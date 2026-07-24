República Dominicana

Gobierno dominicano llama a consultas a su embajadora en Nicaragua

El presidente Luia Abinader afirma que todos los gobiernos deben garantizar elecciones libres, en un contexto donde el régimen nicaragüense anunció el fin de los comicios electorales

Guardar
Google icon
República Dominicana condenó las declaraciones de Daniel Ortega sobre el fin de las elecciones en Nicaragua y ratificó su defensa del voto libre en las Américas. (Cortesía: Luis Abinader)
República Dominicana condenó las declaraciones de Daniel Ortega sobre el fin de las elecciones en Nicaragua y ratificó su defensa del voto libre en las Américas. (Cortesía: Luis Abinader)

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó este jueves que, siguiendo instrucciones del presidente Luis Abinader, se decidió llamar a consultas a su embajadora en Nicaragua. Esta medida responde a declaraciones recientes de las autoridades nicaragüenses que, según el ministerio, contradicen los principios democráticos y los compromisos asumidos en el sistema interamericano.

A su vez, la Cancillería dominicana reiteró que, de acuerdo con el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

Por su parte, Abinader citó la publicación en X para enfatizar que mantendrá firme su defensa de la democracia y del derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes, todo ello bajo el contexto de la ofensiva diplomática lanzada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras la condena dominicana a la decisión de eliminar los comicios electorales.

PUBLICIDAD

Luis Abinader respaldó la postura de su cancillería y aseguró que República Dominicana mantendrá su defensa de la democracia y de las elecciones libres. (Cortesía: Luis Abinader)
Luis Abinader respaldó la postura de su cancillería y aseguró que República Dominicana mantendrá su defensa de la democracia y de las elecciones libres. (Cortesía: Luis Abinader)

República Dominicana mantendrá firme su defensa de la democracia y del derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes”, reiteró el mandatario Abinader, por medio de redes sociales, quien dejó claro que la posición del país caribeño es invariable ante cualquier intento de justificar la supresión de la vía electoral en la región. El Jefe de Estado dominicano sostuvo que nadie tiene la potestad de arrebatarle a un pueblo la capacidad de expresar su voluntad soberana a través del voto.

La postura de Abinader ocurre después de que el domingo 21 de julio Ortega anunciara que “no volverán a haber elecciones” en territorio nicaragüense, lo que desató una oleada de críticas internacionales y una reacción inmediata de parte del Gobierno dominicano. En un comunicado, las autoridades de República Dominicana consideraron que dichas afirmaciones constituyen una negación absoluta de los principios democráticos básicos y del derecho de la ciudadanía nicaragüense a elegir a sus representantes mediante procesos electorales libres y transparentes.

PUBLICIDAD

El gobierno dominicano crítica la posición de Nicaragua

La reacción oficial de Dominicana fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), que emitió una condena en los términos más enérgicos a la decisión de Ortega y a sus declaraciones públicas. El comunicado señaló que “una declaración de esta naturaleza constituye un abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades”.

De igual manera, el texto advierte que el respeto a los procesos electorales es un compromiso colectivo asumido por los Estados de las Américas y un pilar fundamental del sistema interamericano.

La decisión de Daniel Ortega abrió una nueva etapa de presión internacional sobre Nicaragua, aumentó la incertidumbre sobre los comicios de 2027 y provocó condenas externas inmediatas. (Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP)
La decisión de Daniel Ortega abrió una nueva etapa de presión internacional sobre Nicaragua, aumentó la incertidumbre sobre los comicios de 2027 y provocó condenas externas inmediatas. (Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP)

Ante la firme condena dominicana, el régimen de Ortega y Murillo respondió con una nota de prensa en el que atacó a las autoridades de dicho país, calificando su postura de “servidumbres vergonzosas” y recurriendo a referencias históricas para cuestionar la legitimidad de la posición de Santo Domingo.

Temas Relacionados

Daniel OrtegaNicaraguaRepública DominicanaeleccionesLuis Abinader

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Violencia en la provincia panameña de Colón: 56 crímenes marcan el 2026 y ponen a prueba la respuesta gubernamental

Autoridades locales solicitan que se instale una mesa de trabajo permanente en donde se analice la creciente violencia y sus implicaciones

Violencia en la provincia panameña de Colón: 56 crímenes marcan el 2026 y ponen a prueba la respuesta gubernamental

Distinguieron a los principales exportadores industriales en El Salvador, quienes concentran el 96% de las ventas externas

La Asociación Salvadoreña de Industriales premió a firmas de 12 sectores en su Ranking de Exportadores Industriales 2026, con presencia del vicepresidente Félix Ulloa

Distinguieron a los principales exportadores industriales en El Salvador, quienes concentran el 96% de las ventas externas

Gobiernos de la región rechazan supresión de elecciones en Nicaragua

República Dominicana, Guatemala, Panamá, Costa Rica y países de Suramérica alertaron sobre el deterioro institucional, reclamaron respeto a las libertades públicas y respaldaron a la población ante la intención oficial de eliminar los procesos electorales

Gobiernos de la región rechazan supresión de elecciones en Nicaragua

Reportan la fuga de 14 adolescentes de un hogar de protección en Guatemala

La Secretaría de Bienestar Social de Presidencia informó que la salida ocurrió el miércoles 22 de julio durante un operativo de fumigación, y que seis menores ya fueron ubicadas y retornaron al centro

Reportan la fuga de 14 adolescentes de un hogar de protección en Guatemala

Estados Unidos impondrá aranceles a países de Centroamérica, incluyendo El Salvador, por incumplir medidas contra el trabajo forzoso

La administración de Donald Trump aplicará un nuevo arancel a diversos países bajo el argumento de que no cumple adecuadamente con la prohibición de importar bienes elaborados con trabajo forzoso

Estados Unidos impondrá aranceles a países de Centroamérica, incluyendo El Salvador, por incumplir medidas contra el trabajo forzoso

TECNO

EA Sports FC 27 tendrá modo de mundo abierto: los detalles de esta novedad sin precedentes en la saga

EA Sports FC 27 tendrá modo de mundo abierto: los detalles de esta novedad sin precedentes en la saga

Ganar dinero vendiendo fotos de pies: así funciona el negocio digital que llegó para quedarse

Códigos de Free Fire para julio 2026: paso a paso para canjearlos

Nokia 1100: así puedes jugar el clásico Snake II al estilo retro, si no lo tienes

Ahora puedes hablar con Google Fotos para buscar imágenes y videos rápido y ahorrar tiempo

ENTRETENIMIENTO

‘Avatar: Seven Havens’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie animada

‘Avatar: Seven Havens’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie animada

La madre de Amy Winehouse recuerda a la cantante a 15 años de su muerte: “Fue víctima de su propio éxito”

El día que Morgan Freeman encontró en una pequeña comedia la excepción más luminosa de su carrera

Clases por la mañana y Hogwarts por la tarde: el plan para que los jóvenes actores de Harry Potter no pierdan días de escuela

‘Star Wars’: un sable de luz de Luke Skywalker fue subastado por una cifra histórica

MUNDO

Trump amenazó con usar activos iraníes bloqueados para cubrir daños en los buques atacados por el régimen

Trump amenazó con usar activos iraníes bloqueados para cubrir daños en los buques atacados por el régimen

Una investigación alerta que la sequía mató camellos en casi la mitad de los hogares de Somalia

Israel advirtió a Irán de un “golpe devastador” si ataca su territorio

Irán trasladó a comandantes y equipos para misiles a Yemen, dicen fuentes

Dos tercios de Gaza podrían enfrentar hambre aguda para fin de año a pesar de las mejoras, según un observatorio mundial de la alimentación