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Brasil confirmó que perdió a uno de sus titulares por lesión a cuatro días del Mundial: quién será el reemplazante

En el amistoso ante Egipto, la Verdeamarela se quedó sin Wesley, su lateral derecho. Carlo Ancelotti lo reemplazó por un futbolista que se desempeña en otro puesto

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Wesley, el lateral derecho de la Roma, fue cortado de la lista de Brasil para la Copa del Mundo 2026 tras confirmarse una lesión en el músculo aductor del muslo izquierdo. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) hizo el anuncio este domingo, un día después de que el defensor de 22 años abandonara el amistoso ante Egipto en Cleveland a los 16 minutos del primer tiempo, entre lágrimas y visiblemente afectado. Para ocupar su lugar, el técnico Carlo Ancelotti convocó al mediocampista Éderson, del Atalanta.

El partido ante los africanos, disputado en el Huntington Bank Field, fue el último ensayo de Brasil antes del Mundial. Wesley salió por su propio pedido tras sentir un dolor agudo en la zona de la ingle y fue reemplazado por Danilo. Según detalló O Globo, el jugador “lloró desconsoladamente en el banquillo tras ser sustituido” y recibió atención del médico de la selección, Rodrigo Lasmar. El propio Ancelotti reconoció la noche del sábado que se trataba de “un problema muscular” y que habría que esperar el diagnóstico del día siguiente. La resonancia magnética de este domingo confirmó la lesión y cerró toda posibilidad de recuperación a tiempo.

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La baja de Wesley representa el cuarto contratiempo físico que sufre el seleccionado verdeamarelo en la previa del torneo. Antes ya habían quedado afuera Militão, Estêvão y Rodrygo, una acumulación de ausencias que complica los planes de Ancelotti a días del debut. Brasil abrirá su camino en el Grupo C el próximo sábado 13 de junio ante Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Formado en el Flamengo, Wesley había llegado a la Roma en 2025 y venía de ser titular en la goleada 6-2 sobre Panamá en el amistoso previo. El Mundial que se le escapa era el primero de su carrera.

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En su lugar, Ancelotti optó por reforzar el mediocampo antes que cubrir la posición de lateral derecho con otro especialista. Éderson, de 26 años, llega al Atalanta tras un recorrido que incluyó al Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza y la Salernitana de Italia. Fue convocado por primera vez a la selección en junio de 2025, bajo las órdenes de Dorival Júnior, aunque solo acumula tres partidos con la camiseta canarinha. En la actual ventana de transferencias negocia su pase al Manchester United.

Con la salida de Wesley, la banda derecha queda sin un lateral de origen para el puesto. Danilo y el central Ibañez disputarán esa posición durante el torneo. La prelista de 55 jugadores contemplaba a Paulo Henrique, del Vasco da Gama, y a Vitinho, del Botafogo, como alternativas para ese sector, pero Ancelotti prefirió priorizar la densidad en el centro del campo, que ahora cuenta con seis efectivos: Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo Santos, Lucas Paquetá y el recién incorporado Éderson.

Tras el debut ante Marruecos, Brasil continuará su participación en el Grupo C el viernes 19 de junio frente a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, y cerrará la fase de grupos el miércoles 24 ante Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami.

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