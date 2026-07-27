Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón a 30 días

El rendimiento del plazo fijo depende del banco elegido y puede variar hasta $4.500 en un mes

El relevamiento de tasas de plazo fijo para depósitos de $1 millón a 30 días exhibe una marcada dispersión entre los principales bancos del sistema financiero argentino y algunas entidades especializadas. La comparación directa entre las opciones disponibles revela que la diferencia entre el mejor y el peor rendimiento puede superar los $4.500 en un solo mes, lo que impacta en las decisiones de ahorristas, empresas y fondos comunes de inversión.

Entre los principales bancos de alcance nacional, el Banco de la Nación Argentina figura entre las entidades con una de las tasas más altas, con un 19%. Esto arroja un rendimiento de $1.015.278 para un plazo fijo de $1 millón en 30 días. El Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece una tasa aún más alta, del 21%, que permite obtener $1.016.750 bajo las mismas condiciones, resultado que lo ubica en el grupo de entidades tradicionales con mejores retornos.

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La oferta de los bancos privados de mayor presencia, como Banco Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco Santander Argentina S.A., exhibe tasas algo más bajas. Banco Galicia es uno de los que más se acerca a los valores más altos, con un 17,5% de tasa, lo que representa $1.014.583 para el mismo monto y plazo. BBVA Argentina paga 18,25%, es decir, $1.014.896. Santander Argentina, por su parte, fija la tasa en 16%, con un rendimiento de $1.013.333.

En el caso del Banco Macro S.A., la tasa se ubica en 18,75% y el rendimiento llega a $1.015.625. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado informa una tasa de 17,5%, igual a la de Galicia, mientras que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco Patagonia S.A. ofrecen 17% y 16% respectivamente, ubicándose entre los valores más bajos del segmento de bancos tradicionales.

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El panorama cambia al observar la oferta de bancos y compañías financieras que operan fuerte en el segmento digital o en nichos específicos. Sobresalen propuestas como la de Reba Compañía Financiera S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., que ofrecen una tasa del 23%. Esto se traduce en un rendimiento de $1.017.917 para un depósito de $1 millón a 30 días en ambos casos, ubicándose en la cima del ranking. El Banco Meridian S.A. paga 22,25%, lo que representa $1.017.639. El Banco Bica S.A., Banco CMF S.A. y Banco Voii S.A. igualan la tasa de 22%, equivalente a $1.017.444.

Existen además otras entidades que superan el 20% en su tasa de plazo fijo. El Banco Mariva S.A. llega a 21,5% ($1.017.014), Banco del Sol S.A., Bibank S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrecen 21% ($1.016.750), mientras que Banco Dino S.A. paga 20% ($1.016.111), Banco Hipotecario S.A. 20,5% ($1.016.319) y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. 20,75% ($1.016.458).

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El cuadro de tasas muestra que las entidades de menor tamaño o especializadas en banca digital son quienes lideran la competencia por los depósitos, ofreciendo tasas significativamente más elevadas que los bancos tradicionales de gran alcance. En algunos casos, tanto para clientes como para no clientes, la tasa máxima es idéntica, como ocurre en Banco Bica, Banco CMF y Reba Compañía Financiera.

En el segmento de bancos provinciales, además del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y el Banco del Chubut S.A. participan con tasas destacadas, la primera de ellas con 20,75% y la segunda con 19%. El Banco Provincia de Tierra del Fuego otorga 19%.

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La diferencia de rendimiento entre las entidades más competitivas y las que ofrecen tasas más bajas puede superar los $4.500 en un solo mes para un depósito de $1 millón, al comparar el 23% de Reba Compañía Financiera y Crédito Regional Compañía Financiera contra el 16% de Santander Argentina y Banco Patagonia.

Las diferencias en las tasas se dan tanto en bancos de capital nacional como extranjero. En el caso del Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., la tasa ofrecida alcanza el 17,2% y el rendimiento de $1.014.333. El Banco Comafi Sociedad Anónima establece una tasa de 18%, que se traduce en $1.014.722, mientras que Banco de Formosa S.A. paga 18,5% ($1.015.417).

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Entre las entidades del listado, algunas no discriminan entre clientes y no clientes, mientras que otras sí. En varios casos, la tasa comunicada corresponde al canal online, lo que implica que la contratación puede realizarse a través de plataformas digitales, característica que potencia la competencia por captar depósitos en un contexto de digitalización del sistema financiero.

La información difundida permite comparar opciones y analizar el impacto de cada tasa sobre el capital invertido, aunque las condiciones pueden variar según el perfil del usuario, el canal de contratación y las políticas de cada institución. Los ahorristas cuentan así con herramientas para tomar decisiones informadas sobre dónde destinar sus fondos en función del rendimiento ofrecido por el sistema bancario y financiero argentino.

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