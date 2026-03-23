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Las imágenes de Lewis Hamilton y Kim Kardashian juntos en Tokio: el gesto del piloto de F1

La pareja se mostró con sus guardaespaldas en la previa al GP de Japón, pero sorprendieron por su naturalidad

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Lewis Hamilton y Kim Kardashian disfrutaron de un paseo juntos en Tokio en la previa al Gran Premio de Japón de Fórmula 1

El reciente paseo de Lewis Hamilton y Kim Kardashian por las calles de Tokio significó una nueva exposición pública de ambos. Fue en la previa al Gran Premio de Japón de Fórmula 1 que el piloto de Ferrari disputará este fin de semana.

La pareja, acompañada en esta ocasión por la hermana mayor de Kim, Khloé Kardashian, reforzó su vínculo al compartir instantes cotidianos, incluido un momento en el que Hamilton interactuó con Saint West, el hijo mayor de la modelo, empresaria e influencer.

La relevancia de esta aparición quedó reforzada por los gestos naturales, como el saludo de Hamilton cuando les tomaron una foto caminando. Ambos recorrieron la capital japonesa con sus guardaespaldas, pero en ningún momento se mostraron reticentes al contacto de los fanáticos.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian
Lewis Hamilton y Kim Kardashian caminando por Tokio

Testigos citados por Us Weekly subrayaron el compromiso emocional de la pareja: “Siguen muy bien y están realmente felices. Lewis está completamente enamorado”, aseguró una fuente cercana. Además, se destacó que el corredor inglés de 41 años habría esperado “más de una década a alguien así”.

Aunque la relación sentimental fue revelada por The Sun a comienzos de este año, la conexión entre Kardashian y Hamilton data de hace años, motivada por coincidencias y círculos sociales compartidos. Según relató el medio británico, la pareja disfrutó de viajes exclusivos desde enero.

La visibilidad de la pareja creció significativamente tras haber compartido eventos públicos como la fiesta posterior a los premios Oscar de Vanity Fair y en febrero fue vista durante el Super Bowl 2026. Previamente, Kardashian habría viajado en su jet privado de 134 millones de dólares desde Los Ángeles hasta el Reino Unido para encontrarse con el británico.

Fuentes próximas citadas por el mencionado medio inglés, describieron escenas de intimidad y privacidad durante su estadía en Estelle Manor, un complejo catalogado como “muy lujoso y glamuroso”. Incluso detallaron que ambos “hicieron uso de todas las instalaciones disponibles”, agendando masajes para parejas y compartiendo cenas en salones privados, resguardados por al menos tres guardaespaldas fuera de la habitación, para asegurar la máxima discreción.

Lewis Hamilton corriendo en Tokio en la previa al Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Cabe recordar que Hamilton y Kanye West, ex esposo de Kardashian, compartían una relación de amistad previa. De acuerdo con The Sun, ambos se conocieron a través de Nicole Scherzinger, entonces pareja de Hamilton, en 2014. Kardashian y West contrajeron matrimonio ese mismo año, pero se separaron en 2021 y formalizaron su divorcio en 2022.

En declaraciones recogidas por Us Weekly, allegados al círculo de la pareja insistieron en que el vínculo progresa sin apresuramientos indebidos: “Están comprometidos con que funcione, pero sin presión. Una fórmula que, por ahora, les está funcionando”.

Hamilton, quien forma parte del equipo Ferrari, mejoró su rendimiento respecto a 2025: en la actual temporada, terminó cuarto en Australia y logró subir al tercer puesto en China, después de haber quedado sexto y quinto, respectivamente, en la clasificación general del año anterior, lejos del ritmo de los líderes. En la carrera corrida en Shanghái logró su primer podio con la Scuderia a bordo de la flamante SF-26 y buscará seguir por la buena senda en Asia este fin de semana en el histórico Autódromo de Suzuka.

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