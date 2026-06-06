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“La duda es si tenemos 4 ó 5 estrellas″: Diego Lugano reavivó el debate sobre los títulos mundiales de Uruguay

El histórico capitán de la Celeste encendió la polémica en la previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026

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Diego Lugano: "La duda es si tenemos 4 ó 5 mundiales"

Diego Lugano, ex capitán de la selección uruguaya, reabrió la discusión sobre la cantidad de títulos mundiales que debe contabilizar Uruguay al afirmar que el país debería reconocer cinco campeonatos, incluyendo el Mundialito de 1980, en la previa al Mundial 2026. El ex defensor expresó su postura en una entrevista con Canal 5 de Uruguay y defendió el peso histórico de ese torneo en el palmarés nacional.

En sus declaraciones, el histórico capitán de la Celeste planteó la duda sobre si Uruguay debe considerar cuatro o cinco títulos mundiales, aludiendo al valor del Mundialito de 1980, conocido oficialmente como Copa de Oro de Campeones Mundiales. “La duda es si tenemos cuatro o cinco, porque el Mundialito del 80 fue tal vez el evento... fue la Copa del Mundo más importante que se ha jugado. Eso creo que no hay discusión. No sé quién discute eso, porque yo vivo en Brasil y no se discute eso”, aseguró el ex jugador.

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Lugano defendió la relevancia de esa competencia y vinculó el debate con la evolución de los torneos internacionales. Explicó que, en su experiencia como futbolista, ha observado cómo cambia el reconocimiento a los títulos a lo largo del tiempo. “El fútbol va evolucionando, los torneos van evolucionando, tienen otro nombre, tienen otro agregado, pero la historia, lo que significó en aquel momento, no cambia”, remarcó.

El ex capitán utilizó como ejemplo el Mundial de Clubes de 2005, torneo en el que se coronó campeón con San Pablo. “Yo con San Pablo gané el 2005 el primer Mundial de Clubes. El primer Mundial de Clubes se juega en 2005, cuando juegan todos los de los continentes. Eso quiere decir que antes de eso, River, Boca, Racing, Independiente, Olimpia, Peñarol, antes no tenían mundiales, jugaban otro torneo, porque tenía otro nombre. Entonces, tienen que decidirse. Fueron campeones; y si no fueron campeones, está bien, capaz que Uruguay no, porque antes la copa tenía otro nombre”, argumentó Lugano.

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El debate sobre cuántos títulos mundiales debe reclamar Uruguay se intensifica en cada cita mundialista. Aunque oficialmente solamente ganó los Mundiales de 1930 y 1950, en la Celeste se aferran a su historia y bordan sobre su escudo dos estrellas más y se proclaman cuatro veces campeones del mundo al contabilizar los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Ahora, Diego Lugano redobló la apuesta y apunta a sumar un nuevo palmares al contabilizar el Mundialito de 1980, competencia organizada por la AUF y que reunió a las selecciones campeonas del mundo hasta entonces y fue ganado por Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo, tras superar a Brasil en la final.

En su intervención televisiva, el ex futbolista insistió en la importancia de respetar el significado histórico de cada título. “Creo que eso es algo muy, muy, muy claro. No sé cuál es ahora. Nunca se cuestionó eso. No sé por qué ahora se cuestiona. No, no entiendo, porque yo vivo en Brasil y nunca vi un brasilero cuestionar eso”, afirmó.

La discusión entre Jorge Fucile, exfutbolista de la selección de Uruguay, y Toti Pasman, por la cantidad de estrellas sobre el escudo de la Celeste

En los últimos días, la cantidad de estrellas que luce el escudo de Uruguay también generó polémica en otros ámbitos. El ex futbolista Jorge Fucile y el periodista argentino Juan Carlos “Toti” Pasman protagonizaron un cruce en televisión por la autenticidad de los títulos representados en la camiseta de la Celeste. Durante una entrevista en vivo, Pasman objetó la validez de dos de las estrellas, aludiendo a los títulos olímpicos de 1924 y 1928, mientras Fucile defendió el simbolismo y la historia que esos logros representan para el país.

El intercambio entre Fucile y Pasman reflejó la sensibilidad y el orgullo nacional que despierta esta discusión. “¡Ey, mirá: cuatro estrellas, cuando lleguen a las cuatro estrellas, hablamos!”, desafió el deportista en cámara, al mostrar el escudo uruguayo, mientras el periodista argentino retrucó: “Sabés que tenés que borrar dos, hay dos que son truchas”.

Por su parte, la selección uruguaya, conducida por el director técnico argentino Marcelo Bielsa, ultima detalles de cara al debut oficial en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La Celeste iniciará su camino dentro del Grupo H el 15 de junio enfrentando a Arabia Saudita en Miami. Luego, el 21 de junio, chocará ante Cabo Verde, también en Miami. Luego cerrará su participación en la fase de grupos el 26 de junio, en Guadalajara, ante España, una de las candidatas al título.

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