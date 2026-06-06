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David Beckham consolida su perfil de vecino influyente en Miami más allá del Inter Miami

Su rutina en restaurantes de Wynwood y Miami Beach, su trato con comerciantes y su vida familiar sostienen una imagen de cercanía, mientras su rol como impulsor del club refuerza su presencia pública en la ciudad

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La popularidad de David Beckham en Miami y en Estados Unidos trasciende el fútbol, según The Times (Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports)
La popularidad de David Beckham en Miami y en Estados Unidos trasciende el fútbol, según The Times (Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

La popularidad de David Beckham en Miami y en Estados Unidos trasciende el fútbol y responde a la combinación de su legado futbolístico y su vínculo con la comunidad local. Conocido por su faceta de empresario y por su integración en la vida diaria de la ciudad, ocupa un lugar visible en la cultura deportiva y social, según el diario británico The Times.

A través de hábitos cotidianos, inversiones empresariales y la construcción de relaciones genuinas con los habitantes de la ciudad, Beckham ha forjado una conexión con la ciudad. Retirado del fútbol profesional desde 2009, mantiene presencia en Estados Unidos y su trayectoria con la selección inglesa se combina con sus actividades diarias en Miami, según The Times, lo que fortalece su imagen entre los habitantes de la ciudad.

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David Beckham consolidó su imagen en Miami por la combinación de su legado futbolístico y su vínculo con la comunidad local (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)
David Beckham consolidó su imagen en Miami por la combinación de su legado futbolístico y su vínculo con la comunidad local (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

El exfutbolista frecuenta restaurantes de la ciudad, como Enriqueta’s Sandwich Shop en el barrio de Wynwood, donde es valorado por su trato amigable y sencillo. Una fotografía suya junto a Lucia Pla, propietaria de 76 años del restaurante, se exhibe en el local.

La familia Beckham suele reunirse allí. Leidys, hija de la dueña, describió al medio que Beckham espera su turno con amabilidad, a diferencia del comportamiento de otras figuras públicas.

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Por su parte, Henry Robert, trabajador local, destacó a The Times que Beckham “es relajado” y no actúa como una superestrella, a pesar de su fama.

La vida cotidiana de Beckham en Miami

Beckham se integra en la vida social de la ciudad más allá de los espacios públicos. Ha sido visto en diversos establecimientos junto a su esposa, Victoria Beckham, y sus hijos. Son habituales los encuentros en locales como Gekkō, restaurante propiedad de Bad Bunny y David Grutman en Miami Beach, donde a veces comparte mesa con Lionel Messi.

David Beckham - Victoria Beckham
David Beckham fue visto en diversos establecimientos junto a Victoria Beckham y sus hijos (Finnbarr Webster/Pool via REUTERS)

El exfutbolista también visita Swan, el club nocturno creado por Grutman y Pharrell Williams, actualmente en reformas. Es asiduo al bar Spanglish, famoso por servir el whisky Haig Club, del que es imagen. Además, en Coyo Taco, empleados confirmaron que Beckham puede visitar el lugar hasta tres o cuatro veces por semana durante sus estancias en la ciudad.

Durante su residencia en el rascacielos One Thousand Museum, en Wynwood, la familia Beckham consolidó su relación con este vecindario, conocido por su actividad artística. La integración en estos entornos refuerza la percepción del exfutbolista como un vecino, más allá del ámbito deportivo.

Inversiones y liderazgo en el fútbol de Estados Unidos

Beckham habló del futuro de Lionel Messi
Beckham es actualmente propietario del Inter Miami CF, un club que ganó visibilidad con su protagonismo (AP Photo/Rebecca Blackwell)

El aporte de Beckham al fútbol en Estados Unidos explica su prominencia mediática. Hace 12 años, desembolsó USD 25 millones por los derechos para crear el Inter Miami CF, club del que es actualmente propietario. Su protagonismo atrajo a jugadores internacionales como Messi y potenció la popularidad del club y de la liga de Estados Unidos.

Miami se consolida además como sede de siete partidos del Mundial, lo que incrementa la relevancia de la ciudad y la figura de Beckham en el panorama futbolístico de Norteamérica.

El patrimonio del exfutbolista también creció con inversiones inmobiliarias notables. En los últimos años, vendió su residencia en One Thousand Museum por USD 24,6 millones, tras adquirirla en 2020 por USD 20 millones.

En la actualidad, reside en una mansión frente al mar valorada en USD 72 millones, con muelle privado para su yate de 40 metros, Seven, nombrado en honor a su icónico dorsal.

Beckham en la cultura de Miami

La percepción de Beckham en Miami se construye más allá de su legado como futbolista: su trato con empleados de pequeños comercios, vecinos y clientes habituales, junto con su convivencia diaria con figuras internacionales y residentes, refuerza su imagen de cercanía, según los testimonios de Leidys y Robert.

La percepción de Beckham en Miami se construye más allá de su legado como futbolista (REUTERS/Marco Bello)
La percepción de Beckham en Miami se construye más allá de su legado como futbolista (REUTERS/Marco Bello)

En el contexto del Mundial, Miami asume un papel, en parte gracias al compromiso y proyección de Beckham en la ciudad. La fama del exfutbolista se apoya en cordialidad, modestia y participación comunitaria.

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