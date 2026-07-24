Gobierno dominicano llama a consultas a su embajadora en Nicaragua

República Dominicana condenó las declaraciones de Daniel Ortega sobre el fin de las elecciones en Nicaragua y ratificó su defensa del voto libre en las Américas. (Cortesía: Luis Abinader)

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó este jueves que, siguiendo instrucciones del presidente Luis Abinader, se decidió llamar a consultas a su embajadora en Nicaragua. Esta medida responde a declaraciones recientes de las autoridades nicaragüenses que, según el ministerio, contradicen los principios democráticos y los compromisos asumidos en el sistema interamericano.

A su vez, la Cancillería dominicana reiteró que, de acuerdo con el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

Por su parte, Abinader citó la publicación en X para enfatizar que mantendrá firme su defensa de la democracia y del derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes, todo ello bajo el contexto de la ofensiva diplomática lanzada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras la condena dominicana a la decisión de eliminar los comicios electorales.

PUBLICIDAD

Luis Abinader respaldó la postura de su cancillería y aseguró que República Dominicana mantendrá su defensa de la democracia y de las elecciones libres. (Cortesía: Luis Abinader)

“República Dominicana mantendrá firme su defensa de la democracia y del derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes”, reiteró el mandatario Abinader, por medio de redes sociales, quien dejó claro que la posición del país caribeño es invariable ante cualquier intento de justificar la supresión de la vía electoral en la región. El Jefe de Estado dominicano sostuvo que nadie tiene la potestad de arrebatarle a un pueblo la capacidad de expresar su voluntad soberana a través del voto.

La postura de Abinader ocurre después de que el domingo 21 de julio Ortega anunciara que “no volverán a haber elecciones” en territorio nicaragüense, lo que desató una oleada de críticas internacionales y una reacción inmediata de parte del Gobierno dominicano. En un comunicado, las autoridades de República Dominicana consideraron que dichas afirmaciones constituyen una negación absoluta de los principios democráticos básicos y del derecho de la ciudadanía nicaragüense a elegir a sus representantes mediante procesos electorales libres y transparentes.

PUBLICIDAD

El gobierno dominicano crítica la posición de Nicaragua

La reacción oficial de Dominicana fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), que emitió una condena en los términos más enérgicos a la decisión de Ortega y a sus declaraciones públicas. El comunicado señaló que “una declaración de esta naturaleza constituye un abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades”.

De igual manera, el texto advierte que el respeto a los procesos electorales es un compromiso colectivo asumido por los Estados de las Américas y un pilar fundamental del sistema interamericano.

PUBLICIDAD

La decisión de Daniel Ortega abrió una nueva etapa de presión internacional sobre Nicaragua, aumentó la incertidumbre sobre los comicios de 2027 y provocó condenas externas inmediatas. (Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP)

Ante la firme condena dominicana, el régimen de Ortega y Murillo respondió con una nota de prensa en el que atacó a las autoridades de dicho país, calificando su postura de “servidumbres vergonzosas” y recurriendo a referencias históricas para cuestionar la legitimidad de la posición de Santo Domingo.