior, junto al diseñador Kim Jones, fue un éxito inmediato, generando un impacto mediático valorado en 521,000 dólares en solo 48 horas tras el lanzamiento.

Hasta el momento, Lewis Hamilton ya dio de qué hablar en su llegada al Circuito de Bahrein, el cual comenzará a ver acción a partir del próximo viernes 11 de abril con la práctica libre 1 que se celebrará a las 8.30 de Argentina. Posteriormente se llevará a cabo la FP2 desde las 12. El sábado estará el último entrenamiento a las 9.30 y a las 13 llegará la clasificación. Finalmente, la carrera a 57 vueltas será el domingo 13 de abril desde las 12.

Hamilton intentará sumar puntos en Bahrein