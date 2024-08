La ex esposa de Ralf Schumacher habló después que el ex piloto de Fórmula 1 presentó a su novio: “¿Fue honesto conmigo?”

Cora junto a Ralf Schumacher cuando eran pareja (Friedemann Vogel/Bongarts/Getty Images)

Ralf Schumacher causó un auténtico revuelo mediático tras anunciar públicamente su homosexualidad. Este ex piloto de Fórmula 1 y hermano menor del heptacampeón Michael Schumacher usó sus redes sociales para mostrarse acompañado en una foto junto a su actual pareja, Etienne. La noticia no solo ha generado un sinfín de reacciones entre sus seguidores y en el mundo del deporte motor, sino también en su círculo cercano.

En las últimas horas, y luego de un mes de la presentación por parte del ex piloto de la Fórmula 1 de su nueva pareja, quien habló fue la ex esposa de Ralf, Cora Brinkmann, y madre de su hijo David, que expresó su descontento con la forma en que se enteró de la revelación.

“Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto”, afirmó Brinkmann en una entrevista que le concedió al medio Der Spiegel. La modelo y presentadora televisiva, que estuvo casada desde 2001 hasta 2015, agregó que durante su matrimonio enfrentaron rumores en el paddock sobre la orientación de Ralf en el ambiente de la máxima categoría del automovilismo mundial.

“Le pedí que me aclarase si lo que se decía era verdad, pero él siempre lo negó diciéndome que estaba imaginándome todo y que lo mismo necesitaba ayuda psicológica”, expresó la ex pareja del hermano de Michael.

La revelación de Ralf ocurrió de manera abierta a través de plataformas como Instagram, donde presentó al mundo a su pareja actual. En una de sus publicaciones, acompañada de una foto con Etienne, escribió: “Lo más bello de la vida es cuando tienes a tu lado al compañero adecuado con quien compartirlo todo”. Schumacher también aprovechó dicha publicación para mostrar su felicidad luego de dar a conocer la noticia: “Muchas gracias por las numerosas felicitaciones y comentarios. Estamos muy contentos y gracias a todos”, dijo.

La foto que publicó Ralf Schumacher para anunciar que está de novio

En relación a esa publicación de su ex esposo, Cora reflexiona: “Cuando lo anunció fue como una puñalada en el corazón. Salir del armario siempre afecta a quienes te rodean, incluida la ex esposa con la que tuviste un hijo”, analizó quien además se presenta en sus redes como piloto. Hay varias fotos donde se la puede ver con un buzo antiflama lista para correr.

Una vez que Ralf anunció la noticia, Cora explicó que se sintió utilizada por la persona con quien compartió buena parte de su vida y además cuestionó la autenticidad del amor que Ralf le profesaba en su época juntos. “Siento que he desperdiciado mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba?”, apuntó la influencer en la entrevista que le brindó a Der Spiegel.

Es importante recordar que David Schumacher, el hijo de Ralf y Cora, siguió los pasos de su padre y su tío en el mundo del automovilismo. A lo largo de los años, Ralf ha mantenido una relevancia significativa, no solo por sus logros en la Fórmula 1 sino también por su rol como analista durante las transmisiones, cuyas opiniones raramente pasan desapercibidas entre los fanáticos de la F1.

Hay que mencionar que el ex piloto es seis años menor que su hermano Michael y logró correr once temporadas seguidas en la Fórmula 1 (Jordan, Williams y Toyota) en las que consiguió seis victorias. Su mejor momento fue con Williams en el primer lustro de los años 2000, cuando terminó cuarto en los campeonatos de pilotos 2001 y 2002, pero en 2003 fue uno de los estuvo en la conversación para terminar con el reinado de su hermano, que igual esa temporada se consagró campeón y plasmó su sexta corona, lo que le permitió superar a Juan Manuel Fangio como el corredor más laureado de la historia antes de sumar lo que fue el séptimo y último título de su gloriosa carrera en la F1.

Cora, la ex esposa de Schumacher