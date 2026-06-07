Acertó los últimos cuatro campeones del mundo y ahora predijo quién levantará el trofeo en el Mundial 2026

Simulación de EA Sports FC 26 muestra a jugadores de España celebrando, anticipando su victoria en la Copa Mundial FIFA 2026, tras exitosas predicciones previas.

La saga de predicciones que EA Sports realiza antes de cada Copa del Mundo volvió a cobrar notoriedad en las horas previas al inicio del torneo. La desarrolladora de videojuegos publicó su tradicional simulación virtual y, según los resultados arrojados por el modelo, España será la selección que conquistará la Copa Mundial de 2026. El dato cobró relevancia porque el historial previo de la compañía muestra una racha perfecta: sus simulaciones acertaron el campeón en los últimos cuatro mundiales, una secuencia que incluyó a España en 2010, Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.

El anuncio, realizado a través de la cuenta oficial de EA Sports FC en la red social X, estuvo acompañado por una imagen digital de futbolistas españoles celebrando un título dentro del videojuego. La publicación recordó: “Predijimos cuatro seguidas. Ahora volvimos a ejecutar la simulación. ¿El próximo campeón? España”. El mensaje se viralizó rápidamente y fue replicado por medios especializados en deportes y tecnología. La predicción generó expectativas en el entorno de La Roja, que llega a la cita como una de las selecciones favoritas.

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El proceso detrás de la simulación combina valoraciones actualizadas de futbolistas, análisis de tácticas, estadísticas recientes y la ejecución de miles de torneos virtuales completos en el motor del juego. Según EA Sports, este enfoque permitió anticipar con éxito a los campeones de las últimas cuatro ediciones antes de que se disputaran los partidos reales. La predicción de 2026 señala a la España dirigida por Luis de la Fuente como la selección que levantaría el trofeo el 19 de julio en Nueva Jersey, sumando así su segunda estrella mundialista dieciséis años después de la consagración en Sudáfrica.

Una simulación de EA SPORTS FIFA 23 muestra a la Selección Argentina levantando la Copa del Mundo Qatar 2022 tras vencer a Brasil en la final.

La publicación de EA Sports se dio en la antesala de la mayor edición de la Copa Mundial organizada hasta ahora, con 48 selecciones participantes y un formato inédito. La actualización internacional del videojuego EA Sports FC 26 incluyó 53 equipos licenciados y un modo de torneo adaptado al nuevo esquema de la FIFA. El simulador identificó a España como ganadora en una competencia que también tiene entre los favoritos a Francia, Inglaterra, Argentina y Portugal. El sorteo ubicó a España en el Grupo H, junto con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. El debut está previsto para el 15 de junio frente a la selección africana.

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La presencia de jóvenes estrellas como Lamine Yamal, junto a nombres consolidados como Pedri y Rodri, refuerza el optimismo en torno al plantel español. A pesar de que la simulación representa una proyección virtual y no un pronóstico oficial, el precedente de aciertos de EA Sports le otorga un matiz singular.

Un gráfico del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2018 muestra una predicción de EA Sports donde Francia se alza como el campeón.

El historial perfecto de la compañía de videojuegos en materia de simulaciones mundialistas ha generado una atención inusual sobre la predicción de este año. De repetirse la tendencia, España podría bordar una nueva estrella en su escudo, sumando un segundo título y consolidando el prestigio de las simulaciones virtuales en la cultura deportiva global.

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La proyección de EA Sports no es la única que sitúa a España como favorita para el Mundial 2026. Días antes del inicio del torneo, una supercomputadora desarrollada por Opta Analysts también posicionó a la selección española como principal candidata a levantar el trofeo el 19 de julio, atribuyéndole un 16,1% de probabilidades de consagrarse campeona, por encima de Francia (13%) e Inglaterra (11,2%). El modelo de Opta, basado en alrededor de 10.000 escenarios de simulación, confirmó el favoritismo español y reforzó la percepción de que la selección dirigida por Luis de la Fuente se encuentra en una posición privilegiada de cara a la competencia.

Ea Sports predijo que la Selección de Alemania iba a salir campeona en Brasil 2014

La expectativa crece a medida que se acerca el inicio de la competencia, con el atractivo añadido de comprobar si la racha estadística de la desarrolladora se extenderá por quinta vez consecutiva. A lo largo de la historia, solamente ocho países lograron la gloria a nivel mundial: Brasil (5), Italia (4), Alemania (4), Argentina (3), Francia (2), Uruguay (2), Inglaterra (1) y España (1). Es decir que 40 seleccionados sueñan con obtener el trofeo más preciado del mundo del fútbol el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

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Ea Sports hizo su simulación en 2010 y ganó España