La industria volvió a caer en junio y cerró un primer semestre en rojo: cuáles son los sectores más afectados

La actividad manufacturera retrocedió en junio frente a mayo según ambas consultoras, mientras el balance del primer semestre también quedó en terreno negativo. (iStock)

La producción industrial manufacturera cerró el primer semestre con números negativos. Los principales relevamientos privados que miden la actividad industrial coincidieron en junio en una tendencia de retroceso, tanto en la comparación mensual como en el balance acumulado de los seis meses, aunque con matices en la magnitud de esa caída según la metodología utilizada por cada consultora.

De acuerdo con la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el Índice de Producción Industrial (IPI) casi igualó en junio el nivel de actividad registrado en el mismo mes de 2025, con una variación interanual de -0,1%, según información preliminar difundida por la entidad. En la comparación desestacionalizada, la actividad retrocedió 1,7% respecto de mayo, mientras que en la medición con estacionalidad la caída mensual fue de 1,0%. Con estos resultados, FIEL informó que la industria acumula en el primer semestre del año un retroceso de 0,7% frente a igual período de 2025.

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Por su parte, el Índice de Producción Industrial que elabora Orlando J Ferreres & Asociados (OJF) arrojó un resultado distinto para la comparación interanual de junio: una suba de 1,4% frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, en la lectura mensual desestacionalizada, la consultora también relevó una baja, de 0,3% respecto de mayo. En el acumulado del primer semestre, el índice de OJF marcó una contracción de 2,2% interanual. El informe, titulado “La recuperación se demora”, precisó que este resultado negativo “continúa la tendencia que se repite desde noviembre del año pasado, en la cual se alterna un mes positivo con uno negativo”.

Más allá de las diferencias metodológicas entre ambas mediciones, que arrojan resultados distintos en la comparación interanual de junio y en la magnitud del retroceso semestral, los dos relevamientos coinciden en que la industria retrocedió en la comparación mensual y en que el primer semestre del año cerró en terreno negativo.

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El desempeño por sector, según FIEL

En cuanto al comportamiento sectorial durante junio, FIEL señaló que la mayor caída volvió a registrarla la industria automotriz (-1,9% mensual), con un nuevo y marcado retroceso en la producción de automóviles. El informe detalló que en el mes se dio nuevamente una contracción en los envíos mayoristas de terminales a concesionarias, en los patentamientos y en las exportaciones.

La producción de autos volvió a ser el rubro con peor desempeño del semestre.

En el otro extremo, la producción de alimentos y bebidas se ubicó en un récord para un mes de junio (7,7% de repunte mensual), impulsada por el salto en la faena porcina y el avance de la producción aviar, que más que compensaron la caída de la faena vacuna, mientras la lechería sostuvo la mejora.

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FIEL también hizo referencia a las dificultades vinculadas al suministro energético: en junio, “deficiencias en la infraestructura de transporte de gas derivaron en cortes de suministro a algunos establecimientos fabriles”, un fenómeno que, según precisó el informe, se circunscribió a empresas pequeñas y medianas en localizaciones específicas, sin gravitación de magnitud en la producción industrial agregada. A esto se sumó que, tras la implementación de cambios regulatorios en los meses recientes, los grandes usuarios industriales debieron pasar a comprar gas directamente a los comercializadores, enfrentando mayores precios por el GNL.

Al analizar el segundo trimestre completo, FIEL informó que la industria se contrajo 0,5% frente a igual período de 2025, con lo que encadenó cuatro trimestres consecutivos de retroceso interanual. En la medición desestacionalizada, el segundo trimestre mostró una baja de 1,5% respecto de los primeros tres meses del año, interrumpiendo la recuperación que se había observado en ese primer trimestre.

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Refinerías y metales básicos, los mejores registros para OJF

El informe de OJF ofrece un análisis sectorial diferente. Según la consultora, la comparación anual de junio logró ubicarse en terreno positivo, impulsada por la operación en refinerías y la producción de metales básicos. El sector de refinerías lideró el ranking mensual con una suba interanual de 15,9%, mientras que en el acumulado del primer semestre registró un alza de 12,2%. Detrás se ubicó el rubro de metales básicos, con un incremento de 12,3% en junio, el mejor registro de los seis meses transcurridos del año, y una mejora de 0,9% en el semestre. Dentro de este último rubro, OJF destacó el avance de los laminados terminados en caliente (22,6%), de los terminados en frío (9,2%) y del acero crudo (8,2%).

El sector de refinerías encabezó las subas del semestre en ambos informes, con un alza de 9,4% para FIEL y de 12,2% para OJF en la comparación interanual. (YPF)

En el extremo opuesto, los sectores más contractivos de junio fueron los plásticos, la maquinaria y equipo, y el rubro textil, de acuerdo con el relevamiento de OJF. El sector de plásticos cayó 8,5% interanual en el mes y acumuló una baja de 10,7% en el semestre. La producción de maquinaria y equipo retrocedió 8,4% en junio, lo que, pese a tratarse de una caída pronunciada, resultó la mejor cifra del año para ese sector, y acumuló un descenso de 16,9% en los primeros seis meses. Dentro de ese rubro, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) informó una caída de 13,6% interanual en la producción de vehículos durante junio. El sector textil, por su parte, retrocedió 8,0% en el mes y 11,2% en el semestre.

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El sector alimenticio, que agrupa alimentos, bebidas y tabaco, anotó un avance anual de 1,3% en junio, aunque acumula una contracción de 1,2% en el primer semestre, según OJF. Entre los principales rubros, la faena bovina cayó 5,1% interanual, mientras que la faena avícola aumentó 11,4% y la producción de aceites avanzó 4,4%. El sector de minerales no metálicos registró una merma de 2,6% en junio y acumula una contracción de 3,7% en el semestre.

Contexto regulatorio y perspectivas

FIEL recordó que, a comienzos de julio, mediante el Decreto 566/2026 el Gobierno anunció la eliminación y reducción progresiva de derechos de exportación para un conjunto de posiciones del NCM correspondientes al sector industrial, con un cronograma de desgravación que culminará con la eliminación total de esos derechos en junio de 2027.

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De cara a los próximos meses, OJF anticipó que la industria continuará mostrando una marcha dual entre sectores, aunque proyectó que la tendencia durante la segunda mitad del año será más positiva que la observada hasta ahora.