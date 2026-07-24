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Moria Casán, filosa con la madre de Wanda y Zaira Nara: “Ellas en el inconsciente popular son dos buscadoras de billeteras”

La conductora lanzó una pregunta incómoda a Nora Colosimo sobre la imagen pública de la conductora y la modelo. Su reacción

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Moria Casán le preguntó a Nora Colosimo si tenía claro que Wanda Nara y Zaira Nara son vistas en el inconsciente popular como “buscadoras de billeteras” (Video: La Mañana con Moria, Eltrece)

Durante la más reciente emisión de su programa, La Mañana con Moria (Eltrece), Moria Casán lanzó una pregunta sin filtros a Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara y Zaira Nara. En medio de una conversación que ya venía cargada de revelaciones sobre Mauro Icardi, la China Suárez y el robo en la casa de campo de Milán, la animadora detuvo el relato de su invitada para plantearle una filosísima pregunta.

“Tus hijas, en el inconsciente popular, está que son dos buscadoras de billeteras. Eso lo tenés claro, ¿no?”, consultó. Colosimo no esquivó la pregunta. Lejos de molestarse, respondió con una lógica que, según explicó, viene analizando desde hace tiempo: “En el ambiente en el que se mueven Zaira y Wanda, es muy difícil enamorarse de un señor que es dueño de la panadería o que tiene la verdulería. Es algo muy normal". La respuesta intentó contextualizar las elecciones sentimentales de sus hijas dentro del universo social y profesional en el que se desenvuelven, sin confrontar directamente con la percepción popular que Casán puso sobre la mesa.

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En ese mismo evento en Punta del Este, las hermanas se encontraron con su mamá, Nora Colosimo, quien posó junto a ellas (RS Fotos)
Nora Colosimo afirmó que, en el ambiente en el que se mueven Wanda Nara y Zaira Nara, es difícil enamorarse de alguien ajeno a ese universo social (RS Fotos)

Otro de los intercambios más interesantes de la entrevista llegó cuando Moria le preguntó por los dichos que Nora había hecho circular días antes sobre la China Suárez, en los que había insinuado que Icardi no estaba genuinamente enamorado de la actriz. “¿Ahí te decía que la China tenía olor?”, disparó la conductora, y Colosimo confirmó sin dudar: “Sí, por supuesto”. La presentadora no se conformó con esa respuesta y fue más lejos: “Contame eso. ¿No le gustaba ella? ¿Por qué se fue a encamar con ella, entonces?”. Nora optó por no entrar en ese terreno: “Eso preguntáselo a ella o a él”, respondió.

La animadora del ciclo matutino insistió con otra pregunta que buscaba abrir una posibilidad que la mamá de las Nara rechaza de plano: “¿No podés entender que Mauro se haya enamorado de esta chica?”. La respuesta fue tajante. Recordó que fue su hija quien tomó la decisión de terminar la relación en reiteradas ocasiones, y que en los momentos de mayor crisis entre la pareja, el propio delantero la buscaba a ella como intermediaria.

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“La primera persona a la que él le pedía ayuda era a mí. Tuve charlas hermosas con Mauro y guardo los mejores momentos con él”, afirmó. Llegó incluso a revelar que, durante una de las peleas más fuertes, cuando Wanda se fue de la casa, el futbolista pasó la primera noche en el departamento de su suegra. “Tuve el honor que durmió en mi cama Mauro. Para mí en ese momento era un hijo más”, dijo, aclarando de inmediato, entre risas, que había dormido solo y que ella misma le había dado la llave y ofrecido el auto.

nora colosimo wanda y zaira nara
La madre de Wanda Nara anunció que el 6 de agosto comenzará un streaming y aceptó la invitación de Moria Casán para sumarse al panel de su programa

En otro tramo de la entrevista, apuntó contra Icardi por su negativa a firmar los documentos que permitirían a las hijas de Wanda regresar a Buenos Aires tras el robo ocurrido el 19 de julio en la casa de campo a las afueras de Milán. “Sé que él está mal psicológicamente, porque un papá que tiene bien la cabeza y está enamorado y contenido no hace eso”, sostuvo. Y fue más directa aún: “No podés tener a las nenas varadas en una habitación de hotel de Milán porque tienen miedo de que ese grupo comando vuelva”.

La madre de Wanda también anunció en vivo que el 6 de agosto comenzará a conducir su propio streaming, ante lo cual La One no tardó en advertirle: “Cuando sos la madre de las mujeres más mediáticas de este país, vas a ver lo que van a hacer las críticas. Agarrate con lo que te va a pasar”, le dijo. Nora lo entendió, y luego aceptó sin dudas la invitación de la diva, quien la invitó al panel de su programa.

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