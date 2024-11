La batalla legal entre Ralf Schumacher y su ex esposa tras el inicio de la relación del piloto con su novio: “Es incomprensible”

Comenzó la batalla legal entre Ralf Schumacher y su ex esposa Cora

La batalla legal entre Ralf Schumacher y su ex esposa Cora Schumacher tomó dominio público en los últimos tiempos y provocó una pelea interna en la familia desde que el ex piloto de Fórmula 1 anunció su relación con su nuevo novio Etienne Bousquet-Cassagne.

Brinkmann, fanática del automovilismo y presentadora de TV estuvo casada con el hermano de la leyenda de la F1 durante 13 años, desde 2001 hasta 2014. Luego de su separación y 10 años después de su divorcio, Cora realizó un dramático pedido a su ahora ex pareja en declaraciones al diario alemán Bild. “Finalmente quiero dejar mi pasado atrás y deseo que Ralf me deje sanar en paz para que pueda comenzar a vivir mi vida sin preocupaciones”.

El anuncio de la homosexualidad de Ralf, realizado a través de una publicación en julio de este año, desencadenó una serie de eventos que han reabierto viejas heridas para Cora, quien reveló que ha ingresado a terapia tras experimentar ataques de pánico. La ex esposa asegura que se enteró de la orientación sexual del ex piloto que corrió durante una década en la Fórmula 1 a través de las redes sociales, a pesar de que Schumacher sostiene que ella ya sabía de su decisión de vida.

La disputa escaló cuando Ralf decidió emprender acciones legales para evitar que Cora hiciera comentarios públicos sobre su relación y su orientación en los medios. “Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto”, afirmó Brinkmann en una entrevista que le concedió al medio Der Spiegel y que puso en marcha el cruce mediático entre las partes.

“Siento que he desperdiciado mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba?”, agregó la ex pareja del hermano del siete veces campeón de la F1.

En las últimas horas, la abogada de Cora criticó la postura de Ralf en una entrevista con el medio Bild. “Es suficientemente malo que sorprendiera a la madre de su hijo al declarar su orientación sexual, pero el hecho de que ahora esté emitiendo otra advertencia legal a pesar del estado emocional de Cora es incomprensible”, declaró Verena Haisch.

Ralf y Cora cuando eran pareja (Photo by Friedemann Vogel/Bongarts)

Además, la letrada advirtió que si el asunto llega a los tribunales, se podrían presentar pruebas que detallarían los efectos de la relación de Ralf y su orientación durante el matrimonio.

Es valioso aclarar que Ralf cuenta con el apoyo de su hijo David, quien criticó a su madre, alegando que tiene “problemas mentales” y pidiéndole que “los deje en paz”. La tensión se intensificó cuando el ex piloto de Williams filtró en las redes los mensajes de WhatsApp que, según él, mostraban a Cora felicitándolo por su relación con su novio antes de que esta se hiciera pública. No obstante, Brinkmann afirmó que solo descubrió que Ralf era gay en julio y que siempre tuvo dudas sobre su atracción hacia hombres durante sus años como pareja.

En su defensa, Cora explicó en Instagram que las “declaraciones falsas y la hostilidad en internet” agravaron su situación. Sin embargo, destacó que buscar ayuda terapéutica fue la decisión correcta para superar el impacto emocional de los eventos recientes. “Este camino me ha permitido finalmente experimentar comprensión y sanación”, dijo la modelo de 47 años.

Debido a la magnitud del acoso que recibió luego de sus opiniones públicas, Cora comunicó su decisión de retirarse temporalmente de las redes sociales. En un mensaje dirigido a sus seguidores, explicó que la creciente ola de odio que sufrió tras las declaraciones de su hijo la impulsó a tomar esta decisión. No solo recibió mensajes de odio, sino que también fue objeto de amenazas de muerte y sugerencias para que atente contra su propia vida, situación que describió como “insoportable”, según reveló la revista alemana Bunte.