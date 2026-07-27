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El Salvador recibe 10,504 deportados en el primer semestre, un 73.79% más, según Migración

Los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería muestran que los retornos de salvadoreños aumentaron frente a los 6,044 del mismo periodo de 2025, con Estados Unidos como principal origen del flujo

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El Salvador registró 10,504 salvadoreños deportados en el primer semestre de 2026, un 73.79% más que en el mismo periodo de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)
El Salvador registró 10,504 salvadoreños deportados en el primer semestre de 2026, un 73.79% más que en el mismo periodo de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)

Durante el primer semestre de 2026, El Salvador registró la llegada de 10,504 salvadoreños deportados, según cifras oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Este número supone un incremento del 73.79% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 6,044 retornos. El aumento se presenta principalmente en los retornos desde Estados Unidos, aunque también se observa alza en los procedentes de México y de otros países.

En el primer trimestre de 2026, es decir, de enero a marzo, retornaron 5,351 salvadoreños.

De esa cifra, 5,033 personas procedían de Estados Unidos, lo que equivale al 94.1% del total. 226 de los retornados llegaron desde México y 92 desde otros países.

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En contraste, durante el mismo periodo de 2025 se contabilizaron 2,813 retornos: 2,547 desde Estados Unidos, 253 desde México y 13 desde otros países.

El segundo trimestre, de abril a junio de 2026, presentó una dinámica similar. En ese lapso, 5,153 salvadoreños retornaron al país. De ellos, 4,796 provenían de Estados Unidos, 287 de México y 70 de otros países. En el mismo periodo de 2025, los registros oficiales sumaron 3,231 retornos.

Estados Unidos concentró 9,829 retornos de salvadoreños deportados hasta junio de 2026 y se mantuvo como el principal país de origen. (EFE/Armando Escobar/Archivo)
Estados Unidos concentró 9,829 retornos de salvadoreños deportados hasta junio de 2026 y se mantuvo como el principal país de origen. (EFE/Armando Escobar/Archivo)

En el total del primer semestre, Estados Unidos se mantuvo como el principal país de origen de los retornados, con 9,829 casos reportados hasta junio. En 2025, la cifra en ese mismo periodo fue de 5,553, lo que implica un aumento del 77%. Por su parte, desde México llegaron 513 retornados en el primer semestre de 2026, frente a 454 en 2025, lo que representa un incremento del 13%. Los retornos desde otros países pasaron de 37 en 2025 a 162 en 2026, lo que implica una variación al alza del 338%.

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Retornos por vía terrestre

El ingreso por vía terrestre también mostró cambios. En los primeros seis meses de 2026, 76 salvadoreños retornaron a través de esta modalidad. El mayor flujo se observó en marzo, con 38 casos. En marzo de 2025, solo se había registrado un retorno por esta vía. En el acumulado semestral, los retornos terrestres pasaron de 15 en 2025 a 76 en 2026, lo que representa un crecimiento del 407%.

Retornos por vía aérea en el primer trimestre

La vía aérea sigue siendo el canal más utilizado para el retorno de salvadoreños deportados. Entre enero y marzo de 2026, 5,295 personas ingresaron al país por avión. En el mismo periodo de 2025, la cifra había sido de 2,799. El mes con mayor cantidad de retornados en 2026 fue enero, con 1,835 casos, equivalentes al 34.7% del total trimestral. En 2025, el pico fue en febrero, con 1,073 personas, el 38.3% del primer trimestre de ese año.

El segundo trimestre de 2026 sumó 5,153 retornos de salvadoreños, con una dinámica similar a la del inicio del año. (REUTERS/Jose Cabezas)
El segundo trimestre de 2026 sumó 5,153 retornos de salvadoreños, con una dinámica similar a la del inicio del año. (REUTERS/Jose Cabezas)

El crecimiento interanual en los retornos aéreos durante el primer trimestre fue del 89.2%, con un aumento absoluto de 2,496 personas respecto a 2025.

Los datos oficiales muestran un incremento sostenido en los retornos de salvadoreños durante 2026, especialmente desde Estados Unidos. México y otros países también evidencian aumentos, aunque en menor medida. Tanto los retornos por vía aérea como terrestre han subido respecto al año anterior, según los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería.

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