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El pasillo de Rosario Central al campeón Belgrano, un gol de antología y una roja insólita: las perlitas del inicio del Torneo Clausura

El Canalla le rindió honores al Pirata tras la controversia del año pasado con Estudiantes, Alan Lescano se lució con una pirueta y Diego Porcel fue expulsado luego de anotar

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El pasillo de honor de Rosario Central para Belgrano en el estadio

El Torneo Clausura 2026 arrancó con perlitas que le dieron color a la jornada inaugural: un pasillo de honor que revivió una de las polémicas más ruidosas del año pasado y un gol de antología que firmó Alan Lescano para Argentinos Juniors ante Sarmiento en Junín. Además, Diego Porcel se fue expulsado tras marcar un tanto y ganarse la segunda amarilla por sacarse la camiseta.

La primera imagen del certamen no fue un gol sino un gesto. Antes del partido entre Belgrano y Rosario Central en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, los jugadores del Canalla formaron el pasillo de honor para recibir al campeón del Apertura, en cumplimiento del protocolo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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El Gigante de Alberdi estalló, pero el recuerdo inmediato fue para lo ocurrido meses atrás: cuando Rosario Central fue ungido campeón, los jugadores de Estudiantes de La Plata se dieron vuelta durante ese mismo protocolo en señal de rechazo al título que la AFA le había otorgado al conjunto rosarino por haber sido el que más puntos sumó en el año. Esta vez, el Canalla cumplió sin reparos y el rol quedó invertido. Belgrano, que conquistó el primer campeonato de Primera División de su historia al vencer 3-2 a River Plate en la final del Apertura, recibió el reconocimiento que le correspondía.

*El resumen de Belgrano-Central

En cancha, el Pirata ratificó su jerarquía. A los 35 minutos del primer tiempo, Lucas Zelarayán cambió el juego de izquierda a derecha, Emiliano Rigoni la bajó de primera y se la dio a Nicolás Fernández, quien combinó en pared con Franco Vázquez y definió para el 1-0. En el complemento, el Canalla reaccionó y presionó sobre el arco de Manuel Vicentini. Gastón Ávila ganó de arriba en un córner y habilitó a Julián Fernández, quien tuvo revancha tras un tanto previo anulado por el VAR y empató el partido. Pero Belgrano no se conformó: en el tramo final, el ingresado Francisco González Metilli resolvió con un remate de media distancia para el 2-1 definitivo.

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*El golazo de Lescano

En simultáneo, en el estadio Eva Perón de Junín, el partido entre Sarmiento y Argentinos deparó el gol más vistoso del arranque. Junior Marabel abrió el marcador para el Verde antes del descanso —y se convirtió en el primer goleador del campeonato— tras una asistencia de pecho de Pablo Magnín, quien lo dejó mano a mano con Brayan Cortés. Pero la respuesta del Bicho llegó con una definición que difícilmente se repita en lo que resta del torneo: un rebote dentro del área dejó el balón en una posición imposible para Lescano, quien casi de espaldas al arco conectó un sutil toque de zurda que tomó altura y superó a Iván Arboleda. El tanto, de enorme dificultad técnica, igualó el partido al inicio del segundo tiempo.

*La insólita expulsión de Porcel tras su gol

El encuentro en Junín tuvo más goles. Sebastián Prieto puso el 2-1 para Argentinos en una contra en la que se proyectó desde el fondo y definió tras una serie de rebotes, y Renzo Orihuela igualó para Sarmiento con un cabezazo tras un centro con rosca de Cristian Zabala. Sobre el final, Diego Porcel estableció el 3-2 final, pero se fue expulsado, ya que se sacó la camiseta en el festejo y vio la segunda tarjeta amarilla.

*El resumen del partido

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