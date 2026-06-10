Fue operario automotriz, prisionero de guerra y marcó el primer gol de los Mundiales: la particular historia del francés Lucien Laurent

Lucien Laurent, marcado con un círculo rojo. El francés marcó el primer gol en la historia de los Mundiales (FFF)

El Mundial 2026 que organizan Estados Unidos, Canadá y México será la 23ª edición del torneo más importante de la FIFA y cada uno tiene sus historias, como el primero que se jugó en 1930 en Uruguay. En aquella aventura fundante, que contó con la participación de solamente 13 selecciones, un francés fue el autor del primer gol de la fiesta máxima del fútbol.

En la Copa del Mundo que se disputó en territorio sudamericano y que tuvo a la Celeste como campeona tras derrotar en la final a la Argentina por 4-2 se produjo un hito cuando Lucien Laurent, delantero de Francia, abrió el marcador a los 19 minutos del encuentro en el que su equipo venció 4-1 a México en el estadio de Pocitos, en Montevideo, el 13 de julio de 1930. De acuerdo con las crónicas de la época, el jugador Ernest Libérati desbordó por la derecha, dejó atrás a su marcador y envió un centro hacia atrás para que Laurent conectara una volea que terminó en el fondo del arco azteca.

PUBLICIDAD

“Cuando marqué mi gol, que fue el primero del torneo y mi primero con Francia, nos felicitamos con mis compañeros, pero sin saltar unos sobre otros como hacen ahora”, recordó el primer goleador de los mundiales en una entrevista publicada por el sitio de la FIFA. El reconocimiento a su proeza cobró fuerzas años después, incluso su hijo Marc confesó que en su familia solo sabían que su padre había jugador para Francia en un Mundial, pero ignoraban que había sido el primero en abrir la cuenta de tantos en la Copa del Mundo. “En este momento me buscan mucho, y eso me conmueve. En aquella época, nadie daba importancia a ese gol. ¡Ni siquiera yo!”, dijo Laurent en una nota con Le Parisien. Además, cuenta con otro récord: fue el único de su camada que pudo ver a su selección campeona del mundo en 1998. Tenía 90 años.

Lucien Laurent, el segundo de la fila de abajo en una de las fotos con su equipo

La historia de Lucien Laurent comenzó a escribirse en la ciudad de Saint-Maur-des-Fosses, en las afueras de París, el 10 de diciembre de 1907. Su familia era de clase trabajadora y en casa no había beneficios para los chicos, que debían ganar el sustento por sus propios medios. Tanto a Lucien como su hermano Jean les encantaba el fútbol y soñaban con llegar a lo máximo. Comenzaron a jugar en el club Cercle Athlétique de Paris Charenton y luego pasaron al Sochaux FC. La actividad era completamente amateur. Mezclaban los entrenamientos con sus labores en la fábrica automotriz de Peugeot de Montbéliard, al este de Francia. Los hermanos eran tan buenos que integraban el equipo de obreros de la empresa, junto a André Maschinot y Étienne Mattler, que también fueron convocados por Les Bleus.

PUBLICIDAD

Lucien, quien ya había participado de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, debió pedir una autorización especial a sus jefes de Peugeot para que lo dejaran embarcarse rumbo a Sudamérica. La tarea no era sencilla, dado que a Francia le costó armar el equipo porque otros futbolistas no habían conseguido el permiso laboral. Tanto el delantero como su hermano Jean (se desempeñaba como defensor) y los otros dos jugadores, obtuvieron el visto bueno para representar a su país en la primera Copa del Mundo. No fue fácil porque debieron ausentarse a sus tareas durante dos meses: “Fueron 15 días para llegar y otros 15 para volver”, recordó Laurent. “El Mundial de 1930 es un recuerdo grandioso e inolvidable, aunque en aquel momento no nos sentimos como si estuviéramos viviendo algo histórico. Todavía puedo vernos en el barco Conte Verde rumbo a Uruguay, durante nuestros entrenamientos y calentamientos. Nos ayudó durante la competición, pero probablemente no lo suficiente”, agregó en un artículo publicado por la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Aquella odisea en barco rumbo a Uruguay tuvo un aditivo, ya que fue compartida por las selecciones de Rumania y Bélgica, además de Jules Rimet, quien era el presidente de la FIFA en ese entonces (la copa también llevaba su nombre). El transatlántico se convirtió en su centro de entrenamientos durante el largo trayecto por el Atlántico. “Fue una buena sorpresa. Nunca pensé que jugaríamos la Copa del Mundo en Montevideo, en Uruguay. Entrenar en el barco no era tan fácil, pero teníamos la sala de cultura física. Hacíamos control de pelota y también corríamos en la cubierta”, según contó en una entrevista con Football365 citada por So Foot.

PUBLICIDAD

El primer Mundial de la historia quedó en manos de Uruguay, que derrotó 4-2 a la Argentina en Montevideo

Al llegar a Montevideo, la selección francesa se puso en modo competencia y en el debut en el Grupo 1 consiguió la goleada ante México. Pero la suerte cambió en la segunda fecha contra Argentina, al perder 1-0 con los posteriores finalistas. “Lamento mucho esa derrota. Luis Monti inmediatamente me dio un fuerte golpe en el tobillo y tuve que pasar todo el partido en la banda izquierda, lesionado. No había suplentes disponibles en ese momento. Los hinchas uruguayos, que querían que venciéramos a los argentinos, fueron extraordinarios. Durante todo el partido, corearon ‘¡Francia, Francia, Francia!’. ¡Nos malcriaron!“, expresó Laurent a la FFF sobre aquel enfrentamiento. La participación francesa culminó con una caída por el mismo marcador ante Chile, lo que significó la temprana eliminación de la competencia. Laurent no pudo jugar ese partido por el golpe recibido en la fecha anterior.

Su carrera siguió después del Mundial de 1930 con el paso al Club Français de París cuando el fútbol se profesionalizó. Integró además el plantel francés en la Copa del Mundo de 1934 en Italia, aunque allí quedó como suplente, y en 1935 jugó su décimo y último partido con la camiseta nacional. En total fueron dos goles marcados con los galos. El segundo fue contra Inglaterra en un amistoso en mayo de 1931. “Todavía éramos amateurs, mientras que los ingleses ya eran profesionales”, reconoció luego. Laurent pasó por siete clubes en total. Más tarde, cerró su etapa como futbolista en Besanzón, fue entrenador del equipo local y abrió una cervecería que administró hasta 1972, siempre lejos de la notoriedad.

PUBLICIDAD

Una foto del partido entre Argentina y Francia durante el Mundial 1930 (FFF)

Sin embargo, habría un capítulo más para contar en la vida de Lucien Laurent. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el futbolista se unió a las fuerzas armadas de Francia, pero fue capturado por las tropas alemanas y permaneció como prisionero durante tres años en un campo de Sajonia. De regreso a su hogar descubrió que los alemanes le habían robado sus pertenencias, incluida la camiseta del Mundial de 1930, que había dejado en un depósito de muebles en Estrasburgo. “Los alemanes me lo quitaron todo durante la invasión de Estrasburgo en 1940. Lo único que me queda es una medalla de la Federación Francesa de Fútbol, ​​que le di a mi hijo. Afortunadamente, todos mis recuerdos siguen ahí, bien arraigados en un rincón de mi mente. Nadie puede robármelos”, dijo antes del Mundial de 1998, según reprodujo The Guardian.

Laurent murió el 11 de abril de 2005 en Besanzón, a los 97 años, después de haber esperado más de 60 para que aquel gol a México en 1930 adquiriera dimensión pública en Francia. De acuerdo con la FIFA, ese reconocimiento tomó fuerza a partir de una cena de gala organizada por los responsables del Mundial de Italia 1990 y se consolidó en la antesala de Francia 1998, cuando pasó a ser tratado casi como un tesoro nacional. “Como aficionados, el fútbol era ante todo una maravillosa aventura humana. No jugábamos por dinero, ni siquiera lo pensábamos. Por el Mundial, recibimos 2.000 francos como compensación. Formar parte de la selección francesa era un símbolo de distinción”, indicó el mítico francés, quien quedó en la historia del deporte por haber marcado el primer gol en la historia de los mundiales.

PUBLICIDAD

Lucien Laurent, el autor del primer gol en la historia de los Mundiales (FIFA)