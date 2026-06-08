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Los tiernos gestos entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian durante el Gran Premio de Mónaco: besos, sonrisas y champagne

El piloto británico y la empresaria se mostraron juntos públicamente y fueron protagonistas del evento

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Lewis Hamilton y Kim Kardashian se mostraron públicamente en Mónaco

La aparición de Kim Kardashian junto a Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Mónaco atrajo la atención de la prensa internacional y del público, marcando la primera vez que la empresaria estadounidense asistió oficialmente a una carrera de Fórmula 1 respaldando al piloto británico. La presencia de Kardashian en el paddock y en los balcones de la escudería Ferrari se convirtió en el centro de las miradas, consolidando públicamente la relación entre ambas figuras.

Kim Kardashian fue vista durante el fin de semana en las instalaciones del circuito, acompañada por su hermana Khloe Kardashian, observando tanto la clasificación del sábado como la carrera del domingo desde el balcón sobre el garaje de Ferrari. El piloto británico, que finalizó en segundo lugar detrás de Kimi Antonelli, no dudó en reconocer el apoyo de Kardashian. “Es increíble tenerla aquí este fin de semana y contar con su apoyo”, afirmó Hamilton al ser consultado por la prensa tras la carrera.

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La jornada dejó imágenes que circularon rápidamente en redes sociales y medios especializados: Hamilton lanzó un beso desde el podio a Kardashian, quien lo filmaba vestida con un atuendo de color neutro y gafas de sol. Durante la celebración, la empresaria fue fotografiada usando auriculares de la escudería Ferrari y compartió el momento con su hermana. El gesto de Hamilton desde el podio fue interpretado por la prensa como una confirmación pública del vínculo que los une.

Lewis Hamilton con gorra y traje rojo de Ferrari, siendo abrazado por Kim Kardashian, vista de espaldas con cabello oscuro y top beige
Lewis Hamilton se mostró públicamente con Kardashian en Mónaco

En declaraciones recogidas por The Sun, Hamilton destacó la importancia de contar con el respaldo de su entorno cercano. “Con mis amigos, una asistencia increíble en general. No sé qué más decir. Es maravilloso tener buena gente a tu alrededor y que te apoyen. Ella lo hace por mí todos los días”, expresó. Estas declaraciones marcaron la primera vez que el siete veces campeón del mundo hizo referencia directa a la empresaria en el contexto de una carrera oficial.

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Antes del comienzo de la competencia, Kim Kardashian protagonizó un breve momento incómodo en la parrilla de salida al rechazar interactuar con el ex piloto y comentarista Martin Brundle, quien intentó presentarse ante la empresaria sin obtener respuesta.

El evento de Mónaco no solo resaltó la faceta deportiva de Hamilton, sino que también expuso la dimensión mediática de su vida personal. Según los informes de la prensa británica, la relación entre Hamilton y Kardashian comenzó a generar rumores a principios de año tras ser vistos juntos en distintos eventos, como el Super Bowl y el festival de música Coachella, además de viajes compartidos a Japón, Inglaterra y Francia. Personas cercanas a la pareja han afirmado que la relación se forjó a partir de una amistad consolidada a lo largo de los años.

Lewis Hamilton con gorra y traje rojo de Ferrari, siendo abrazado por Kim Kardashian, vista de espaldas con cabello oscuro y top beige
El piloto tuvo tiernas palabras hacia Kardashian durante la premiación

El piloto de Ferrari, que atraviesa una etapa positiva en la escudería tras una primera temporada difícil, evitó profundizar en detalles sobre su vida privada, pero no dejó dudas sobre la importancia del apoyo recibido.

El Gran Premio de Mónaco concluyó con Hamilton en la segunda posición, detrás de Antonelli, en una competencia que estuvo marcada por la bandera roja tras el accidente de Charles Leclerc y la retirada de Max Verstappen por problemas mecánicos, entre otros abandonos. El resultado permitió a Hamilton sumar su segundo podio consecutivo y consolidarse en la segunda posición del campeonato de pilotos.

La próxima cita de la temporada llevará a la Fórmula 1 a Barcelona durante el fin de semana, donde se espera que la atención mediática sobre la pareja continúe, dada la repercusión internacional de su aparición conjunta en el Principado.

Lewis Hamilton con gorra y traje rojo de Ferrari, siendo abrazado por Kim Kardashian, vista de espaldas con cabello oscuro y top beige
Kardashian estuvo presente durante la premiación en el podio
Lewis Hamilton con gorra y traje rojo de Ferrari, siendo abrazado por Kim Kardashian, vista de espaldas con cabello oscuro y top beige
Hamilton y Kardashian fueron protagonistas del GP de Mónaco

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